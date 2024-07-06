Yeni Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan Sputnik'e konuştu: İran'ın yeni dönemdeki dış politikası nasıl olacak?
© AFP 2023 / ATTA KENAREМасуд Пезешкиан
© AFP 2023 / ATTA KENARE
Abone ol
İran'daki seçimleri kazanarak ülkenin 9. Cumhurbaşkanı olmaya hak kazanan Türk kökenli reformist politikacı Mesud Pezeşkiyan, seçim arifesinde Sputnik'e demeç vererek dış politikadaki önceliklerini anlattı.
Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın açıklamalarında İran'daki yeni dönemde Rusya ve Çin'le ilişkileri güçlendirmeye, BRICS ve Şangay İşbirliği Örgütü'nde (ŞİÖ) daha aktif rol almaya, Ortak Kapsamlı Eylem Planı (JCPOA) olarak da bilinen nükleer anlaşmayı yeniden canlandırmaya ve yaptırımların kaldırılmasını sağlamaya odaklanılacağı görüldü.
'Rusya dostumuz ve ortağımız'
Rusya'yı İran'ın dostu ve ortağı olarak niteleyen Pezeşkiyan, "Rusya ve Çin ile ilişkilerin derinleştirilmesi ve genişletilmesinin yanı sıra genel olarak Asya yönünde dış politika faaliyetlerinin yoğunlaştırılmasını bir öncelik olarak görüyorum. Elbette Rusya'yla etkileşimi ikili, bölgesel ve uluslararası da dahil her düzeyde genişletme çabalarımızı sürdüreceğiz" dedi.
'Tek kutuplu düzene karşıyız'
İran'ın çiçeği burnunda cumhurbaşkanı, Tahran'ın tek kutuplu düzene karşı çıktığını ve çok kutupluluk ilkesini desteklediğini kaydetti.
Bununla beraber dış politika programımın önceliklerinden birinin bölgesel işbirliğinin geliştirilmesi olduğunu anlatan Pezeşkiyan, sözlerini şöyle sürdürdü:
Bununla beraber dış politika programımın önceliklerinden birinin bölgesel işbirliğinin geliştirilmesi olduğunu anlatan Pezeşkiyan, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Bu amaçla İran, BRICS ve ŞİÖ'deki varlığını genişletecek ve ayrıca Avrasya Ekonomik Birliği (AEB) ülkeleriyle ticari ve ekonomik ilişkilerin potansiyelini daha iyi ortaya çıkarmak için AEB ile daha aktif işbirliğine yönelik çaba göstererek."
'Nükleer anlaşmayı yeniden canlandırmak istiyoruz'
Pezeşkiyan'ın dış politika ajandasındaki bir diğer önemli başlık, İran ve 5+1 ülkeleri arasında imzalanan ancak Washington'un çekildiği nükleer anlaşmaya (JCPOA) dönüşün sağlanması olacak.
JCPOA'nın BM tarafından onaylanmış uluslararası bir anlaşma olduğunun altını çizen Pezeşkiyan, ABD'nin bu anlaşmadan tek taraflı çekilmesinin İran'a ve İran halkına ciddi zararlar verdiğini belirtti.
'Rusya'nın defaatle vurguladığı gibi İran yükümlülüklerini yerine getirdiğine' dikkat çeken Pezeşkiyan, "Görevimiz, diğer tarafların da bir an önce bu anlaşmaya geri dönmesini ve yaptırımların kaldırılmasını sağlamaktır" dedi.
İran lideri, Rusya ve Çin'deki dost hükümetlerin İran'ı destekleyeceğinden ve bu sorunun çözümünde Tahran'a yardımcı olacağından emin olduğunu da sözlerine ekledi.
JCPOA'nın BM tarafından onaylanmış uluslararası bir anlaşma olduğunun altını çizen Pezeşkiyan, ABD'nin bu anlaşmadan tek taraflı çekilmesinin İran'a ve İran halkına ciddi zararlar verdiğini belirtti.
'Rusya'nın defaatle vurguladığı gibi İran yükümlülüklerini yerine getirdiğine' dikkat çeken Pezeşkiyan, "Görevimiz, diğer tarafların da bir an önce bu anlaşmaya geri dönmesini ve yaptırımların kaldırılmasını sağlamaktır" dedi.
İran lideri, Rusya ve Çin'deki dost hükümetlerin İran'ı destekleyeceğinden ve bu sorunun çözümünde Tahran'a yardımcı olacağından emin olduğunu da sözlerine ekledi.