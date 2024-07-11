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İş yerlerine gittikleri yabancı uyruklu kişilerden para isteyen 3 zanlı tutuklandı
İş yerlerine gittikleri yabancı uyruklu kişilerden para isteyen 3 zanlı tutuklandı
Sputnik Türkiye
Ümraniye'de yabancı uyruklu kişilerin dükkanlarına girerek vergi levhası parası isteyen şahıslar polis ekipleri tarafından yakalandı. Şahısların dükkana... 11.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-11T23:34+0300
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yabancı uyruklu
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İstanbul Ümraniye'de, yabancı uyruklu kişilere ait 4 iş yerine giderek vergi levhası sorup para isteyen 3 şüpheli tutuklandı.İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 3 Temmuz'da Suriye ve Afganistan uyruklu kişilerin işlettiği 4 iş yerine gidilerek dükkan sahiplerine vergi levhası sorulup para istenildiği bilgisi üzerine inceleme başlattı.Ekipler, şüphelilerin M.D. (24), B.D. (24) ve H.K. (21) olduğunu belirledi.Polis tarafından gözaltına alınan zanlılardan M.D'nin 20, diğerlerinin ise birer suç kaydı olduğu tespit edildi.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.Bu arada, 3 şüphelinin iş yerlerine gidip sahiplerinden para istediği anların güvenlik kamerasınca kaydedildiği belirtildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240708/saldiriya-ugradigi-icin-sikayetci-olan-suriyelilerin-sinir-disi-edilecegi-iddiasi-yalanlandi-1085659226.html
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istanbul, ümraniye, yabancı uyruklu, vergi, vergi beyanı, afganistan, suriye
istanbul, ümraniye, yabancı uyruklu, vergi, vergi beyanı, afganistan, suriye

İş yerlerine gittikleri yabancı uyruklu kişilerden para isteyen 3 zanlı tutuklandı

23:34 11.07.2024
© İHA / DOĞAN CAN CESUR - MEHMET GÜZEL-Ümraniye'de yabancı uyruklu kişilerin dükkanlarına girerek vergi levhası parası isteyen şahıslar polis ekipleri tarafından yakalandı. Şahısların dükkana girdikleri anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.
Ümraniye'de yabancı uyruklu kişilerin dükkanlarına girerek vergi levhası parası isteyen şahıslar polis ekipleri tarafından yakalandı. Şahısların dükkana girdikleri anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı. - Sputnik Türkiye, 1920, 11.07.2024
© İHA / DOĞAN CAN CESUR - MEHMET GÜZEL-
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Ümraniye'de yabancı uyruklu kişilerin dükkanlarına girerek vergi levhası parası isteyen şahıslar polis ekipleri tarafından yakalandı. Şahısların dükkana girdikleri anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.
İstanbul Ümraniye'de, yabancı uyruklu kişilere ait 4 iş yerine giderek vergi levhası sorup para isteyen 3 şüpheli tutuklandı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 3 Temmuz'da Suriye ve Afganistan uyruklu kişilerin işlettiği 4 iş yerine gidilerek dükkan sahiplerine vergi levhası sorulup para istenildiği bilgisi üzerine inceleme başlattı.
Ekipler, şüphelilerin M.D. (24), B.D. (24) ve H.K. (21) olduğunu belirledi.
Polis tarafından gözaltına alınan zanlılardan M.D'nin 20, diğerlerinin ise birer suç kaydı olduğu tespit edildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Bu arada, 3 şüphelinin iş yerlerine gidip sahiplerinden para istediği anların güvenlik kamerasınca kaydedildiği belirtildi.
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