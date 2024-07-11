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Denize kıyısı olmayan Sivas'ta Anadolu'nun en büyük adası satıldı
Denize kıyısı olmayan Sivas'ta Anadolu'nun en büyük adası satıldı
Sputnik Türkiye
Sivas'ın Suşehri ilçesindeki Kılıçkaya Barajı'nda bulunan bin dönümlük ada tarımsal faaliyet gerçekleştirilmek üzere satıldı. 11.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-11T15:34+0300
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Sivas'ın Suşehri ilçesindeki Kılıçkaya Barajı'nda bulunan bin dönümlük ada yaklaşık 4 yıl önce satışa çıkarılmıştı.Uzun bir süre satılmayı bekleyen ada, Şanlıurfa'da yaşayan genç üretici Ferzan Durmaz tarafından satın alındı. Sivas'ın çeşitli ilçelerinde de tarımsal faaliyetler yürüten Durmaz, ada üzerindeki 684 dönümlük tapulu alanı satın alarak denize kıyısı olmayan Sivas'ta ada sahibi oldu.Anadolu'daki en büyük adanın sahibi olan Ferzan Durmaz, çevre köy sakinlerinin de desteğini alarak tarımsal üretimin yanı sıra adada hayvansal üretim de yapmayı amaçlıyor.Tarımsal maksatlı ada satın aldıAdanın satışa sunulduğunu haberlerde gördüğünü ifade eden Ferzan Durmaz, “Biz televizyondan gördük. Bir yıl bir buçuk yıl önce satış haberi yapılmıştı. Televizyonda denk geldik. Tarım arazisi diye geçiyor. Değerlendirdik, ayçiçeği ve kayısı ağaçları ektik. O şekilde değerlendirmeye çalışıyoruz elimizden geldiğince. Biz tarım amaçlı aldık. Bu şekilde de değerlendirdik. Çiftçilik de azalıyor, tarıma kazandıralım dedik biz burayı. Bu şekilde düşündük. Denizi olmayan Sivas'ta ada sahibi olmak bizi mutlu etti açıkçası. Tarımsal faaliyetlere devam edeceğiz” ifadelerine yer verdi.Anadolu'nun en büyük adasıAda sahibi Ferzan Durmaz ile çalışmalar yürüten Hüseyin Keleş ise, “Ada yaklaşık bin dönümden oluşuyor. Şu an ekilebilir arazi olarak yedi yüz küsur dönüm bir arazisi var. Ay çekirdeği ektik ve kayısı ağaç ektik. Fidan şu an evet gördüğünüz gibi. Urfa'dan abim Ferzan onlarla beraber onlar aldı burayı. Biz de Elimizden geldiği kadar onlara yardımcı oluyoruz. İlk hasadı bu sene çıkaracağız. Burası Anadolu'nun en büyük adası” şeklinde konuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240711/kedi-saldirisina-ugrayan-2-yasli-kadin-hastanelik-oldu-bu-kedi-beni-niye-sevmedi-onu-anlamadim-1085767516.html
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sivas, suşehri, ada, tarım
sivas, suşehri, ada, tarım

Denize kıyısı olmayan Sivas'ta Anadolu'nun en büyük adası satıldı

15:34 11.07.2024
© İHASivas'ta Anadolu'nun en büyük adası satıldı
Sivas'ta Anadolu'nun en büyük adası satıldı - Sputnik Türkiye, 1920, 11.07.2024
© İHA
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Sivas'ın Suşehri ilçesindeki Kılıçkaya Barajı'nda bulunan bin dönümlük ada tarımsal faaliyet gerçekleştirilmek üzere satıldı.
Sivas'ın Suşehri ilçesindeki Kılıçkaya Barajı'nda bulunan bin dönümlük ada yaklaşık 4 yıl önce satışa çıkarılmıştı.

Uzun bir süre satılmayı bekleyen ada, Şanlıurfa'da yaşayan genç üretici Ferzan Durmaz tarafından satın alındı.
Sivas'ın çeşitli ilçelerinde de tarımsal faaliyetler yürüten Durmaz, ada üzerindeki 684 dönümlük tapulu alanı satın alarak denize kıyısı olmayan Sivas'ta ada sahibi oldu.

Anadolu'daki en büyük adanın sahibi olan Ferzan Durmaz, çevre köy sakinlerinin de desteğini alarak tarımsal üretimin yanı sıra adada hayvansal üretim de yapmayı amaçlıyor.

Tarımsal maksatlı ada satın aldı


Adanın satışa sunulduğunu haberlerde gördüğünü ifade eden Ferzan Durmaz, “Biz televizyondan gördük. Bir yıl bir buçuk yıl önce satış haberi yapılmıştı. Televizyonda denk geldik. Tarım arazisi diye geçiyor. Değerlendirdik, ayçiçeği ve kayısı ağaçları ektik. O şekilde değerlendirmeye çalışıyoruz elimizden geldiğince. Biz tarım amaçlı aldık. Bu şekilde de değerlendirdik. Çiftçilik de azalıyor, tarıma kazandıralım dedik biz burayı. Bu şekilde düşündük. Denizi olmayan Sivas'ta ada sahibi olmak bizi mutlu etti açıkçası. Tarımsal faaliyetlere devam edeceğiz” ifadelerine yer verdi.

Anadolu'nun en büyük adası


Ada sahibi Ferzan Durmaz ile çalışmalar yürüten Hüseyin Keleş ise, “Ada yaklaşık bin dönümden oluşuyor. Şu an ekilebilir arazi olarak yedi yüz küsur dönüm bir arazisi var. Ay çekirdeği ektik ve kayısı ağaç ektik. Fidan şu an evet gördüğünüz gibi. Urfa'dan abim Ferzan onlarla beraber onlar aldı burayı. Biz de Elimizden geldiği kadar onlara yardımcı oluyoruz. İlk hasadı bu sene çıkaracağız. Burası Anadolu'nun en büyük adası” şeklinde konuştu.
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