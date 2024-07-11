https://anlatilaninotesi.com.tr/20240711/iran-ukraynadaki-catismanin-sorumlulugu-tamamen-natoya-aittir-1085762951.html
İran: Ukrayna'daki çatışmanın sorumluluğu tamamen NATO’ya aittir
İran: Ukrayna'daki çatışmanın sorumluluğu tamamen NATO’ya aittir
Sputnik Türkiye
İran'ın Rusya'ya askeri yardım yaptığı yönündeki iddiaların siyasi amaçlı olduğunun altını çizen Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Kenani, Ukrayna'daki çatışmadan... 11.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-11T13:22+0300
2024-07-11T13:22+0300
2024-07-11T13:22+0300
ukrayna krizi
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nato
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ukrayna krizi
nasır kenani
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Dışişleri Bakanlığı'nın resmi Telegram kanalına konuşan İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, Washington'daki zirvenin ardından NATO ülkelerinin sonuç bildirgesinde yer alan ‘İran'ın Rusya'ya askeri yardım yaptığı’ yönündeki iddiaları değerlendirdi.Ülkesinin sahip olduğu ve takip ettiği stratejinin her zaman bölgede ve dünyada yapıcı ve sürdürülebilir bir güvenlik rolü oynamak olduğuna değinen Kenani, “Ne yazık ki Ukrayna'da tanık olduklarımız, ABD liderliğindeki NATO'nun halen devam etmekte olan politikaları ve saldırgan adımlarının sonucudur” dedi.Kenani, Washington'daki zirvede gündeme gelen ve İran'ın Rusya'ya askeri yardım yaptığı yönündeki iddiaların ‘tamamen asılsız ve siyasi amaçlı’ olduğuna dikkat çekerken, Ukrayna'daki çatışmayı İran ve Rusya arasındaki ikili işbirliğine bağlama girişimlerinin yalnızca "Batı'nın Ukrayna'ya askeri yardımının devam etmesini haklı göstermek için" yapıldığını sözlerine ekledi.ABD’de gerçekleştirilen 75. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi’nin sonuç bildirgesinden Rusya’ya karşı Ukrayna’ya daha fazla destek sözü ve başta Çin ile İran olmak üzere Ukrayna’da Rusya’ya destek veren ülkelerin desteğini sonlandırma çağrısı çıkmıştı.Bildirgede , ittifakın Ukrayna'yı "NATO üyeliği de dahil olmak üzere tam Avrupa-Atlantik entegrasyonuna giden geri dönüşü olmayan yolda" desteklemeye devam edeceği belirtilerek, müttefiklerin gelecek yıl içinde Ukrayna'ya asgari 40 milyar euroluk (43.28 milyar dolar) askeri yardım finansmanı sağlamayı planladığı kaydedildi.Tüm ülkelere Ukrayna’da Rusya'ya hiçbir şekilde yardım etmeme çağrısı yapılan bildirgede, Belarus, Kuzey Kore, İran ve Çin’in isimleri zikredilerek, “Rusya'nın Ukrayna'daki savaşını kolaylaştıran ve dolayısıyla uzatan herkesi kınıyoruz” denildi.Bildirgede, Çin, Rusya'nın Ukrayna'daki savaş çabalarının "kesin olarak kolaylaştırıcısı" şeklinde nitelendirilirken, Pekin'in Avrupa-Atlantik güvenliğine sistemik zorluklar yaratmaya devam ettiğine dikkat çekildi.Çin'e, Rusya'nın Ukrayna’daki mücadelesine maddi ve siyasi desteği durdurması çağrısında bulunulurken, aynı zamanda Çin'in uzay yetenekleri ve nükleer cephaneliğinin hızla genişlemesiyle ilgili endişeler dile getirildi.Pekin'e stratejik risk azaltma görüşmelerine katılma çağrısı yapılan bildirgede, Rusya’nın Ukrayna’ya karşı mücadelesinde verdiği tüm desteği durdurması istendi.Bildirgede, “Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin daimi üyesi olarak BM Şartı'nın amaç ve ilkelerini destekleme konusunda özel bir sorumluluğa sahip olan Çin Halk Cumhuriyeti'ne, Rusya'nın savaş çabalarına her türlü maddi ve siyasi desteği durdurması çağrısında bulunuyoruz” ifadesi paylaşıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240711/cinden-natoya-ulkemizin-adini-tehdit-olarak-anmayin-1085758546.html
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iran, nato, rusya, abd, çin, çin halk cumhuriyeti, ukrayna, ukrayna krizi, nasır kenani
iran, nato, rusya, abd, çin, çin halk cumhuriyeti, ukrayna, ukrayna krizi, nasır kenani
İran: Ukrayna'daki çatışmanın sorumluluğu tamamen NATO’ya aittir
İran'ın Rusya'ya askeri yardım yaptığı yönündeki iddiaların siyasi amaçlı olduğunun altını çizen Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Kenani, Ukrayna'daki çatışmadan tamamen NATO bloğunun sorumlu olduğunu söyledi.
