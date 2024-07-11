https://anlatilaninotesi.com.tr/20240711/iletisim-baskanligindan-erdogan-zelenskiy-gorusmesine-iliskin-aciklama-1085779434.html

İletişim Başkanlığı'ndan Erdoğan-Zelenskiy görüşmesine ilişkin açıklama

İletişim Başkanlığı'ndan Erdoğan-Zelenskiy görüşmesine ilişkin açıklama

Sputnik Türkiye

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Zelenskiy ile görüşmesinde 'Türkiye'nin barışa zemin oluşturmak adına arabuluculuk dahil her... 11.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-11T20:21+0300

2024-07-11T20:21+0300

2024-07-11T20:21+0300

dünya

ukrayna krizi

arabuluculuk

arabulucu

recep tayyip erdoğan

vladimir zelenskiy

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi için bulunduğu ABD'nin başkenti Washington'da, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile bir görüşme gerçekleştirdi.İletişim Başkanlığı, Ukrayna-Rusya savaşının seyri ile bölgesel ve küresel konuların ele alındığı görüşmede Erdoğan'ın, Türkiye'nin Ukrayna-Rusya savaşının adil bir barışla sonuçlanması için gayretlerini sürdürdüğünü, Karadeniz Tahıl Girişimi'nin yeniden canlandırılması için de çalışmalara başlandığını ifade ettiğini belirtti.Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin barışa zemin oluşturmak adına arabuluculuk dahil her türlü girişime hazır olduğunu da ifade etti.

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Sputnik Türkiye

ukrayna krizi, arabuluculuk, arabulucu, recep tayyip erdoğan, vladimir zelenskiy