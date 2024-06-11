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SON DAKİKA | Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Fidan’la bir araya geldi
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Gürcistan Parlamento Başkanı Papuaşvili: Avrupa Birliği Gürcistan’da terörü bir norm haline getirdi
Gürcistan Parlamento Başkanı Papuaşvili: Avrupa Birliği Gürcistan’da terörü bir norm haline getirdi
Sputnik Türkiye
Gürcistan Parlamento Başkanı Papuaşvili sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada Avrupa Birliği tarafından finanse edilen sivil toplum kuruluşlarının... 11.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-11T12:39+0300
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Gürcistan Parlamento Başkanı Şalva Papuaşvili, son birkaç gün içinde AB tarafından finanse edilen üç sivil toplum kuruluşunun çalışanlarının Parlamento üyelerini tehdit ettiğini vurguladı.Papuaşvili sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada bağışçı kuruluşların, finanse ettikleri kuruluşların siyasi aşırılıklarını fark etmemiş gibi davrandığının altını çizerek Gürcistan'da terörü bir norm haline getirdiğini söyledi.Papuaşvili açıklamasında şu ifadelere yer verdi:Papuaşvili açıklamasında, sadece son birkaç gün içinde AB tarafından finanse edilen üç STK'nın çalışanlarının Gürcistan milletvekillerini 'kafalarına sıkmakla' tehdit ettiğini ifade etti. Söz konusu bu 3 STK'nın temsilcilerinin milletvekillerini arayarak tehdit ve hakaret içeren telefon görüşmeleri yaptığını ifade eden Papuaşvili, halka açık bir yerde ailesiyle birlikte olan bir milletvekiline de saldırıldığını dile getirdi. ABD ve Batı'dan gelen uyarıların yanı sıra muhalefet ve sivil toplum örgütlerinin geniş çaplı protestolarına rağmen 'Yabancı Nüfuzun Şeffaflığı' yasası Gürcistan'da kabul edilmiş ve söz konusu yasa Haziran ayı başında yürürlüğe girmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240604/gurcistan-lgbt-propagandasini-yasaklama-tasarisini-sundu-escinseller-evlat-edinemeyecek-1084491532.html
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Gürcistan Parlamento Başkanı Papuaşvili: Avrupa Birliği Gürcistan’da terörü bir norm haline getirdi

12:39 11.06.2024
Gürcistan parlamentosu
Gürcistan parlamentosu - Sputnik Türkiye, 1920, 11.06.2024
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Gürcistan Parlamento Başkanı Papuaşvili sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada Avrupa Birliği tarafından finanse edilen sivil toplum kuruluşlarının parlamento üyelerini tehdit ettiğini ifade ederek Gürcistan'da terörü norm haline getirdiklerinin altını çizdi.
Gürcistan Parlamento Başkanı Şalva Papuaşvili, son birkaç gün içinde AB tarafından finanse edilen üç sivil toplum kuruluşunun çalışanlarının Parlamento üyelerini tehdit ettiğini vurguladı.
Papuaşvili sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada bağışçı kuruluşların, finanse ettikleri kuruluşların siyasi aşırılıklarını fark etmemiş gibi davrandığının altını çizerek Gürcistan'da terörü bir norm haline getirdiğini söyledi.
Papuaşvili açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
Sözde 'öfkeli vatandaşların' yer aldığı ve medyada sahnelenen bu sahnelerin aslında Avrupa adına organize ve siyasi amaçlı bir terör kampanyası olduğu açıktır.
Papuaşvili açıklamasında, sadece son birkaç gün içinde AB tarafından finanse edilen üç STK'nın çalışanlarının Gürcistan milletvekillerini 'kafalarına sıkmakla' tehdit ettiğini ifade etti. Söz konusu bu 3 STK'nın temsilcilerinin milletvekillerini arayarak tehdit ve hakaret içeren telefon görüşmeleri yaptığını ifade eden Papuaşvili, halka açık bir yerde ailesiyle birlikte olan bir milletvekiline de saldırıldığını dile getirdi.
ABD ve Batı'dan gelen uyarıların yanı sıra muhalefet ve sivil toplum örgütlerinin geniş çaplı protestolarına rağmen 'Yabancı Nüfuzun Şeffaflığı' yasası Gürcistan'da kabul edilmiş ve söz konusu yasa Haziran ayı başında yürürlüğe girmişti.
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