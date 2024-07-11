https://anlatilaninotesi.com.tr/20240711/comanchero-ve-sneijder-baglantisini-masak-ortaya-cikardi-gizli-ortak-olup-kara-para-mi-akliyordu-1085752195.html
Comanchero ve Sneijder bağlantısını MASAK ortaya çıkardı: 'Gizli ortak' olup kara para mı aklıyordu?
Comanchero ve Sneijder bağlantısını MASAK ortaya çıkardı: 'Gizli ortak' olup kara para mı aklıyordu?
Sputnik Türkiye
Galatasaray'ın eski dünya yıldızı Wesley Sneijder'in, uluslararası organize suç örgütü Comanchero ile bağlantısı olduğu iddia edildi. MASAK tarafından... 11.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-11T08:57+0300
2024-07-11T08:57+0300
2024-07-11T08:57+0300
wesley sneijder
kara para
kara para aklama
masak
mali suçları araştırma kurulu'nun (masak)
mali suçlar araştırma kurulu (masak)
ekonomi
comanchero
suç
organize suç
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü Comanchero uluslararası suç örgütü soruşturmasının ayrıntılarına Sabah gazetesi ulaştı. "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "Uluslararası Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti", "Suçtan Elde Edilen Mal Varlığı Değerlerini Aklama" suçlamalarıyla başlatılan operasyonlarda, 55 şüphelinin 4.5 milyar lira değerindeki mal varlıklarına el konulmuştu. Liderliğini Hakan Reis ve Duax Ngakuru'nun yaptığı örgütün 18 üyesi tutuklanmış, 22'si ise adli kontrolle serbest bırakılmıştı.MASAK'ın raporunda Sneijder detayıMASAK, Comanchero'nun uyuşturucu trafiğinden elde ettiği parayı Türkiye'de kurulan şirketler üzerinden akladığını belirten detaylı bir rapor hazırladı. Raporda, Sneijder'in, Borhan Group Yatırım A.Ş. ve onun kontrolündeki Econ Gayrimenkul şirketine 1 milyon 181 bin 428 dolar gönderdiği tespit edildi. Bu durum, Sneijder'in şirketin gizli ortağı olduğu izlenimini yarattı.Soruşturmada adı geçen Yunus Emre Borhan, ifadesinde Hakan Arif Tavukçu'nun çocukluk arkadaşı olduğunu ve Tavukçu'nun hisselerini Sneijder'e sattığını belirtti. Borhan, "Sneijder, Econ şirketinin yüzde 15 hissesini satın aldı ve bunun karşılığında 1 milyon 800 bin dolar üzerinden anlaştık. Sneijder bana 1 milyon 181 bin 428 dolar ödedi" dedi.Çetin Gören bağlantısıBorhan, ayrıca kamuoyunda 'Bataklık' soruşturmasında adı geçen ve bir dönem kırmızı bültenle aranan Çetin Gören ile de Wesley Sneijder aracılığıyla tanıştığını söyledi. Borhan, Gören'den 100 bin lira borç aldığını ve vadesi gelince ödediğini ifade etti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240711/kimse-gitmeyince-parayla-musteri-ise-aldilar-restoranda-otur-1500-tl-kazanip-ye-ic-1085751458.html
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sneijder masak, sneijder kara para aklama
sneijder masak, sneijder kara para aklama
Comanchero ve Sneijder bağlantısını MASAK ortaya çıkardı: 'Gizli ortak' olup kara para mı aklıyordu?
Galatasaray'ın eski dünya yıldızı Wesley Sneijder'in, uluslararası organize suç örgütü Comanchero ile bağlantısı olduğu iddia edildi. MASAK tarafından hazırlanan raporda, Sneijder'in kırmızı bültenle aranan Hakan Arif Tavukçu'nun kara para akladığı şirketlerden birine yaklaşık 2 milyon dolar gönderdiği ortaya çıktı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü Comanchero uluslararası suç örgütü soruşturmasının ayrıntılarına Sabah gazetesi ulaştı. "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "Uluslararası Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti", "Suçtan Elde Edilen Mal Varlığı Değerlerini Aklama" suçlamalarıyla başlatılan operasyonlarda, 55 şüphelinin 4.5 milyar lira değerindeki mal varlıklarına el konulmuştu. Liderliğini Hakan Reis ve Duax Ngakuru'nun yaptığı örgütün 18 üyesi tutuklanmış, 22'si ise adli kontrolle serbest bırakılmıştı.
MASAK'ın raporunda Sneijder detayı
MASAK, Comanchero'nun uyuşturucu trafiğinden elde ettiği parayı Türkiye'de kurulan şirketler üzerinden akladığını belirten detaylı bir rapor hazırladı. Raporda, Sneijder'in, Borhan Group Yatırım A.Ş. ve onun kontrolündeki Econ Gayrimenkul şirketine 1 milyon 181 bin 428 dolar gönderdiği tespit edildi. Bu durum, Sneijder'in şirketin gizli ortağı olduğu izlenimini yarattı.
Soruşturmada adı geçen Yunus Emre Borhan, ifadesinde Hakan Arif Tavukçu'nun çocukluk arkadaşı olduğunu ve Tavukçu'nun hisselerini Sneijder'e sattığını belirtti. Borhan, "Sneijder, Econ şirketinin yüzde 15 hissesini satın aldı ve bunun karşılığında 1 milyon 800 bin dolar üzerinden anlaştık. Sneijder bana 1 milyon 181 bin 428 dolar ödedi" dedi.
Borhan, ayrıca kamuoyunda 'Bataklık' soruşturmasında adı geçen ve bir dönem kırmızı bültenle aranan Çetin Gören ile de Wesley Sneijder aracılığıyla tanıştığını söyledi. Borhan, Gören'den 100 bin lira borç aldığını ve vadesi gelince ödediğini ifade etti.