https://anlatilaninotesi.com.tr/20240702/almanya-ve-polonya-savunma-isbirligini-genisletecek-1085442860.html

Almanya ve Polonya savunma işbirliğini genişletecek

Almanya ve Polonya savunma işbirliğini genişletecek

Sputnik Türkiye

Başkent Varşova’da Polonya Başbakanı Donald Tusk ile bir araya gelen Scholz, Berlin’in, İkinci Dünya Savaşı sırasında Naziler tarafından öldürülen Polonyalı... 02.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-02T16:22+0300

2024-07-02T16:22+0300

2024-07-02T16:22+0300

dünya

almanya

polonya

olaf scholz

donald tusk

ikinci dünya savaşı

savaş tazminatı

ukrayna

rusya

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Tusk ile düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Varşova’nın savaş tazminatı talebiyle ilgili açıklamasında, "Biz Almanlar, İkinci Dünya Savaşı sırasında Polonya vatandaşlarına ölçülemez acılar çektirdik. Almanya, işgalin milyonlarca kurbanının sorumluluğunun ve suçunun ağırlığının farkındadır. Tazminat konusuna gelince, federal hükümetin yasal pozisyonu biliniyor. Ancak bu, durumu nasıl iyileştirebileceğimiz konusunda tekrar tekrar endişe duyduğumuz gerçeğini değiştirmiyor" dedi.Scholz, buna rağmen Berlin’in bazı adımları kendi inisiyatifiyle atacağını, Hitler işgalinin mağdurları ve ailelerini desteklemek için alınacak önlemleri ve onların acılarını anmak için Berlin'de bir "Alman-Polonya Evi" kurulacağını söyledi.Polonya, 1939 ile 1945 yılları arasında süren Nazi işgali sırasında Adolf Hitler'in birlikleri tarafından işlenen cinayetler ve yıkımlar için Berlin'den 1.37 trilyon dolar tazminat talep ediyor.Almanya ve Polonya savunma işbirliğini artırma kararı aldıAltı yıl aradan sonra ilk kez düzenlenen toplantının ardından iki ülkenin ekonomi, savunma ve silahlanma politikaları konusunda birlikte daha yakın çalışmasına yönelik ortak bir eylem planı açıklandı.40 sayfalık ortak eylem planının büyük bölümünün savunmayla ilgili olması dikkati çekti.Planda, Ukrayna'da askeri operasyonunu sürdüren Rusya şu anda Avrupa'da barışa yönelik en büyük tehdit olarak gösterildi.Gelecek yıllarda iki ülke arasındaki mevcut işbirliğinin derinleştirilmesi ve şekillendirilmesi amaçlanan planda, NATO'nun doğu kanadındaki batı savunma ittifakının askeri gücünün arttırılması öngörüldü.Planda, "Savunma kabiliyetlerimizin birlikte çalışabilirliğini ve standardizasyonunu güçlendirecek, üretim kapasitelerini arttıracak ve savunma sanayimizdeki yatırımları teşvik edeceğiz" ifadeleri kullanıldı.Askeri işbirliğinin de tank ve mühimmat girişimi yoluyla güçlendirileceği kaydedilen planda, Ukrayna'ya daha fazla askeri yardım sağlamak amacıyla hükümet düzeyindeki işbirliklerinin derinleştirileceğine işaret edildi.Planda, Polonya ve Almanya'nın "NATO'da daha güçlü ve daha etkili bir Avrupa ayağı oluşturma çabalarını" koordine etmek istedikleri ve bunun ittifakın caydırıcı potansiyeline önemli bir katkı sağlayacağı belirtildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240702/scholzdan-varsovaya-savas-tazminatina-iliskin-yeni-oneri-1085437497.html

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almanya, polonya, olaf scholz, donald tusk, ikinci dünya savaşı, savaş tazminatı, ukrayna, rusya