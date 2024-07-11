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- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240711/polonya-disaridan-hic-kimse-ukraynanin-nato-uyeligi-kararini-engelleyemez-1085757666.html
Polonya: Dışarıdan hiç kimse Ukrayna'nın NATO üyeliği kararını engelleyemez
Polonya: Dışarıdan hiç kimse Ukrayna'nın NATO üyeliği kararını engelleyemez
Sputnik Türkiye
Rusya’ya karşı sert açıklamalarıyla bilinen Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, Ukrayna'nın NATO üyeliğini dışarıdan hiç kimsenin engelleyemeyeceğini söyledi. 11.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-11T11:23+0300
2024-07-11T11:23+0300
ukrayna krizi
ukrayna
nato
nato liderler zirvesi
nato üyeliği
polonya
andrzej duda
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Polonya'nın PAP ajansının haberine göre, Duda, NATO Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere gittiği ABD'nin başkenti Washington'da basına açıklama yaptı.Ukrayna'nın NATO üyelik sürecine ilişkin değerlendirmede bulunan Duda, bu kararın sadece Ukrayna halkı ve NATO üyesi ülkeler tarafından alınacağını belirtti.Polonyalı lider, "Dışarıdan hiç kimse Ukrayna'nın NATO üyeliği kararını engelleyemez. Bir ülkenin ittifaka katılıp katılmayacağına karar veren NATO üyeleri ve ilgili ülke toplumunun dışında hiç kimse" dedi.NATO'nun Ukrayna'yı desteklediğini vurgulayan Duda, "Washington'daki zirvenin Ukrayna'nın NATO yolundan geri dönmeyeceğinin göstergesi olacağına inanıyorum" diye konuştu.Duda, Ukrayna halkının da ittifaka katılmak istediğini belirterek, "NATO'da Ukrayna'ya ilişkin tek soru ülkenin ne zaman ittifaka katılacağı. Devam eden bir savaş var. Ukrayna diğer ittifak üyeleriyle eşit şartlarda üye olmalı. Aksi takdirde NATO da savaşa dahil olmuş olur, bunu da kimse istemez" dedi.NATO ülkelerinin devlet ve hükümet başkanlarının katıldığı Washington’daki zirveden sonra yayımlanan ortak bildiride, ittifakın Karadeniz ve Doğu Balkanlar'da genişlemeyi sürdürmeyi planladığı vurgulanmış, NATO ülkelerinin Kiev'e, ittifaka ve Avrupa-Atlantik kurumlarına ‘geri dönülmez üyelik’ yolunda yardımın yanı sıra, ilerlemesi yıllık değerlendirmeye tabi olacak güvenlik ve demokrasi reformlarının uygulanmasında Ukrayna'yı destekleme sözü verdiğinin altı çizilmişti.Öte yandan Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’in, NATO’nun Washington’daki zirvenin ardından Kiev’e ittifaka katılması için resmi davet göndermeyeceğinden ve zirvenin ortak bildirisinde yalnızca üyeliğe giden yolun ‘geri döndürülemez’ olarak tanımlanacağından rahatsız olduğu belirtilmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240708/polonya-ve-ukrayna-uzun-vadeli-savunma-isbirligi-anlasmasi-imzaladi-1085655487.html
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ukrayna, nato, nato liderler zirvesi, nato üyeliği, polonya, andrzej duda
ukrayna, nato, nato liderler zirvesi, nato üyeliği, polonya, andrzej duda

Polonya: Dışarıdan hiç kimse Ukrayna'nın NATO üyeliği kararını engelleyemez

11:23 11.07.2024
© AP Photo / Matt RourkePolonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda
Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda - Sputnik Türkiye, 1920, 11.07.2024
© AP Photo / Matt Rourke
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Rusya’ya karşı sert açıklamalarıyla bilinen Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, Ukrayna'nın NATO üyeliğini dışarıdan hiç kimsenin engelleyemeyeceğini söyledi.
Polonya'nın PAP ajansının haberine göre, Duda, NATO Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere gittiği ABD'nin başkenti Washington'da basına açıklama yaptı.
Ukrayna'nın NATO üyelik sürecine ilişkin değerlendirmede bulunan Duda, bu kararın sadece Ukrayna halkı ve NATO üyesi ülkeler tarafından alınacağını belirtti.
Polonyalı lider, "Dışarıdan hiç kimse Ukrayna'nın NATO üyeliği kararını engelleyemez. Bir ülkenin ittifaka katılıp katılmayacağına karar veren NATO üyeleri ve ilgili ülke toplumunun dışında hiç kimse" dedi.
NATO'nun Ukrayna'yı desteklediğini vurgulayan Duda, "Washington'daki zirvenin Ukrayna'nın NATO yolundan geri dönmeyeceğinin göstergesi olacağına inanıyorum" diye konuştu.
Duda, Ukrayna halkının da ittifaka katılmak istediğini belirterek, "NATO'da Ukrayna'ya ilişkin tek soru ülkenin ne zaman ittifaka katılacağı. Devam eden bir savaş var. Ukrayna diğer ittifak üyeleriyle eşit şartlarda üye olmalı. Aksi takdirde NATO da savaşa dahil olmuş olur, bunu da kimse istemez" dedi.
NATO ülkelerinin devlet ve hükümet başkanlarının katıldığı Washington’daki zirveden sonra yayımlanan ortak bildiride, ittifakın Karadeniz ve Doğu Balkanlar'da genişlemeyi sürdürmeyi planladığı vurgulanmış, NATO ülkelerinin Kiev'e, ittifaka ve Avrupa-Atlantik kurumlarına ‘geri dönülmez üyelik’ yolunda yardımın yanı sıra, ilerlemesi yıllık değerlendirmeye tabi olacak güvenlik ve demokrasi reformlarının uygulanmasında Ukrayna'yı destekleme sözü verdiğinin altı çizilmişti.
Öte yandan Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’in, NATO’nun Washington’daki zirvenin ardından Kiev’e ittifaka katılması için resmi davet göndermeyeceğinden ve zirvenin ortak bildirisinde yalnızca üyeliğe giden yolun ‘geri döndürülemez’ olarak tanımlanacağından rahatsız olduğu belirtilmişti.
Zelenskiy Polonya Başbakanı Donald Tusk ile - Sputnik Türkiye, 1920, 08.07.2024
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