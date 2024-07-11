https://anlatilaninotesi.com.tr/20240711/cinden-natoya-digerlerini-suclamak-yerine-ukraynadaki-eylemlerini-degerlendirme-cagrisi-1085751504.html

Çin’den NATO’ya ‘başkalarını suçlamak yerine Ukrayna’daki eylemlerini değerlendirme’ çağrısı

Çin’den NATO’ya ‘başkalarını suçlamak yerine Ukrayna’daki eylemlerini değerlendirme’ çağrısı

Sputnik Türkiye

Çin, NATO’ya Ukrayna ihtilafındaki eylemleri üzerinde düşünmesini, başkalarını suçlamak yerine sorunu çözmek için adımlar atmasını tavsiye etti. 11.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-11T08:18+0300

2024-07-11T08:18+0300

2024-07-11T08:15+0300

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Çin’in Avrupa Birliği (AB) Misyonu’nun yaptığı açıklamada, “NATO’ya uluslararası toplumun adil yargılarını dikkatle dinlemesini, Ukrayna ihtilafındaki eylemleri üzerinde derinlemesine düşünmesini ve suçu başkalarına atmak yerine durumu hafifletmek ve sorunu çözmek için gerçek adımlar atmasını tavsiye ediyoruz” ifadesine yer verildi.Washington'daki NATO zirvesinde kabul edilen ortak bildirinin, Soğuk Savaş zihniyetinde olup kavgacı söylem taşıdığı ifade edilirken Çin’le ilgili içeriğin de kışkırtma, yalan ve iftiralarla dolu olduğu kaydedildi.Ukrayna krizinin devam ettiğini ve uluslararası toplumun yangını kimin körüklediğini ve kişisel çıkar için bu fırsatı kimin değerlendirdiğini açıkça görebildiğini vurgulayan misyon, şunu dedi:NATO Zirvesi’nde kabul edilen ortak bildiride, Çin’e stratejik riskleri azaltmaya yönelik diyalog çağrısı yapıldı. Çin’in Avrupa-Atlantik güvenliği için sistematik sorunlar yaratmaya devam ettiği iddia edilen bildiride, Çin’in “Rusya’nın Ukrayna’ya karşı yürüttüğü savaşta belirleyici rol oynadığı” öne sürülürken bunu ‘sınırsız ortaklık’ yoluyla Rusya’nın askeri sanayisine kapsamlı destek sağlayarak yaptığı savunuldu.Batı daha önce de defalarca Çin’i Rusya’ya, Ukrayna’daki özel askeri harekatta kullanıldığı iddia edilen çift amaçlı ürünleri tedarik etmek ve diğer yardımlarda bulunmakla suçlamıştı. Tüm bu suçlamaları reddeden Pekin, Washington ve müttefiklerine gerilimi artıracak açıklamalardan ve asılsız suçlamalardan kaçınma çağrısında bulunmuştu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240711/nato-zirvesinin-ortak-bildirisi-yayinlandi-1085747418.html

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ukrayna krizi, çin, nato, ukrayna, rusya, soğuk savaş, suçlama, kışkırtma, barış, siyasi çözüm, nato zirvesi, ortak bildiri