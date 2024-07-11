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Rus Büyükelçi Antonov: ABD’nin Almanya’ya füze yerleştirme planı büyük bir hata
Rus Büyükelçi Antonov: ABD’nin Almanya’ya füze yerleştirme planı büyük bir hata
Sputnik Türkiye
Rusya’nın Washington Büyükelçisi Anatoliy Antonov, ABD’nin Almanya’ya orta ve kısa menzilli füzeler konuşlandırma planının uluslararası güvenliğe doğrudan... 11.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-11T08:50+0300
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dünya
rusya
anatoliy antonov
abd
abd savunma bakanlığı (pentagon)
almanya
orta menzilli füze
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Rusya’nın Washington Büyükelçisi Anatoliy Antonov, Rus gazetecilere açıklamasında, ABD Savunma Bakanlığı’nın 2026’dan itibaren Almanya’ya, halihazırda Avrupa’da mevcut tüm silahlardan daha üstün uzun menzilli saldırı sistemleri konuşlandırma çalışmalarının başlayacağı yönündeki açıklamasını şu sözlerle değerlendirdi:ABD’nin, silahlanma yarışı riskini güçlendirdiğini kaydeden Antonov, sözlerini şöyle sürdürdü:ABD-Almanya ortak açıklamasıWashington'daki NATO Zirvesi öncesinde ABD ve Almanya'dan yapılan ortak açıklamaya göre, Tomahawk seyir füzeleri ve diğer uzun menzilli silahlar, 2026'dan itibaren Almanya'ya konuşlandırılacak.Açıklamada uzun menzilli silahların Avrupa'da konuşlandırılacak olmasının ABD'nin NATO'ya olan bağlılığını ve Avrupa'nın caydırıcılığına olan katkısını gösterdiğine işaret edilerek, bunların SM-6'lar, Tomahawk füzeleri ile şu anda geliştirilmekte olan hipersonik silahlar olacağını ifade edildi.Tüm bunların Avrupa'daki mevcut kara konuşlu sistemlerden çok daha geniş bir menzile sahip olacağı kaydedildi.Putin: Rusya orta ve kısa menzilli füzelerin üretimine başlamalıRusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya’nın ABD'nin adımlarına yanıt vermesi ve orta ve kısa menzilli füze sistemlerinin üretimine başlaması gerektiğini dile getirmişti.Rusya Güvenlik Konseyi'nin daimi üyeleriyle yaptığı toplantıda Putin, Rusya'nın orta ve kısa menzilli kara tabanlı füzeler üretmeye başlaması ve bunların konuşlandırılması konusunda ABD'nin eylemleriyle orantılı kararlar alması gerektiğini söylemişti.Birkaç yıl önce ABD’nin uydurma bahanelerle Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'ndan çekildiğini anımsatan Rus lider, “Washington daha sonra bu tür sistemleri üreteceğini beyan etti, buna karşılık Moskova 2019’da, ABD bu füzeleri üretip dünyanın diğer bölgelerine gönderinceye kadar bu tür silahları üretip konuşlandırmayacağını açıkladı” diye konuşmuştu.Putin, ABD'nin bugün sadece bu sistemleri üretmekle kalmayıp, aynı zamanda tatbikatlar için Avrupa'ya götürdüğüne dikkat çekerek, son zamanlarda Amerikan füzelerinin Filipinler'de de konuşlandırıldığının öğrenildiğini, ancak oradan çıkarılıp çıkarılmadığının bilinmediğini vurgulamıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240711/cinden-natoya-digerlerini-suclamak-yerine-ukraynadaki-eylemlerini-degerlendirme-cagrisi-1085751504.html
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rusya, anatoliy antonov, abd, abd savunma bakanlığı (pentagon), almanya, orta menzilli füze, uzun menzilli füze, avrupa, risk, hata, nato zirvesi, orta menzilli nükleer kuvvetler anlaşması (inf), tomahawk, vladimir putin
rusya, anatoliy antonov, abd, abd savunma bakanlığı (pentagon), almanya, orta menzilli füze, uzun menzilli füze, avrupa, risk, hata, nato zirvesi, orta menzilli nükleer kuvvetler anlaşması (inf), tomahawk, vladimir putin

Rus Büyükelçi Antonov: ABD’nin Almanya’ya füze yerleştirme planı büyük bir hata

08:50 11.07.2024
© Sputnik / İlya PitalevAnatoly Ivanovich Antonov
Anatoly Ivanovich Antonov - Sputnik Türkiye, 1920, 11.07.2024
© Sputnik / İlya Pitalev
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Rusya’nın Washington Büyükelçisi Anatoliy Antonov, ABD’nin Almanya’ya orta ve kısa menzilli füzeler konuşlandırma planının uluslararası güvenliğe doğrudan tehdit oluşturduğunu ve silahlanma yarışı riskini arttırdığını belirtti.
