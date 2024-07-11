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İtalya'da ortaokula kadar akıllı telefonlar eğitim amaçlı da kullanılamayacak
İtalya'da ortaokula kadar akıllı telefonlar eğitim amaçlı da kullanılamayacak
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İtalya'da Eğitim Bakanı Giuseppe Valditara, gelecek eğitim-öğretim yılından itibaren ortaokula kadar akıllı cep telefonlarının eğitim dahil herhangi bir amaçla... 11.07.2024, Sputnik Türkiye
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Valditara, bir konferansta yaptığı konuşmada, "Önümüzdeki eğitim-öğretim yılından itibaren cep telefonunun eğitim de dahil olmak üzere herhangi bir amaçla kullanılmasını yasaklayan bir genelge imzaladım. Çünkü ben ortaokul seviyesine kadar cep telefonuyla iyi bir eğitim yapılamayacağına inanıyorum. Bu elbette, tablet ya da bilgisayar kullanımını kapsamaz. Ancak bu cihazlar da öğretmenlerin rehberliğinde kullanılmalıdır" dedi.Valditara, bunun, öğretmenlere otorite kazandırmak ve okullarda bireysel sorumluluk ilkesini yeniden tesis etmek için belirleyici kuralların getirilmesi yolunda önemli bir adım olduğunu vurguladı.Bakan Valditara, cep telefonlarının bağımlılık aracı haline gelerek gençlerin yaşama arzusunu çalmasını önlemek gerektiğini ifade etti.Eğitim Bakanı, okullarda özellikle idari işler için yapay zeka tabanlı yardımcı unsurların bazı okullarda pilot projelerle deneneceğini de aktardı.İtalya Aile Birliği Hareketi (Moige) Direktörü Antonio Affinita da Eğitim Bakanı Valditara'nın kararını yorumlarken, "Bu, okullarda doğru dijitalleşmenin yönetilmesinde ileriye doğru atılmış bir adımdır. Bu girişimden memnunuz çünkü okullarda teknolojinin yanlış kullanımına bir düzen getiriyor. Bugün okullar, geniş bir teknoloji ağına sahip, ancak bu teknolojiyi sorumlulukla kullanmak ve velileri de sürece dahil etmek gerekiyor" ifadelerini kullandı.
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italya, cep telefonu, telefon, avrupa
italya, cep telefonu, telefon, avrupa

İtalya'da ortaokula kadar akıllı telefonlar eğitim amaçlı da kullanılamayacak

01:28 11.07.2024
© İHACep telefonu
Cep telefonu - Sputnik Türkiye, 1920, 11.07.2024
© İHA
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İtalya'da Eğitim Bakanı Giuseppe Valditara, gelecek eğitim-öğretim yılından itibaren ortaokula kadar akıllı cep telefonlarının eğitim dahil herhangi bir amaçla sınıflarda kullanılmasını yasakladı.
Valditara, bir konferansta yaptığı konuşmada, "Önümüzdeki eğitim-öğretim yılından itibaren cep telefonunun eğitim de dahil olmak üzere herhangi bir amaçla kullanılmasını yasaklayan bir genelge imzaladım. Çünkü ben ortaokul seviyesine kadar cep telefonuyla iyi bir eğitim yapılamayacağına inanıyorum. Bu elbette, tablet ya da bilgisayar kullanımını kapsamaz. Ancak bu cihazlar da öğretmenlerin rehberliğinde kullanılmalıdır" dedi.
Valditara, bunun, öğretmenlere otorite kazandırmak ve okullarda bireysel sorumluluk ilkesini yeniden tesis etmek için belirleyici kuralların getirilmesi yolunda önemli bir adım olduğunu vurguladı.
Bakan Valditara, cep telefonlarının bağımlılık aracı haline gelerek gençlerin yaşama arzusunu çalmasını önlemek gerektiğini ifade etti.
Eğitim Bakanı, okullarda özellikle idari işler için yapay zeka tabanlı yardımcı unsurların bazı okullarda pilot projelerle deneneceğini de aktardı.
İtalya Aile Birliği Hareketi (Moige) Direktörü Antonio Affinita da Eğitim Bakanı Valditara'nın kararını yorumlarken, "Bu, okullarda doğru dijitalleşmenin yönetilmesinde ileriye doğru atılmış bir adımdır. Bu girişimden memnunuz çünkü okullarda teknolojinin yanlış kullanımına bir düzen getiriyor. Bugün okullar, geniş bir teknoloji ağına sahip, ancak bu teknolojiyi sorumlulukla kullanmak ve velileri de sürece dahil etmek gerekiyor" ifadelerini kullandı.
bilgisayar kullanımı - Sputnik Türkiye, 1920, 10.07.2024
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