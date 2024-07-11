https://anlatilaninotesi.com.tr/20240711/gurcistan-basbakani-2024-yurtdisindan-finanse-edilen-liberal-fasizme-karsi-zafer-yili-olacak-1085761382.html

Gürcistan Başbakanı: 2024, yurtdışından finanse edilen liberal faşizme karşı zafer yılı olacak

Gürcistan Başbakanı: 2024, yurtdışından finanse edilen liberal faşizme karşı zafer yılı olacak

Sputnik Türkiye

Gürcistan Başbakanı Kobakhidze 'liberal faşizmin' yurtdışından gelen kaynaklarla kasıtlı olarak finanse edilmesinden üzüntü duyduğunu ifade ettiği... 11.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-11T12:55+0300

2024-07-11T12:55+0300

2024-07-11T12:55+0300

dünya

gürcistan

irakli kobahidze

liberal

faşizm

yabancı nüfuzun şeffaflığı

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Gürcistan Başbakanı Irakli Kobakhidze, 2024 yılında yapılacak parlamento seçimlerinde Gürcü Rüyası'nın zafer kazanmasının Gürcistan'da liberal faşizmin yenilgiye uğramasını sağlayacağını ve 2025'te Gürcü toplumunun, siyasetinin ve devletinin bu faşizmden kurtulma sürecinin başlayacağını söyledi.Kobakhidze açıklamasında şu ifadelere yer verdi:Gürcistan Başbakanı Kobakhidze, konuşmasında ayrıca 'liberal faşizmin' yurtdışından gelen kaynaklar tarafından kasıtlı olarak finanse edilmesinden duyduğu üzüntüyü dile getirerek bu hususun Gürcü toplumuna karşı işlenmiş bir suç olduğunun altını çizdi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240611/gurcistan-parlamento-baskani-papuasvili-avrupa-birligi-gurcistanda-teroru-bir-norm-haline-getirdi-1084715496.html

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gürcistan, irakli kobahidze, liberal, faşizm, yabancı nüfuzun şeffaflığı