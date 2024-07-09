https://anlatilaninotesi.com.tr/20240709/sullivan-nato-onumuzdeki-gunlerde-ukraynaya-yonelik-yeni-destek-tedbirleri-aciklayacak-1085709285.html

Sullivan: NATO önümüzdeki günlerde Ukrayna'ya yönelik yeni destek tedbirleri açıklayacak

Sullivan: NATO önümüzdeki günlerde Ukrayna'ya yönelik yeni destek tedbirleri açıklayacak

Sputnik Türkiye

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan, NATO'nun yakın zamanda Ukrayna'ya yönelik yeni destek tedbirleri açıklayacağını belirtti. 09.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-09T21:43+0300

2024-07-09T21:43+0300

2024-07-09T21:43+0300

ukrayna krizi

jake sullivan

abd

nato

ukrayna

kiev

mali yardım

destek

almanya

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ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan yaptığı açıklamada, NATO'nun önümüzdeki günlerde Almanya'da asker eğitimi için yeni bir askeri komuta ve Ukrayna'ya malzeme tedariki de dahil olmak üzere Kiev'e yönelik yeni destek önlemlerini açıklayacağını söyledi.Sullivan, “Önümüzdeki günlerde NATO, Almanya'da yeni bir askeri komuta da dahil olmak üzere Ukrayna için yeni ve kapsamlı destek önlemleri açıklayacak” dedi.Sullivan, destek tedbirlerinin Ukrayna Silahlı Kuvvetleri askerlerine yönelik eğitimi ve 40 milyar dolarlık mali yardımı içereceğini kaydetti.

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jake sullivan, abd, nato, ukrayna, kiev, mali yardım, destek, almanya