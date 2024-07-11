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Çin’den NATO’ya ‘başkalarını suçlamak yerine Ukrayna’daki eylemlerini değerlendirme’ çağrısı
Çin’den NATO’ya ‘başkalarını suçlamak yerine Ukrayna’daki eylemlerini değerlendirme’ çağrısı
Sputnik Türkiye
Çin, NATO’ya Ukrayna ihtilafındaki eylemleri üzerinde düşünmesini, başkalarını suçlamak yerine sorunu çözmek için adımlar atmasını tavsiye etti. 11.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-11T08:18+0300
2024-07-11T08:18+0300
2024-07-11T08:15+0300
dünya
ukrayna krizi
çin
nato
ukrayna
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soğuk savaş
suçlama
kışkırtma
barış
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Çin’in Avrupa Birliği (AB) Misyonu’nun yaptığı açıklamada, “NATO’ya uluslararası toplumun adil yargılarını dikkatle dinlemesini, Ukrayna ihtilafındaki eylemleri üzerinde derinlemesine düşünmesini ve suçu başkalarına atmak yerine durumu hafifletmek ve sorunu çözmek için gerçek adımlar atmasını tavsiye ediyoruz” ifadesine yer verildi.Washington'daki NATO zirvesinde kabul edilen ortak bildirinin, Soğuk Savaş zihniyetinde olup kavgacı söylem taşıdığı ifade edilirken Çin’le ilgili içeriğin de kışkırtma, yalan ve iftiralarla dolu olduğu kaydedildi.Ukrayna krizinin devam ettiğini ve uluslararası toplumun yangını kimin körüklediğini ve kişisel çıkar için bu fırsatı kimin değerlendirdiğini açıkça görebildiğini vurgulayan misyon, şunu dedi:NATO Zirvesi’nde kabul edilen ortak bildiride, Çin’e stratejik riskleri azaltmaya yönelik diyalog çağrısı yapıldı. Çin’in Avrupa-Atlantik güvenliği için sistematik sorunlar yaratmaya devam ettiği iddia edilen bildiride, Çin’in “Rusya’nın Ukrayna’ya karşı yürüttüğü savaşta belirleyici rol oynadığı” öne sürülürken bunu ‘sınırsız ortaklık’ yoluyla Rusya’nın askeri sanayisine kapsamlı destek sağlayarak yaptığı savunuldu.Batı daha önce de defalarca Çin’i Rusya’ya, Ukrayna’daki özel askeri harekatta kullanıldığı iddia edilen çift amaçlı ürünleri tedarik etmek ve diğer yardımlarda bulunmakla suçlamıştı. Tüm bu suçlamaları reddeden Pekin, Washington ve müttefiklerine gerilimi artıracak açıklamalardan ve asılsız suçlamalardan kaçınma çağrısında bulunmuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240711/nato-zirvesinin-ortak-bildirisi-yayinlandi-1085747418.html
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ukrayna krizi, çin, nato, ukrayna, rusya, soğuk savaş, suçlama, kışkırtma, barış, siyasi çözüm, nato zirvesi, ortak bildiri
ukrayna krizi, çin, nato, ukrayna, rusya, soğuk savaş, suçlama, kışkırtma, barış, siyasi çözüm, nato zirvesi, ortak bildiri
Çin’den NATO’ya ‘başkalarını suçlamak yerine Ukrayna’daki eylemlerini değerlendirme’ çağrısı
Çin, NATO’ya Ukrayna ihtilafındaki eylemleri üzerinde düşünmesini, başkalarını suçlamak yerine sorunu çözmek için adımlar atmasını tavsiye etti.
Çin’in Avrupa Birliği (AB) Misyonu’nun yaptığı açıklamada, “NATO’ya uluslararası toplumun adil yargılarını dikkatle dinlemesini, Ukrayna ihtilafındaki eylemleri üzerinde derinlemesine düşünmesini ve suçu başkalarına atmak yerine durumu hafifletmek ve sorunu çözmek için gerçek adımlar atmasını tavsiye ediyoruz” ifadesine yer verildi.
Washington'daki NATO zirvesinde kabul edilen ortak bildirinin, Soğuk Savaş zihniyetinde olup kavgacı söylem taşıdığı ifade edilirken Çin’le ilgili içeriğin de kışkırtma, yalan ve iftiralarla dolu olduğu kaydedildi.
Ukrayna krizinin devam ettiğini ve uluslararası toplumun yangını kimin körüklediğini ve kişisel çıkar için bu fırsatı kimin değerlendirdiğini açıkça görebildiğini vurgulayan misyon, şunu dedi:
Çin, Ukrayna meselesinde barışı, müzakereyi ve siyasi çözümü teşvik eden dürüst ve açık bir tutum benimsemiş olup bu tutum uluslararası toplum tarafından geniş çapta kabul görmüş ve takdirle karşılanmıştır.
NATO Zirvesi’nde kabul edilen ortak bildiride, Çin’e stratejik riskleri azaltmaya yönelik diyalog çağrısı yapıldı. Çin’in Avrupa-Atlantik güvenliği için sistematik sorunlar yaratmaya devam ettiği iddia edilen bildiride, Çin’in “Rusya’nın Ukrayna’ya karşı yürüttüğü savaşta belirleyici rol oynadığı” öne sürülürken bunu ‘sınırsız ortaklık’ yoluyla Rusya’nın askeri sanayisine kapsamlı destek sağlayarak yaptığı savunuldu.
Batı daha önce de defalarca Çin’i Rusya’ya, Ukrayna’daki özel askeri harekatta kullanıldığı iddia edilen çift amaçlı ürünleri tedarik etmek ve diğer yardımlarda bulunmakla suçlamıştı. Tüm bu suçlamaları reddeden Pekin, Washington ve müttefiklerine gerilimi artıracak açıklamalardan ve asılsız suçlamalardan kaçınma çağrısında bulunmuştu.