Rusya’nın Washington Büyükelçisi Anatoliy Antonov, Rus gazetecilere açıklamasında, ABD Savunma Bakanlığı’nın 2026’dan itibaren Almanya’ya, halihazırda Avrupa’da mevcut tüm silahlardan daha üstün uzun menzilli saldırı sistemleri konuşlandırma çalışmalarının başlayacağı yönündeki açıklamasını şu sözlerle değerlendirdi:
Bu özünde ABD’nin Avrupa’ya orta ve kısa menzilli füzeler yerleştirme planladığı anlamına geliyor. Bu Washington açısından ciddi bir hata. Bu tür istikrarsızlaştırıcı adımlar uluslararası güvenlik ve stratejik istikrara doğrudan tehdit oluşturuyor.
ABD’nin, silahlanma yarışı riskini güçlendirdiğini kaydeden Antonov, sözlerini şöyle sürdürdü:
Ülkemizin güvenliğine yönelik provokasyonlara karşı Rusya’nın sabrının sınırsız olmadığını vurgulamak isterim. Alman topraklarındaki Amerikan füze potansiyelinin, bu tesislerin Rusya’nın hedefinde olacağı anlamına geldiğini Almanlar anlamıyor mu? Bu bir tehdit değil, normal insanın basit mantığıdır.
ABD-Almanya ortak açıklaması
Washington'daki NATO Zirvesi öncesinde ABD ve Almanya'dan yapılan ortak açıklamaya göre, Tomahawk seyir füzeleri ve diğer uzun menzilli silahlar, 2026'dan itibaren Almanya'ya konuşlandırılacak.
Açıklamada uzun menzilli silahların Avrupa'da konuşlandırılacak olmasının ABD'nin NATO'ya olan bağlılığını ve Avrupa'nın caydırıcılığına olan katkısını gösterdiğine işaret edilerek, bunların SM-6'lar, Tomahawk füzeleri ile şu anda geliştirilmekte olan hipersonik silahlar olacağını ifade edildi.
Tüm bunların Avrupa'daki mevcut kara konuşlu sistemlerden çok daha geniş bir menzile sahip olacağı kaydedildi.
Putin: Rusya orta ve kısa menzilli füzelerin üretimine başlamalı
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya’nın ABD'nin adımlarına yanıt vermesi ve orta ve kısa menzilli füze sistemlerinin üretimine başlaması gerektiğini dile getirmişti.
Rusya Güvenlik Konseyi'nin daimi üyeleriyle yaptığı toplantıda Putin, Rusya'nın orta ve kısa menzilli kara tabanlı füzeler üretmeye başlaması ve bunların konuşlandırılması konusunda ABD'nin eylemleriyle orantılı kararlar alması gerektiğini söylemişti.
Birkaç yıl önce ABD’nin uydurma bahanelerle Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'ndan çekildiğini anımsatan Rus lider, “Washington daha sonra bu tür sistemleri üreteceğini beyan etti, buna karşılık Moskova 2019’da, ABD bu füzeleri üretip dünyanın diğer bölgelerine gönderinceye kadar bu tür silahları üretip konuşlandırmayacağını açıkladı” diye konuşmuştu.
Putin, ABD'nin bugün sadece bu sistemleri üretmekle kalmayıp, aynı zamanda tatbikatlar için Avrupa'ya götürdüğüne dikkat çekerek, son zamanlarda Amerikan füzelerinin Filipinler'de de konuşlandırıldığının öğrenildiğini, ancak oradan çıkarılıp çıkarılmadığının bilinmediğini vurgulamıştı.
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