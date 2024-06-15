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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240615/kanada-ukraynaya-yaklasik-36-milyar-dolar-tahsis-edecek-1084881482.html
Kanada, Ukrayna'ya yaklaşık 3.6 milyar dolar tahsis edecek
Kanada, Ukrayna'ya yaklaşık 3.6 milyar dolar tahsis edecek
Sputnik Türkiye
Başbakan Justin Trudeau, Kanada'nın G7 ülkelerinin genel kredisinin bir parçası olarak Ukrayna'ya 5 milyar Kanada doları (yaklaşık 3.6 milyar dolar) tahsis... 15.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-15T13:39+0300
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g7 zirvesi
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Kanada Başbakanı, G7 Liderler Zirvesi’nin son gününde İtalya'da düzenlediği basın toplantısında, "Kanada, Ukrayna'ya yıl sonuna kadar 50 milyar dolar ek mali finansman sağlamak amacıyla Ukrayna için Olağanüstü Gelir Hızlandırma Kredileri çerçevesinde üzerine düşeni yapmaya hazırdır ve 5 milyar Kanada doları finansman sağlayacaktır” diye konuştu.Trudeau ayrıca Ottawa'nın Kiev'e dört zırhlı tıbbi tahliye aracı gönderdiğini belirterek, bu araçların ilk parti olduğunu ve Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin toplam 50 adet araç alacağını kaydetti.G7 ülkeleri, dondurulmuş Rus varlıklarının olağanüstü gelirlerinden yararlanarak yaklaşık 50 milyar dolar tutarında kaynak ayırma kararı almıştı.Zelenskiy, G7 liderlerinden ‘Marshall Planı’na benzer bir plan talep etmiştiVladimir Zelenskiy, İtalya'nın ev sahipliğinde düzenlenen G7 Zirvesi'ndeki liderlere hitaben yaptığı konuşmada, liderlerden, Ukrayna'nın kalkınması için ‘Marshall Planı’na benzer bir planın hazırlanmasını talep etmişti.Ülkesinde devam eden savaşta Ukrayna hava sahasının daha güvenli hale getirilmesinin önemine değinen Zelenskiy, ek Patriot hava savunma sistemlerine ihtiyaç duyduklarını kaydetti.Ukrayna ordusuna teslim edilen Batı silahlarının son dönemlerde ülkesinin sınırları dışında kullanılmasına izin verilmesi ile Ukrayna'nın Harkiv ve diğer şehirleri koruma imkanının arttığını aktaran lider, buna rağmen daha çok Patriot sistemin gerekli olduğunu belirtti.Zelenskiy, savaştan etkilenen ülkesinin kalkınması ve inşaasına destek vermek için Almanya'nın başkenti Berlin'de 2024 Ukrayna İyileştirme Konferansının düzenlendiğini hatırlattı.Ukrayna'nın kalkınması için, 2. Dünya Savaşı'ndan sonra oluşturulan Marshall Planına benzer ve bugünün ihtiyaçlarını karşilayabilecek benzer bir planın hazırlanması gerektiğini savunan Zelenskiy, şunları kaydetti:Zelenskiy, Ukraynalı yetkililerle söz konusu plan üzerinde çalışıp Washington'da düzenlenecek NATO Zirvesi'ne de sunabileceklerini ifade etti.Dondurulan Rus varlıklarını Ukrayna'nın kullanmasına izin verilmesi konusuna da değinen Zelenskiy, liderlerden destek talep ettiğini dile getirerek, "Rus savaşının yol açtığı hasarın Rusya tarafından ödenmesinin adil olacağını siz ve ben, hepimiz anlıyoruz" dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240613/italya-basbakani-meloni-g7-ukraynaya-50-milyar-dolarlik-kredi-konusunda-anlasmaya-vardi-1084826870.html
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kanada, ukrayna, justin trudeau, askeri yardım, g7 liderler zirvesi, g7 zirvesi
kanada, ukrayna, justin trudeau, askeri yardım, g7 liderler zirvesi, g7 zirvesi

