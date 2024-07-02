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https://anlatilaninotesi.com.tr/20240702/almanya-ve-polonya-savunma-isbirligini-genisletecek-1085442860.html
Almanya ve Polonya savunma işbirliğini genişletecek
Almanya ve Polonya savunma işbirliğini genişletecek
Sputnik Türkiye
Başkent Varşova’da Polonya Başbakanı Donald Tusk ile bir araya gelen Scholz, Berlin’in, İkinci Dünya Savaşı sırasında Naziler tarafından öldürülen Polonyalı... 02.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-02T16:22+0300
2024-07-02T16:22+0300
dünya
almanya
polonya
olaf scholz
donald tusk
ikinci dünya savaşı
savaş tazminatı
ukrayna
rusya
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Tusk ile düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Varşova’nın savaş tazminatı talebiyle ilgili açıklamasında, "Biz Almanlar, İkinci Dünya Savaşı sırasında Polonya vatandaşlarına ölçülemez acılar çektirdik. Almanya, işgalin milyonlarca kurbanının sorumluluğunun ve suçunun ağırlığının farkındadır. Tazminat konusuna gelince, federal hükümetin yasal pozisyonu biliniyor. Ancak bu, durumu nasıl iyileştirebileceğimiz konusunda tekrar tekrar endişe duyduğumuz gerçeğini değiştirmiyor" dedi.Scholz, buna rağmen Berlin’in bazı adımları kendi inisiyatifiyle atacağını, Hitler işgalinin mağdurları ve ailelerini desteklemek için alınacak önlemleri ve onların acılarını anmak için Berlin'de bir "Alman-Polonya Evi" kurulacağını söyledi.Polonya, 1939 ile 1945 yılları arasında süren Nazi işgali sırasında Adolf Hitler'in birlikleri tarafından işlenen cinayetler ve yıkımlar için Berlin'den 1.37 trilyon dolar tazminat talep ediyor.Almanya ve Polonya savunma işbirliğini artırma kararı aldıAltı yıl aradan sonra ilk kez düzenlenen toplantının ardından iki ülkenin ekonomi, savunma ve silahlanma politikaları konusunda birlikte daha yakın çalışmasına yönelik ortak bir eylem planı açıklandı.40 sayfalık ortak eylem planının büyük bölümünün savunmayla ilgili olması dikkati çekti.Planda, Ukrayna'da askeri operasyonunu sürdüren Rusya şu anda Avrupa'da barışa yönelik en büyük tehdit olarak gösterildi.Gelecek yıllarda iki ülke arasındaki mevcut işbirliğinin derinleştirilmesi ve şekillendirilmesi amaçlanan planda, NATO'nun doğu kanadındaki batı savunma ittifakının askeri gücünün arttırılması öngörüldü.Planda, "Savunma kabiliyetlerimizin birlikte çalışabilirliğini ve standardizasyonunu güçlendirecek, üretim kapasitelerini arttıracak ve savunma sanayimizdeki yatırımları teşvik edeceğiz" ifadeleri kullanıldı.Askeri işbirliğinin de tank ve mühimmat girişimi yoluyla güçlendirileceği kaydedilen planda, Ukrayna'ya daha fazla askeri yardım sağlamak amacıyla hükümet düzeyindeki işbirliklerinin derinleştirileceğine işaret edildi.Planda, Polonya ve Almanya'nın "NATO'da daha güçlü ve daha etkili bir Avrupa ayağı oluşturma çabalarını" koordine etmek istedikleri ve bunun ittifakın caydırıcı potansiyeline önemli bir katkı sağlayacağı belirtildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240702/scholzdan-varsovaya-savas-tazminatina-iliskin-yeni-oneri-1085437497.html
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almanya, polonya, olaf scholz, donald tusk, ikinci dünya savaşı, savaş tazminatı, ukrayna, rusya
almanya, polonya, olaf scholz, donald tusk, ikinci dünya savaşı, savaş tazminatı, ukrayna, rusya

