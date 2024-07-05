https://anlatilaninotesi.com.tr/20240705/bakan-tekinden-golge-bakan-tepkisi--1085553493.html
Bakan Tekin'den 'gölge bakan' tepkisi: 'Böyle bir ünvanla randevu isteyen kişilere randevu vermem'
Bakan Tekin'den 'gölge bakan' tepkisi: 'Böyle bir ünvanla randevu isteyen kişilere randevu vermem'
Sputnik Türkiye
Siyasette normalleşme süreci kapsamında, Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) gölge kabinesindeki isimler bir süredir bakanlar ile bir araya geliyor. Milli Eğitim... 05.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-05T11:10+0300
2024-07-05T11:10+0300
2024-07-05T11:11+0300
politika
yusuf tekin
milli eğitim bakanlığı
milli eğitim bakanlığı (meb)
gölge bakan
chp
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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "gölge bakan" kavramının vesayeti anımsattığını söyledi.Milliyet gazetesine konuşan Bakan Tekin, "Böyle bir ünvanla randevu isteyen kişilere randevu vermem. Benim için CHP milletvekili olması yeterli." dedi.Tekin, CHP'nin Öğretmenlik Meslek Kanunu ve Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'ni yargıya taşıyacağı açıklamasını da değerlendirdi.Düzenlemelerin yargıya taşınmasından rahatsız olmadığını belirten Bakan Tekin, "Bu artık siyasi bir propaganda malzemesi haline dönüştü, ondan rahatsız oldum." diye konuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240625/bakan-simsekten-chpli-karatepe-ile-yaptigi-gorusmeyle-ilgili-aciklama-1085205496.html
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yusuf tekin, milli eğitim bakanlığı, milli eğitim bakanlığı (meb), gölge bakan, chp
yusuf tekin, milli eğitim bakanlığı, milli eğitim bakanlığı (meb), gölge bakan, chp
Bakan Tekin'den 'gölge bakan' tepkisi: 'Böyle bir ünvanla randevu isteyen kişilere randevu vermem'
11:10 05.07.2024 (güncellendi: 11:11 05.07.2024)
Siyasette normalleşme süreci kapsamında, Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) gölge kabinesindeki isimler bir süredir bakanlar ile bir araya geliyor. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "gölge bakan" ünvanlı birine randevu vermeyeceğini açıkladı.
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "gölge bakan" kavramının vesayeti anımsattığını söyledi.
Milliyet gazetesine konuşan Bakan Tekin, "Böyle bir ünvanla randevu isteyen kişilere randevu vermem. Benim için CHP milletvekili olması yeterli." dedi.
Tekin, CHP'nin Öğretmenlik Meslek Kanunu ve Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'ni yargıya taşıyacağı açıklamasını da değerlendirdi.
Düzenlemelerin yargıya taşınmasından rahatsız olmadığını belirten Bakan Tekin, "Bu artık siyasi bir propaganda malzemesi haline dönüştü, ondan rahatsız oldum." diye konuştu.