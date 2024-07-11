https://anlatilaninotesi.com.tr/20240711/kanadadan-ukraynaya-367-milyon-dolarlik-askeri-yardim-paketi-1085756507.html
Kanada’dan Ukrayna’ya 367 milyon dolarlık askeri yardım paketi
Kanada’dan Ukrayna’ya 367 milyon dolarlık askeri yardım paketi
Sputnik Türkiye
Kanada yönetiminin, Kiev’e 500 milyon Kanada doları (367 milyon dolar) tutarında askeri yardım paketi sağlamayı planladığı bildirildi. 11.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-11T11:05+0300
2024-07-11T11:05+0300
2024-07-11T11:05+0300
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National Post gazetesinin aktardığına göre, Kanada Başbakanı Justin Trudeau Washington’daki NATO zirvesinde Ukrayna için yeni yardım paketi duyuracak.Haberde, paketin neler içerdiği belirtilmezken, Trudeau’nun Washington’da Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile ikili görüşme gerçekleştireceği kaydedildi.Başbakan Justin Trudeau, 15 Haziran’da Kanada'nın G7 ülkelerinin genel kredisinin bir parçası olarak Ukrayna’ya 5 milyar Kanada doları (yaklaşık 3.6 milyar dolar) tahsis etmeyi planladığını söylemişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240615/kanada-ukraynaya-yaklasik-36-milyar-dolar-tahsis-edecek-1084881482.html
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ukrayna, kanada, justin trudeau, vladimir zelenskiy, nato, abd
ukrayna, kanada, justin trudeau, vladimir zelenskiy, nato, abd
Kanada’dan Ukrayna’ya 367 milyon dolarlık askeri yardım paketi
Kanada yönetiminin, Kiev’e 500 milyon Kanada doları (367 milyon dolar) tutarında askeri yardım paketi sağlamayı planladığı bildirildi.
National Post gazetesinin aktardığına göre, Kanada Başbakanı Justin Trudeau Washington’daki NATO zirvesinde Ukrayna için yeni yardım paketi duyuracak.
Haberde, paketin neler içerdiği belirtilmezken, Trudeau’nun Washington’da Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile ikili görüşme gerçekleştireceği kaydedildi.
Başbakan Justin Trudeau, 15 Haziran’da Kanada'nın G7 ülkelerinin genel kredisinin bir parçası olarak Ukrayna’ya 5 milyar Kanada doları (yaklaşık 3.6 milyar dolar) tahsis etmeyi planladığını söylemişti.