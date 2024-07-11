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Fico: Ukrayna'nın NATO'ya girişi 3. Dünya Savaşı'na yol açar, parlamentomuz onay vermeyecek
Fico: Ukrayna'nın NATO'ya girişi 3. Dünya Savaşı'na yol açar, parlamentomuz onay vermeyecek
Sputnik Türkiye
Slovakya Başbakanı Fico, Ukrayna'nın Kuzey Atlantik İttifakı'na girişinin 3. Dünya Savaşı'nın garanti altına alınmasına yol açacağını, bundan dolayı Slovak... 11.07.2024, Sputnik Türkiye
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dünya
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robert fico
ukrayna
nato
nato üyeliği
3. dünya savaşı
kuzey atlantik antlaşması örgütü
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Kısa süre önce uğradığı suikast girişimi nedeniyle Washington'daki 75. NATO Zirvesi'ne katılamayan Slovakya Başbakanı Robert Fico, zirvenin ardından bir açıklama yaptı.Ukrayna'nın NATO üyeliğine kabulünün 3. Dünya Savaşı'nın garanti altına alacağını vurgulayan Fico, partisi 'Smer' milletvekillerinin parlamentoda Kiev'in üyeliğine onay vermeyeceğinin altını çizdi.Fico, "Ukrayna'nın arzusunu anlıyorum, bağımsız bir üke. Ancak Ukrayna'nın NATO'ya üyeliği, tam olarak 3. Dünya Savaşı'nın garantilenmesi olur" dedi.Fico, Washington'daki zirveye katılan bakanlara, sonuç bildirgesinde Ukrayna'nın İttifak'a kabulü için üye ülkelerin tamamının onayıyla ilgili hükmün korunması yönünde talimat verdiğini de kaydetti.15 Mayıs'ta silahlı suikast girişimine maruz kalan Fico, 9 Temmuz'da ilk kez hükümet toplantısına katılmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240711/putin-bati-klasik-somurgecilik-geleneklerini-surduruyor-1085771597.html
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slovakya, robert fico, ukrayna, nato, nato üyeliği, 3. dünya savaşı, kuzey atlantik antlaşması örgütü
slovakya, robert fico, ukrayna, nato, nato üyeliği, 3. dünya savaşı, kuzey atlantik antlaşması örgütü

Fico: Ukrayna'nın NATO'ya girişi 3. Dünya Savaşı'na yol açar, parlamentomuz onay vermeyecek

17:14 11.07.2024
© Sputnik / Алексей Витвицкий / Multimedya arşivine gidin Robert Fico
 Robert Fico - Sputnik Türkiye, 1920, 11.07.2024
© Sputnik / Алексей Витвицкий
/
Multimedya arşivine gidin
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Slovakya Başbakanı Fico, Ukrayna'nın Kuzey Atlantik İttifakı'na girişinin 3. Dünya Savaşı'nın garanti altına alınmasına yol açacağını, bundan dolayı Slovak parlamentosunun bunu onaylamayacağını belirtti.
Kısa süre önce uğradığı suikast girişimi nedeniyle Washington'daki 75. NATO Zirvesi'ne katılamayan Slovakya Başbakanı Robert Fico, zirvenin ardından bir açıklama yaptı.

Ukrayna'nın NATO üyeliğine kabulünün 3. Dünya Savaşı'nın garanti altına alacağını vurgulayan Fico, partisi 'Smer' milletvekillerinin parlamentoda Kiev'in üyeliğine onay vermeyeceğinin altını çizdi.

Fico, "Ukrayna'nın arzusunu anlıyorum, bağımsız bir üke. Ancak Ukrayna'nın NATO'ya üyeliği, tam olarak 3. Dünya Savaşı'nın garantilenmesi olur" dedi.

Fico, Washington'daki zirveye katılan bakanlara, sonuç bildirgesinde Ukrayna'nın İttifak'a kabulü için üye ülkelerin tamamının onayıyla ilgili hükmün korunması yönünde talimat verdiğini de kaydetti.

15 Mayıs'ta silahlı suikast girişimine maruz kalan Fico, 9 Temmuz'da ilk kez hükümet toplantısına katılmıştı.
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