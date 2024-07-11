https://anlatilaninotesi.com.tr/20240711/gurcistan-basbakani-2024-yurtdisindan-finanse-edilen-liberal-fasizme-karsi-zafer-yili-olacak-1085761382.html
Gürcistan Başbakanı: 2024, yurtdışından finanse edilen liberal faşizme karşı zafer yılı olacak
Gürcistan Başbakanı: 2024, yurtdışından finanse edilen liberal faşizme karşı zafer yılı olacak
Sputnik Türkiye
Gürcistan Başbakanı Kobakhidze 'liberal faşizmin' yurtdışından gelen kaynaklarla kasıtlı olarak finanse edilmesinden üzüntü duyduğunu ifade ettiği... 11.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-11T12:55+0300
2024-07-11T12:55+0300
2024-07-11T12:55+0300
dünya
gürcistan
irakli kobahidze
liberal
faşizm
yabancı nüfuzun şeffaflığı
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Gürcistan Başbakanı Irakli Kobakhidze, 2024 yılında yapılacak parlamento seçimlerinde Gürcü Rüyası'nın zafer kazanmasının Gürcistan'da liberal faşizmin yenilgiye uğramasını sağlayacağını ve 2025'te Gürcü toplumunun, siyasetinin ve devletinin bu faşizmden kurtulma sürecinin başlayacağını söyledi.Kobakhidze açıklamasında şu ifadelere yer verdi:Gürcistan Başbakanı Kobakhidze, konuşmasında ayrıca 'liberal faşizmin' yurtdışından gelen kaynaklar tarafından kasıtlı olarak finanse edilmesinden duyduğu üzüntüyü dile getirerek bu hususun Gürcü toplumuna karşı işlenmiş bir suç olduğunun altını çizdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240611/gurcistan-parlamento-baskani-papuasvili-avrupa-birligi-gurcistanda-teroru-bir-norm-haline-getirdi-1084715496.html
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gürcistan, irakli kobahidze, liberal, faşizm, yabancı nüfuzun şeffaflığı
gürcistan, irakli kobahidze, liberal, faşizm, yabancı nüfuzun şeffaflığı
Gürcistan Başbakanı: 2024, yurtdışından finanse edilen liberal faşizme karşı zafer yılı olacak
Gürcistan Başbakanı Kobakhidze 'liberal faşizmin' yurtdışından gelen kaynaklarla kasıtlı olarak finanse edilmesinden üzüntü duyduğunu ifade ettiği açıklamasında 2024'ün liberal faşizme karşı zafer yılı olacağının altını çizdi.
Gürcistan Başbakanı Irakli Kobakhidze, 2024 yılında yapılacak parlamento seçimlerinde Gürcü Rüyası'nın zafer kazanmasının Gürcistan'da liberal faşizmin yenilgiye uğramasını sağlayacağını ve 2025'te Gürcü toplumunun, siyasetinin ve devletinin bu faşizmden kurtulma sürecinin başlayacağını söyledi.
Kobakhidze açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
2024 'liberal faşizmin yenilgi yılı olacak, 26 Ekim'de 'liberal faşizm' Gürcistan'da yenilgiye uğratılacak. Ve 2025 Gürcü toplumunun, Gürcü devletinin, Gürcü siyasetinin liberal faşizmden tamamen kurtuluş yılı olmalı. Bunun için gerekli tüm kaynaklara sahibiz.
Gürcistan Başbakanı Kobakhidze, konuşmasında ayrıca 'liberal faşizmin' yurtdışından gelen kaynaklar tarafından kasıtlı olarak finanse edilmesinden duyduğu üzüntüyü dile getirerek bu hususun Gürcü toplumuna karşı işlenmiş bir suç olduğunun altını çizdi.