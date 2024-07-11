https://anlatilaninotesi.com.tr/20240711/polonya-disaridan-hic-kimse-ukraynanin-nato-uyeligi-kararini-engelleyemez-1085757666.html

Polonya: Dışarıdan hiç kimse Ukrayna'nın NATO üyeliği kararını engelleyemez

Polonya: Dışarıdan hiç kimse Ukrayna'nın NATO üyeliği kararını engelleyemez

Sputnik Türkiye

Rusya’ya karşı sert açıklamalarıyla bilinen Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, Ukrayna'nın NATO üyeliğini dışarıdan hiç kimsenin engelleyemeyeceğini söyledi. 11.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-11T11:23+0300

2024-07-11T11:23+0300

2024-07-11T11:23+0300

ukrayna krizi

ukrayna

nato

nato liderler zirvesi

nato üyeliği

polonya

andrzej duda

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Polonya'nın PAP ajansının haberine göre, Duda, NATO Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere gittiği ABD'nin başkenti Washington'da basına açıklama yaptı.Ukrayna'nın NATO üyelik sürecine ilişkin değerlendirmede bulunan Duda, bu kararın sadece Ukrayna halkı ve NATO üyesi ülkeler tarafından alınacağını belirtti.Polonyalı lider, "Dışarıdan hiç kimse Ukrayna'nın NATO üyeliği kararını engelleyemez. Bir ülkenin ittifaka katılıp katılmayacağına karar veren NATO üyeleri ve ilgili ülke toplumunun dışında hiç kimse" dedi.NATO'nun Ukrayna'yı desteklediğini vurgulayan Duda, "Washington'daki zirvenin Ukrayna'nın NATO yolundan geri dönmeyeceğinin göstergesi olacağına inanıyorum" diye konuştu.Duda, Ukrayna halkının da ittifaka katılmak istediğini belirterek, "NATO'da Ukrayna'ya ilişkin tek soru ülkenin ne zaman ittifaka katılacağı. Devam eden bir savaş var. Ukrayna diğer ittifak üyeleriyle eşit şartlarda üye olmalı. Aksi takdirde NATO da savaşa dahil olmuş olur, bunu da kimse istemez" dedi.NATO ülkelerinin devlet ve hükümet başkanlarının katıldığı Washington’daki zirveden sonra yayımlanan ortak bildiride, ittifakın Karadeniz ve Doğu Balkanlar'da genişlemeyi sürdürmeyi planladığı vurgulanmış, NATO ülkelerinin Kiev'e, ittifaka ve Avrupa-Atlantik kurumlarına ‘geri dönülmez üyelik’ yolunda yardımın yanı sıra, ilerlemesi yıllık değerlendirmeye tabi olacak güvenlik ve demokrasi reformlarının uygulanmasında Ukrayna'yı destekleme sözü verdiğinin altı çizilmişti.Öte yandan Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’in, NATO’nun Washington’daki zirvenin ardından Kiev’e ittifaka katılması için resmi davet göndermeyeceğinden ve zirvenin ortak bildirisinde yalnızca üyeliğe giden yolun ‘geri döndürülemez’ olarak tanımlanacağından rahatsız olduğu belirtilmişti.

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