Dışişleri Bakanlığı'nın resmi Telegram kanalına konuşan İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, Washington'daki zirvenin ardından NATO ülkelerinin sonuç bildirgesinde yer alan ‘İran'ın Rusya'ya askeri yardım yaptığı’ yönündeki iddiaları değerlendirdi.
Ülkesinin sahip olduğu ve takip ettiği stratejinin her zaman bölgede ve dünyada yapıcı ve sürdürülebilir bir güvenlik rolü oynamak olduğuna değinen Kenani, “Ne yazık ki Ukrayna'da tanık olduklarımız, ABD liderliğindeki NATO'nun halen devam etmekte olan politikaları ve saldırgan adımlarının sonucudur” dedi.
Kenani, Washington'daki zirvede gündeme gelen ve İran'ın Rusya'ya askeri yardım yaptığı yönündeki iddiaların ‘tamamen asılsız ve siyasi amaçlı’ olduğuna dikkat çekerken, Ukrayna'daki çatışmayı İran ve Rusya arasındaki ikili işbirliğine bağlama girişimlerinin yalnızca "Batı'nın Ukrayna'ya askeri yardımının devam etmesini haklı göstermek için" yapıldığını sözlerine ekledi.
ABD’de gerçekleştirilen 75. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi’nin sonuç bildirgesinden Rusya’ya karşı Ukrayna’ya daha fazla destek sözü ve başta Çin ile İran olmak üzere Ukrayna’da Rusya’ya destek veren ülkelerin desteğini sonlandırma çağrısı çıkmıştı.
Bildirgede , ittifakın Ukrayna'yı "NATO üyeliği de dahil olmak üzere tam Avrupa-Atlantik entegrasyonuna giden geri dönüşü olmayan yolda" desteklemeye devam edeceği belirtilerek, müttefiklerin gelecek yıl içinde Ukrayna'ya asgari 40 milyar euroluk (43.28 milyar dolar) askeri yardım finansmanı sağlamayı planladığı kaydedildi.
Tüm ülkelere Ukrayna’da Rusya'ya hiçbir şekilde yardım etmeme çağrısı yapılan bildirgede, Belarus, Kuzey Kore, İran ve Çin’in isimleri zikredilerek, “Rusya'nın Ukrayna'daki savaşını kolaylaştıran ve dolayısıyla uzatan herkesi kınıyoruz” denildi.
Bildirgede, Çin, Rusya'nın Ukrayna'daki savaş çabalarının "kesin olarak kolaylaştırıcısı" şeklinde nitelendirilirken, Pekin'in Avrupa-Atlantik güvenliğine sistemik zorluklar yaratmaya devam ettiğine dikkat çekildi.
Çin'e, Rusya'nın Ukrayna’daki mücadelesine maddi ve siyasi desteği durdurması çağrısında bulunulurken, aynı zamanda Çin'in uzay yetenekleri ve nükleer cephaneliğinin hızla genişlemesiyle ilgili endişeler dile getirildi.
Pekin'e stratejik risk azaltma görüşmelerine katılma çağrısı yapılan bildirgede, Rusya’nın Ukrayna’ya karşı mücadelesinde verdiği tüm desteği durdurması istendi.
Bildirgede, “Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin daimi üyesi olarak BM Şartı'nın amaç ve ilkelerini destekleme konusunda özel bir sorumluluğa sahip olan Çin Halk Cumhuriyeti'ne, Rusya'nın savaş çabalarına her türlü maddi ve siyasi desteği durdurması çağrısında bulunuyoruz” ifadesi paylaşıldı.