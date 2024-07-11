https://anlatilaninotesi.com.tr/20240711/milli-egitim-bakani-tekin-turkiye-yuzyili-maarif-modeli-ile-hep-beraber-millet-olalim-bir-olalim-1085749076.html

Milli Eğitim Bakanı Tekin: Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ile hep beraber millet olalım, bir olalım

Milli Eğitim Bakanı Tekin: Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ile hep beraber millet olalım, bir olalım

Sputnik Türkiye

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'ne ilişkin, "Biz bu modelle birlikte istiyoruz ki birliğimiz, beraberliğimiz, kardeşliğimiz ve... 11.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-11T02:24+0300

2024-07-11T02:24+0300

2024-07-11T02:24+0300

türkiye

yusuf tekin

milli eğitim bakanlığı

milli eğitim bakanlığı (meb)

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Başkent Öğretmenevinde düzenlenen Muharrem Ayı On İki İmam Oruç Açma programına Bakan Tekin'in yanı sıra Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç ve Alevi-Bektaşi sivil toplum kuruluşları temsilcileri katıldı.Oruç açma ve yemek duasından sonra konuşan Tekin, Türkiye'nin toplumsal yapısı içinde önemli ibadetler, ritüeller, gelenekler ve ilişkiler olduğunu anlattı."Bu hasletler bu toprakların binlerce yıllık geçmişinden, toplum ve devlet geleneğinden süzülerek bu günlere bizi millet olarak getirmiştir" diyen Tekin, gelecek kuşakların da aynı hassasiyetle, bir arada yaşama ve millet olma vasıflarıyla donanmasının istenmesi halinde, bu hasletlere hak ettikleri değeri vermenin tarihsel bir sorumluluk olduğunu vurguladı.Tekin, "Bugün bizleri bir araya getiren bu iftar programı tam da bu açıdan çok kritik etkinlik. Muharrem ayı ve bu ay içerisindeki etkinliklerimiz bizlerin millet olma bilinci açısından çok önemli" ifadelerini kullandı.'Alevi-Bektaşi geleneğinde de bu anlamda oruç önemli bir yer tutar'Kutsal dinlerde orucun farklı formlarda tavsiye edildiğini anımsatan Tekin, İslami literatürde orucun, Allah'ın rızasını kazanmak ve nefis terbiyesi yapmak için tan yerinin ağarmasından güneşin batmasına kadar yeme ve içmeden uzak durmayı ifade ettiğini aktardı.Türkiye'nin zengin kültürü içinde de farklı oruç formları ve tanımlarının mevcut olduğuna işaret eden Tekin, şunları söyledi:'Kıvançta, kederde ve tasada birlik, millet olmanın en sade tanımıdır'Muharrem mateminin acıların bir daha yaşanmaması için gerekli olan insanlık değerlerini diri tutmak için vesile olduğunu belirten Tekin, şöyle devam etti:Bakan Tekin, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'ne ilişkin, "Biz bu modelle birlikte istiyoruz ki birliğimiz, beraberliğimiz, kardeşliğimiz ve millet olma bilincimiz daim olsun. Samimiyetle birbirimizi anlamaya ve saygıyla kucaklamaya devam edelim. Hep beraber millet olalım. Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli aslında bu etkinliktir" değerlendirmesini yaptı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240705/bakan-tekinden-golge-bakan-tepkisi--1085553493.html

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yusuf tekin, milli eğitim bakanlığı, milli eğitim bakanlığı (meb)