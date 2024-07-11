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HÜRJET 30 bin feet irtifada 0.9 mach hıza ulaştı
HÜRJET 30 bin feet irtifada 0.9 mach hıza ulaştı
Sputnik Türkiye
Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu, "HÜRJET, 79’uncu sortisini başarıyla gerçekleştirerek 30 bin feet irtifada 0.9 mach hıza... 11.07.2024, Sputnik Türkiye
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TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Türkiye'nin ilk jet motorlu süpersonik eğitim uçağı HÜRJET'in son sürat ilerlediğini belirterek, "79’uncu sortisini başarıyla gerçekleştirerek, 30 bin feet irtifada 0.9 mach hıza ulaştı. Havacılığımıza güç katmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.HÜRJET'in Türk Hava Kuvvetleri'ne teslimatlarının 2025'te başlaması planlanıyor.
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hürjet , irtifa, türk hava kuvvetleri
hürjet , irtifa, türk hava kuvvetleri

HÜRJET 30 bin feet irtifada 0.9 mach hıza ulaştı

10:45 11.07.2024
HÜRJET
HÜRJET - Sputnik Türkiye, 1920, 11.07.2024
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Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu, "HÜRJET, 79’uncu sortisini başarıyla gerçekleştirerek 30 bin feet irtifada 0.9 mach hıza ulaştı" dedi.
TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Türkiye'nin ilk jet motorlu süpersonik eğitim uçağı HÜRJET'in son sürat ilerlediğini belirterek, "79’uncu sortisini başarıyla gerçekleştirerek, 30 bin feet irtifada 0.9 mach hıza ulaştı. Havacılığımıza güç katmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.
HÜRJET'in Türk Hava Kuvvetleri'ne teslimatlarının 2025'te başlaması planlanıyor.
Türkiye İstatistik Kurumu - Sputnik Türkiye, 1920, 11.07.2024
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