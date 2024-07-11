https://anlatilaninotesi.com.tr/20240711/2-yil-art-arda-nato-zirvelerinde-ev-sahibi-turkiye-olacak-1085752698.html
2 yıl art arda: NATO zirvelerinde ev sahibi Türkiye olacak
2 yıl art arda: NATO zirvelerinde ev sahibi Türkiye olacak
Sputnik Türkiye
Washington'da düzenlenen NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nde sonuç bildirgesi yayımlandı. Buna göre 2025'teki Gayriresmi Dışişleri Bakanları... 11.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-11T09:09+0300
2024-07-11T09:09+0300
2024-07-11T09:09+0300
savunma
türkiye
nato
nato zirvesi
nato liderler zirvesi
nato dışişleri bakanları toplantısı
ev sahibi
ev sahipliği
sonuç bildirgesi
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NATO zirvesinin sonuç bildirgesinde 2025 yılında gerçekleşecek zirveye Hollanda'nın ev sahipliği yapacağı yer aldı. NATO zirvesi 2026 yılında ise Türkiye'de düzenlenecek. 2025'teki Gayriresmi Dışişleri Bakanları toplantısı da Türkiye'de gerçekleştirilecek.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240711/cinden-natoya-digerlerini-suclamak-yerine-ukraynadaki-eylemlerini-degerlendirme-cagrisi-1085751504.html
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türkiye, nato, nato zirvesi, nato liderler zirvesi, nato dışişleri bakanları toplantısı, ev sahibi , ev sahipliği, sonuç bildirgesi
türkiye, nato, nato zirvesi, nato liderler zirvesi, nato dışişleri bakanları toplantısı, ev sahibi , ev sahipliği, sonuç bildirgesi
2 yıl art arda: NATO zirvelerinde ev sahibi Türkiye olacak
Washington'da düzenlenen NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nde sonuç bildirgesi yayımlandı. Buna göre 2025'teki Gayriresmi Dışişleri Bakanları toplantısı ve 2026 NATO zirvesi Türkiye'de yapılacak.
NATO zirvesinin sonuç bildirgesinde 2025 yılında gerçekleşecek zirveye Hollanda'nın ev sahipliği yapacağı yer aldı. NATO zirvesi 2026 yılında ise Türkiye'de düzenlenecek. 2025'teki Gayriresmi Dışişleri Bakanları toplantısı da Türkiye'de gerçekleştirilecek.