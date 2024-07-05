https://anlatilaninotesi.com.tr/20240705/bakan-tekinden-golge-bakan-tepkisi--1085553493.html

Bakan Tekin'den 'gölge bakan' tepkisi: 'Böyle bir ünvanla randevu isteyen kişilere randevu vermem'

Bakan Tekin'den 'gölge bakan' tepkisi: 'Böyle bir ünvanla randevu isteyen kişilere randevu vermem'

Sputnik Türkiye

Siyasette normalleşme süreci kapsamında, Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) gölge kabinesindeki isimler bir süredir bakanlar ile bir araya geliyor. Milli Eğitim... 05.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-05T11:10+0300

2024-07-05T11:10+0300

2024-07-05T11:11+0300

politika

yusuf tekin

milli eğitim bakanlığı

milli eğitim bakanlığı (meb)

gölge bakan

chp

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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "gölge bakan" kavramının vesayeti anımsattığını söyledi.Milliyet gazetesine konuşan Bakan Tekin, "Böyle bir ünvanla randevu isteyen kişilere randevu vermem. Benim için CHP milletvekili olması yeterli." dedi.Tekin, CHP'nin Öğretmenlik Meslek Kanunu ve Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'ni yargıya taşıyacağı açıklamasını da değerlendirdi.Düzenlemelerin yargıya taşınmasından rahatsız olmadığını belirten Bakan Tekin, "Bu artık siyasi bir propaganda malzemesi haline dönüştü, ondan rahatsız oldum." diye konuştu.

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yusuf tekin, milli eğitim bakanlığı, milli eğitim bakanlığı (meb), gölge bakan, chp