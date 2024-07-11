https://anlatilaninotesi.com.tr/20240711/hurjet-30-bin-feet-irtifada-09-mach-hiza-ulasti-1085755424.html
HÜRJET 30 bin feet irtifada 0.9 mach hıza ulaştı
HÜRJET 30 bin feet irtifada 0.9 mach hıza ulaştı
Sputnik Türkiye
Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu, "HÜRJET, 79’uncu sortisini başarıyla gerçekleştirerek 30 bin feet irtifada 0.9 mach hıza... 11.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-11T10:45+0300
2024-07-11T10:45+0300
2024-07-11T10:45+0300
türkiye
hürjet
irtifa
türk hava kuvvetleri
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TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Türkiye'nin ilk jet motorlu süpersonik eğitim uçağı HÜRJET'in son sürat ilerlediğini belirterek, "79’uncu sortisini başarıyla gerçekleştirerek, 30 bin feet irtifada 0.9 mach hıza ulaştı. Havacılığımıza güç katmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.HÜRJET'in Türk Hava Kuvvetleri'ne teslimatlarının 2025'te başlaması planlanıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240711/tuik-mayis-ayi-dis-ticaret-endekslerini-acikladi-1085754963.html
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hürjet , irtifa, türk hava kuvvetleri
hürjet , irtifa, türk hava kuvvetleri
HÜRJET 30 bin feet irtifada 0.9 mach hıza ulaştı
Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu, "HÜRJET, 79’uncu sortisini başarıyla gerçekleştirerek 30 bin feet irtifada 0.9 mach hıza ulaştı" dedi.
TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Türkiye'nin ilk jet motorlu süpersonik eğitim uçağı HÜRJET'in son sürat ilerlediğini belirterek, "79’uncu sortisini başarıyla gerçekleştirerek, 30 bin feet irtifada 0.9 mach hıza ulaştı. Havacılığımıza güç katmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.
HÜRJET'in Türk Hava Kuvvetleri'ne teslimatlarının 2025'te başlaması planlanıyor.