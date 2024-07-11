https://anlatilaninotesi.com.tr/20240711/iletisim-baskanligindan-erdogan-zelenskiy-gorusmesine-iliskin-aciklama-1085779434.html
İletişim Başkanlığı'ndan Erdoğan-Zelenskiy görüşmesine ilişkin açıklama
İletişim Başkanlığı'ndan Erdoğan-Zelenskiy görüşmesine ilişkin açıklama
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Zelenskiy ile görüşmesinde 'Türkiye'nin barışa zemin oluşturmak adına arabuluculuk dahil her... 11.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-11T20:21+0300
2024-07-11T20:21+0300
2024-07-11T20:21+0300
dünya
ukrayna krizi
arabuluculuk
arabulucu
recep tayyip erdoğan
vladimir zelenskiy
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi için bulunduğu ABD'nin başkenti Washington'da, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile bir görüşme gerçekleştirdi.İletişim Başkanlığı, Ukrayna-Rusya savaşının seyri ile bölgesel ve küresel konuların ele alındığı görüşmede Erdoğan'ın, Türkiye'nin Ukrayna-Rusya savaşının adil bir barışla sonuçlanması için gayretlerini sürdürdüğünü, Karadeniz Tahıl Girişimi'nin yeniden canlandırılması için de çalışmalara başlandığını ifade ettiğini belirtti.Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin barışa zemin oluşturmak adına arabuluculuk dahil her türlü girişime hazır olduğunu da ifade etti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240711/suudi-arabistanda-gozaltina-alinan-turk-gazeteci-demirbas-serbest-birakildi-1085777740.html
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ukrayna krizi, arabuluculuk, arabulucu, recep tayyip erdoğan, vladimir zelenskiy
ukrayna krizi, arabuluculuk, arabulucu, recep tayyip erdoğan, vladimir zelenskiy
İletişim Başkanlığı'ndan Erdoğan-Zelenskiy görüşmesine ilişkin açıklama
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Zelenskiy ile görüşmesinde 'Türkiye'nin barışa zemin oluşturmak adına arabuluculuk dahil her türlü girişime hazır olduğunu' ilettiğini bildirdi.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi için bulunduğu ABD'nin başkenti Washington'da, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile bir görüşme gerçekleştirdi.
İletişim Başkanlığı, Ukrayna-Rusya savaşının seyri ile bölgesel ve küresel konuların ele alındığı görüşmede Erdoğan'ın, Türkiye'nin Ukrayna-Rusya savaşının adil bir barışla sonuçlanması için gayretlerini sürdürdüğünü, Karadeniz Tahıl Girişimi'nin yeniden canlandırılması için de çalışmalara başlandığını ifade ettiğini belirtti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin barışa zemin oluşturmak adına arabuluculuk dahil her türlü girişime hazır olduğunu da ifade etti.