Almanya ve Polonya savunma işbirliğini genişletecek

16:22 02.07.2024
© AP Photo / Czarek SokolowskiOlaf Scholz ve Donald Tusk
Olaf Scholz ve Donald Tusk - Sputnik Türkiye, 1920, 02.07.2024
© AP Photo / Czarek Sokolowski
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Başkent Varşova’da Polonya Başbakanı Donald Tusk ile bir araya gelen Scholz, Berlin’in, İkinci Dünya Savaşı sırasında Naziler tarafından öldürülen Polonyalı kurbanların yakınlarına yardım etmeye hazır olduğunu ancak savaş tazminatı konusundaki tutumunun değişmediğini söyledi.
Tusk ile düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Varşova’nın savaş tazminatı talebiyle ilgili açıklamasında, "Biz Almanlar, İkinci Dünya Savaşı sırasında Polonya vatandaşlarına ölçülemez acılar çektirdik. Almanya, işgalin milyonlarca kurbanının sorumluluğunun ve suçunun ağırlığının farkındadır. Tazminat konusuna gelince, federal hükümetin yasal pozisyonu biliniyor. Ancak bu, durumu nasıl iyileştirebileceğimiz konusunda tekrar tekrar endişe duyduğumuz gerçeğini değiştirmiyor" dedi.
Scholz, buna rağmen Berlin’in bazı adımları kendi inisiyatifiyle atacağını, Hitler işgalinin mağdurları ve ailelerini desteklemek için alınacak önlemleri ve onların acılarını anmak için Berlin'de bir "Alman-Polonya Evi" kurulacağını söyledi.
Polonya, 1939 ile 1945 yılları arasında süren Nazi işgali sırasında Adolf Hitler'in birlikleri tarafından işlenen cinayetler ve yıkımlar için Berlin'den 1.37 trilyon dolar tazminat talep ediyor.

Almanya ve Polonya savunma işbirliğini artırma kararı aldı

Altı yıl aradan sonra ilk kez düzenlenen toplantının ardından iki ülkenin ekonomi, savunma ve silahlanma politikaları konusunda birlikte daha yakın çalışmasına yönelik ortak bir eylem planı açıklandı.
40 sayfalık ortak eylem planının büyük bölümünün savunmayla ilgili olması dikkati çekti.
Planda, Ukrayna'da askeri operasyonunu sürdüren Rusya şu anda Avrupa'da barışa yönelik en büyük tehdit olarak gösterildi.
Gelecek yıllarda iki ülke arasındaki mevcut işbirliğinin derinleştirilmesi ve şekillendirilmesi amaçlanan planda, NATO'nun doğu kanadındaki batı savunma ittifakının askeri gücünün arttırılması öngörüldü.
Planda, "Savunma kabiliyetlerimizin birlikte çalışabilirliğini ve standardizasyonunu güçlendirecek, üretim kapasitelerini arttıracak ve savunma sanayimizdeki yatırımları teşvik edeceğiz" ifadeleri kullanıldı.
Askeri işbirliğinin de tank ve mühimmat girişimi yoluyla güçlendirileceği kaydedilen planda, Ukrayna'ya daha fazla askeri yardım sağlamak amacıyla hükümet düzeyindeki işbirliklerinin derinleştirileceğine işaret edildi.
Planda, Polonya ve Almanya'nın "NATO'da daha güçlü ve daha etkili bir Avrupa ayağı oluşturma çabalarını" koordine etmek istedikleri ve bunun ittifakın caydırıcı potansiyeline önemli bir katkı sağlayacağı belirtildi.
Almanya Başbakanı Olaf Scholz Polonya Başbakanı Donald Tusk - Sputnik Türkiye, 1920, 02.07.2024
DÜNYA
Scholz’dan Varşova'ya savaş tazminatına ilişkin yeni öneri
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