https://anlatilaninotesi.com.tr/20240711/biden-ukraynaya-yonelik-yeni-yardim-paketini-imzaladi-1085779755.html
Biden Ukrayna’ya yönelik yeni yardım paketini imzaladı
Biden Ukrayna’ya yönelik yeni yardım paketini imzaladı
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Biden, Ukrayna’ya yönelik yeni bir yardım paketini imzaladığını açıkladı. 11.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-11T20:26+0300
2024-07-11T20:26+0300
2024-07-11T20:26+0300
ukrayna krizi
joe biden
abd
vladimir zelenskiy
ukrayna
yardım paketi
lloyd austin
güvenlik
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ABD Başkanı Joe Biden, Ukraynalı mevkidaşı Vladimir Zelenskiy ile yaptığı görüşmede Ukrayna’ya yönelik yeni bir yardım paketini imzaladığını söyledi, ancak daha fazla ayrıntı vermedi.Biden, "Bugün Ukrayna için yeni bir güvenlik yardım paketini duyurmaktan gurur duyuyorum. Bu, ulusal güvenlik yasasını çıkardığımızdan bu yana imzaladığım sekizinci paket olacak” dedi.Biden, ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin'in yeni pakete ilişkin ayrıntıları daha sonra açıklayacağını belirtti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240709/sullivan-nato-onumuzdeki-gunlerde-ukraynaya-yonelik-yeni-destek-tedbirleri-aciklayacak-1085709285.html
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joe biden, abd, vladimir zelenskiy, ukrayna, yardım paketi, lloyd austin, güvenlik
joe biden, abd, vladimir zelenskiy, ukrayna, yardım paketi, lloyd austin, güvenlik
Biden Ukrayna’ya yönelik yeni yardım paketini imzaladı
ABD Başkanı Biden, Ukrayna’ya yönelik yeni bir yardım paketini imzaladığını açıkladı.
ABD Başkanı Joe Biden, Ukraynalı mevkidaşı Vladimir Zelenskiy ile yaptığı görüşmede Ukrayna’ya yönelik yeni bir yardım paketini imzaladığını söyledi, ancak daha fazla ayrıntı vermedi.
Biden, "Bugün Ukrayna için yeni bir güvenlik yardım paketini duyurmaktan gurur duyuyorum. Bu, ulusal güvenlik yasasını çıkardığımızdan bu yana imzaladığım sekizinci paket olacak” dedi.
Biden, ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin'in yeni pakete ilişkin ayrıntıları daha sonra açıklayacağını belirtti.