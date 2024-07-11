https://anlatilaninotesi.com.tr/20240711/jandarma-ekipleri-kapikuleden-yurda-giren-gurbetcileri-ikramlarla-karsiladi-1085759818.html

Jandarma ekipleri Kapıkule'den yurda giren gurbetçileri ikramlarla karşıladı

Jandarma ekipleri Kapıkule'den yurda giren gurbetçileri ikramlarla karşıladı

Sputnik Türkiye

Edirne Jandarma Komutanlığı ekipleri, yıllık izinlerini geçirmek için Türkiye'ye gelen gurbetçileri Kapıkule Sınır Kapısı'ndaki kontrol noktasında ikramlarla... 11.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-11T12:37+0300

2024-07-11T12:37+0300

2024-07-11T12:38+0300

türkiye

kapıkule

kapıkule sınır kapısı

gurbetçi

jandarma

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Tatillerini yapmak için yaşadıkları ülkelerden yola çıkan gurbetçilerin Türkiye'ye gelişleri sürüyor. Jandarma ekipleri ise sınır kapısı çıkışındaki kontrol noktasında gurbetçileri şekerle karşılayıp çocuklara balon hediye ediyor. Uzun yoldan gelen gurbetçileri yol güvenliği ve trafik kuralları hakkında bilgilendiren ekipler, sorunsuz bir yolculuk için yönlendirmelerde bulunuyor.Mobil karakol aracıyla devriye de gezen ekipler, sınır kapısı çevresinde asayiş ve güvenliği sağlıyor.Jandarmaya teşekkürAilesiyle birlikte Almanya'dan gelen Eray Niyazoğlu, Türkiye'ye gelmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.Jandarma ekiplerine güzel karşılamaları için teşekkür eden Niyazoğlu, "Ekipler trafikte dikkatli araç kullanmamız ve uygunsuz yerlerde duraklama yapmamamız konusunda bizlere uyarılarda bulundu. Belirli aralıklarda dinlenmemizi tavsiye ettiler. Çok güzel bir uygulama, aynı zamanda çocuklarımıza balon hediye ettiler. Çocuklarımızın, askerlerimizi böyle görmeleri bizim için gurur verici" dedi.Avusturya'dan gelen Selahattin Şahin ise sınır kapısında hiç beklemeden geçiş yaptıklarını ifade etti.Jandarma ekiplerinin kendilerini hoş bir şekilde karşıladığını dile getiren Şahin, "İhtiyaçlarımıza yönelik tüm sorularımızı cevapladılar. Çok memnun olduk. Türkiye'ye geldiğimiz için çok mutluyuz" diye konuştu.Sevda Korkar da jandarma ekiplerine güler yüzlü karşılamalarından dolayı teşekkür etti.

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kapıkule, kapıkule sınır kapısı, gurbetçi, jandarma