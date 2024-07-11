https://anlatilaninotesi.com.tr/20240711/biden-ukraynaya-yonelik-yeni-yardim-paketini-imzaladi-1085779755.html

Biden Ukrayna’ya yönelik yeni yardım paketini imzaladı

Biden Ukrayna’ya yönelik yeni yardım paketini imzaladı

Sputnik Türkiye

ABD Başkanı Biden, Ukrayna’ya yönelik yeni bir yardım paketini imzaladığını açıkladı. 11.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-11T20:26+0300

2024-07-11T20:26+0300

2024-07-11T20:26+0300

ukrayna krizi

joe biden

abd

vladimir zelenskiy

ukrayna

yardım paketi

lloyd austin

güvenlik

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ABD Başkanı Joe Biden, Ukraynalı mevkidaşı Vladimir Zelenskiy ile yaptığı görüşmede Ukrayna’ya yönelik yeni bir yardım paketini imzaladığını söyledi, ancak daha fazla ayrıntı vermedi.Biden, "Bugün Ukrayna için yeni bir güvenlik yardım paketini duyurmaktan gurur duyuyorum. Bu, ulusal güvenlik yasasını çıkardığımızdan bu yana imzaladığım sekizinci paket olacak” dedi.Biden, ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin'in yeni pakete ilişkin ayrıntıları daha sonra açıklayacağını belirtti.

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joe biden, abd, vladimir zelenskiy, ukrayna, yardım paketi, lloyd austin, güvenlik