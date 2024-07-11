https://anlatilaninotesi.com.tr/20240711/kanadadan-ukraynaya-367-milyon-dolarlik-askeri-yardim-paketi-1085756507.html

Kanada’dan Ukrayna’ya 367 milyon dolarlık askeri yardım paketi

Kanada’dan Ukrayna’ya 367 milyon dolarlık askeri yardım paketi

Sputnik Türkiye

Kanada yönetiminin, Kiev’e 500 milyon Kanada doları (367 milyon dolar) tutarında askeri yardım paketi sağlamayı planladığı bildirildi. 11.07.2024, Sputnik Türkiye

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National Post gazetesinin aktardığına göre, Kanada Başbakanı Justin Trudeau Washington’daki NATO zirvesinde Ukrayna için yeni yardım paketi duyuracak.Haberde, paketin neler içerdiği belirtilmezken, Trudeau’nun Washington’da Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile ikili görüşme gerçekleştireceği kaydedildi.Başbakan Justin Trudeau, 15 Haziran’da Kanada'nın G7 ülkelerinin genel kredisinin bir parçası olarak Ukrayna’ya 5 milyar Kanada doları (yaklaşık 3.6 milyar dolar) tahsis etmeyi planladığını söylemişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240615/kanada-ukraynaya-yaklasik-36-milyar-dolar-tahsis-edecek-1084881482.html

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