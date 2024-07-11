Fico: Ukrayna'nın NATO'ya girişi 3. Dünya Savaşı'na yol açar, parlamentomuz onay vermeyecek

Kısa süre önce uğradığı suikast girişimi nedeniyle Washington'daki 75. NATO Zirvesi'ne katılamayan Slovakya Başbakanı Robert Fico, zirvenin ardından bir açıklama yaptı.



Ukrayna'nın NATO üyeliğine kabulünün 3. Dünya Savaşı'nın garanti altına alacağını vurgulayan Fico, partisi 'Smer' milletvekillerinin parlamentoda Kiev'in üyeliğine onay vermeyeceğinin altını çizdi.



Fico, "Ukrayna'nın arzusunu anlıyorum, bağımsız bir üke. Ancak Ukrayna'nın NATO'ya üyeliği, tam olarak 3. Dünya Savaşı'nın garantilenmesi olur" dedi.



Fico, Washington'daki zirveye katılan bakanlara, sonuç bildirgesinde Ukrayna'nın İttifak'a kabulü için üye ülkelerin tamamının onayıyla ilgili hükmün korunması yönünde talimat verdiğini de kaydetti.



15 Mayıs'ta silahlı suikast girişimine maruz kalan Fico, 9 Temmuz'da ilk kez hükümet toplantısına katılmıştı.