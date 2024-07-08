https://anlatilaninotesi.com.tr/20240708/saldiriya-ugradigi-icin-sikayetci-olan-suriyelilerin-sinir-disi-edilecegi-iddiasi-yalanlandi-1085659226.html
'Saldırıya uğradığı için şikayetçi olan Suriyelilerin sınır dışı edileceği' iddiası yalanlandı
'Saldırıya uğradığı için şikayetçi olan Suriyelilerin sınır dışı edileceği' iddiası yalanlandı
Sputnik Türkiye
Göç İdaresi Başkanlığı, "Kayseri'de saldırıya uğradığı için şikayetçi olan Suriyelilerin sınır dışı edileceği" iddiasını yalanladı. 08.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-08T17:11+0300
2024-07-08T17:11+0300
2024-07-08T17:11+0300
türkiye
göç idaresi başkanlığı
kayseri
şikayetçi
suriyeli
suriyeli mülteciler
suriyeli sığınmacılar
suriyeli göçmenler
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Başkanlıktan yapılan açıklamada, bazı haber sitelerinde yer alan ve sosyal medya hesaplarından paylaşılan, "Kayseri'de saldırıya uğradığı için şikayetçi olan Suriyelilerin sınır dışı edileceği" iddialarının, kesinlikle gerçeği yansıtmadığı belirtildi.Başkanlıktan yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240705/icisleri-bakanindan-29-ilde-feto-operasyonu--1085573317.html
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göç idaresi başkanlığı, kayseri, şikayetçi, suriyeli, suriyeli mülteciler, suriyeli sığınmacılar, suriyeli göçmenler
göç idaresi başkanlığı, kayseri, şikayetçi, suriyeli, suriyeli mülteciler, suriyeli sığınmacılar, suriyeli göçmenler
'Saldırıya uğradığı için şikayetçi olan Suriyelilerin sınır dışı edileceği' iddiası yalanlandı
Göç İdaresi Başkanlığı, "Kayseri'de saldırıya uğradığı için şikayetçi olan Suriyelilerin sınır dışı edileceği" iddiasını yalanladı.
Başkanlıktan yapılan açıklamada, bazı haber sitelerinde yer alan ve sosyal medya hesaplarından paylaşılan, "Kayseri'de saldırıya uğradığı için şikayetçi olan Suriyelilerin sınır dışı edileceği" iddialarının, kesinlikle gerçeği yansıtmadığı belirtildi.
Başkanlıktan yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Kayseri Selçuklu Mahallesi'nde 1 Temmuz'da meydana gelen olayda, sokaktan geçen Türk vatandaşı şahıslar ile o sırada evinin balkonunda bulunan Suriye uyruklu 15 yaşındaki şahıs arasında sözlü tartışma yaşanmıştır. Bu tartışma neticesinde Türk vatandaşı şahıslar, kendilerine hakaret ettiği iddiasıyla 5 Temmuz'da Suriyeli şahıstan şikayetçi olmuştur. Şikayet üzerine hakkında adli işlem tesis edilen Suriyeli şahıs ile ailesinin kaydı, taraflar arasındaki olayların büyümesini önlemek ve güvenlik gerekçesiyle kendi talepleri doğrultusunda farklı bir ilimize alınmış ve nakilleri sağlanmaktadır."