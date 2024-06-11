https://anlatilaninotesi.com.tr/20240611/gurcistan-parlamento-baskani-papuasvili-avrupa-birligi-gurcistanda-teroru-bir-norm-haline-getirdi-1084715496.html

Gürcistan Parlamento Başkanı Papuaşvili: Avrupa Birliği Gürcistan’da terörü bir norm haline getirdi

Gürcistan Parlamento Başkanı Papuaşvili: Avrupa Birliği Gürcistan’da terörü bir norm haline getirdi

Sputnik Türkiye

Gürcistan Parlamento Başkanı Papuaşvili sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada Avrupa Birliği tarafından finanse edilen sivil toplum kuruluşlarının... 11.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-11T12:39+0300

2024-06-11T12:39+0300

2024-06-11T12:39+0300

dünya

gürcistan

gürcistan parlamentosu

şalva papuaşvili

yabancı nüfuzun şeffaflığı

avrupa birliği

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Gürcistan Parlamento Başkanı Şalva Papuaşvili, son birkaç gün içinde AB tarafından finanse edilen üç sivil toplum kuruluşunun çalışanlarının Parlamento üyelerini tehdit ettiğini vurguladı.Papuaşvili sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada bağışçı kuruluşların, finanse ettikleri kuruluşların siyasi aşırılıklarını fark etmemiş gibi davrandığının altını çizerek Gürcistan'da terörü bir norm haline getirdiğini söyledi.Papuaşvili açıklamasında şu ifadelere yer verdi:Papuaşvili açıklamasında, sadece son birkaç gün içinde AB tarafından finanse edilen üç STK'nın çalışanlarının Gürcistan milletvekillerini 'kafalarına sıkmakla' tehdit ettiğini ifade etti. Söz konusu bu 3 STK'nın temsilcilerinin milletvekillerini arayarak tehdit ve hakaret içeren telefon görüşmeleri yaptığını ifade eden Papuaşvili, halka açık bir yerde ailesiyle birlikte olan bir milletvekiline de saldırıldığını dile getirdi. ABD ve Batı'dan gelen uyarıların yanı sıra muhalefet ve sivil toplum örgütlerinin geniş çaplı protestolarına rağmen 'Yabancı Nüfuzun Şeffaflığı' yasası Gürcistan'da kabul edilmiş ve söz konusu yasa Haziran ayı başında yürürlüğe girmişti.

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gürcistan, gürcistan parlamentosu, şalva papuaşvili, yabancı nüfuzun şeffaflığı, avrupa birliği