Kanada, Ukrayna'ya yaklaşık 3.6 milyar dolar tahsis edecek

13:39 15.06.2024
© AA / Ukrayna Devlet BaşkanlığıKanada Başbakanı Justin Trudeau
Kanada Başbakanı Justin Trudeau - Sputnik Türkiye, 1920, 15.06.2024
© AA / Ukrayna Devlet Başkanlığı
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Başbakan Justin Trudeau, Kanada'nın G7 ülkelerinin genel kredisinin bir parçası olarak Ukrayna'ya 5 milyar Kanada doları (yaklaşık 3.6 milyar dolar) tahsis etmeyi planladığını söyledi.
Kanada Başbakanı, G7 Liderler Zirvesi’nin son gününde İtalya'da düzenlediği basın toplantısında, "Kanada, Ukrayna'ya yıl sonuna kadar 50 milyar dolar ek mali finansman sağlamak amacıyla Ukrayna için Olağanüstü Gelir Hızlandırma Kredileri çerçevesinde üzerine düşeni yapmaya hazırdır ve 5 milyar Kanada doları finansman sağlayacaktır” diye konuştu.
Trudeau ayrıca Ottawa'nın Kiev'e dört zırhlı tıbbi tahliye aracı gönderdiğini belirterek, bu araçların ilk parti olduğunu ve Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin toplam 50 adet araç alacağını kaydetti.
G7 ülkeleri, dondurulmuş Rus varlıklarının olağanüstü gelirlerinden yararlanarak yaklaşık 50 milyar dolar tutarında kaynak ayırma kararı almıştı.

Zelenskiy, G7 liderlerinden ‘Marshall Planı’na benzer bir plan talep etmişti

Vladimir Zelenskiy, İtalya'nın ev sahipliğinde düzenlenen G7 Zirvesi'ndeki liderlere hitaben yaptığı konuşmada, liderlerden, Ukrayna'nın kalkınması için ‘Marshall Planı’na benzer bir planın hazırlanmasını talep etmişti.
Ülkesinde devam eden savaşta Ukrayna hava sahasının daha güvenli hale getirilmesinin önemine değinen Zelenskiy, ek Patriot hava savunma sistemlerine ihtiyaç duyduklarını kaydetti.
Ukrayna ordusuna teslim edilen Batı silahlarının son dönemlerde ülkesinin sınırları dışında kullanılmasına izin verilmesi ile Ukrayna'nın Harkiv ve diğer şehirleri koruma imkanının arttığını aktaran lider, buna rağmen daha çok Patriot sistemin gerekli olduğunu belirtti.
Zelenskiy, savaştan etkilenen ülkesinin kalkınması ve inşaasına destek vermek için Almanya'nın başkenti Berlin'de 2024 Ukrayna İyileştirme Konferansının düzenlendiğini hatırlattı.
Ukrayna'nın kalkınması için, 2. Dünya Savaşı'ndan sonra oluşturulan Marshall Planına benzer ve bugünün ihtiyaçlarını karşilayabilecek benzer bir planın hazırlanması gerektiğini savunan Zelenskiy, şunları kaydetti:

Arkadaşlar, gelin böyle bir toparlanma planını hep birlikte hazırlayalım ve bunu ortak bir G7+ deklarasyonuyla, toparlanma deklarasyonuyla doğrulayalım. Bu aynı zamanda bir barış ilanı olacak, çünkü restorasyon sayesinde insanlar gerçekten barışın olacağını, buna inandığımızı ve barışı, savunma kadar önemsediğimizi görecekler.

Zelenskiy, Ukraynalı yetkililerle söz konusu plan üzerinde çalışıp Washington'da düzenlenecek NATO Zirvesi'ne de sunabileceklerini ifade etti.
Dondurulan Rus varlıklarını Ukrayna'nın kullanmasına izin verilmesi konusuna da değinen Zelenskiy, liderlerden destek talep ettiğini dile getirerek, "Rus savaşının yol açtığı hasarın Rusya tarafından ödenmesinin adil olacağını siz ve ben, hepimiz anlıyoruz" dedi.
Giorgia Meloni - Sputnik Türkiye, 1920, 13.06.2024
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İtalya Başbakanı Meloni: G7, Ukrayna'ya 50 milyar dolarlık kredi konusunda anlaşmaya vardı
13 Haziran , 22:07
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