NATO zirvesinin sonuç bildirgesinde 2025 yılında gerçekleşecek zirveye Hollanda'nın ev sahipliği yapacağı yer aldı. NATO zirvesi 2026 yılında ise Türkiye'de düzenlenecek. 2025'teki Gayriresmi Dışişleri Bakanları toplantısı da Türkiye'de gerçekleştirilecek.

Washington'da düzenlenen NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nde sonuç bildirgesi yayımlandı. Buna göre 2025'teki Gayriresmi Dışişleri Bakanları... 11.07.2024, Sputnik Türkiye

2 yıl art arda: NATO zirvelerinde ev sahibi Türkiye olacak

© AP Photo / Made Nagi Erdoğan Biden © AP Photo / Made Nagi

Washington'da düzenlenen NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nde sonuç bildirgesi yayımlandı. Buna göre 2025'teki Gayriresmi Dışişleri Bakanları toplantısı ve 2026 NATO zirvesi Türkiye'de yapılacak.