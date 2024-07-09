https://anlatilaninotesi.com.tr/20240709/sullivan-nato-onumuzdeki-gunlerde-ukraynaya-yonelik-yeni-destek-tedbirleri-aciklayacak-1085709285.html
Sullivan: NATO önümüzdeki günlerde Ukrayna'ya yönelik yeni destek tedbirleri açıklayacak
Sullivan: NATO önümüzdeki günlerde Ukrayna'ya yönelik yeni destek tedbirleri açıklayacak
Sputnik Türkiye
ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan, NATO'nun yakın zamanda Ukrayna'ya yönelik yeni destek tedbirleri açıklayacağını belirtti. 09.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-09T21:43+0300
2024-07-09T21:43+0300
2024-07-09T21:43+0300
ukrayna krizi
jake sullivan
abd
nato
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kiev
mali yardım
destek
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ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan yaptığı açıklamada, NATO'nun önümüzdeki günlerde Almanya'da asker eğitimi için yeni bir askeri komuta ve Ukrayna'ya malzeme tedariki de dahil olmak üzere Kiev'e yönelik yeni destek önlemlerini açıklayacağını söyledi.Sullivan, “Önümüzdeki günlerde NATO, Almanya'da yeni bir askeri komuta da dahil olmak üzere Ukrayna için yeni ve kapsamlı destek önlemleri açıklayacak” dedi.Sullivan, destek tedbirlerinin Ukrayna Silahlı Kuvvetleri askerlerine yönelik eğitimi ve 40 milyar dolarlık mali yardımı içereceğini kaydetti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240709/slovakya-cumhurbaskani-ukraynanin-natoya-bedava-bilet-alamayacagini-soyledi-1085687063.html
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jake sullivan, abd, nato, ukrayna, kiev, mali yardım, destek, almanya
jake sullivan, abd, nato, ukrayna, kiev, mali yardım, destek, almanya
Sullivan: NATO önümüzdeki günlerde Ukrayna'ya yönelik yeni destek tedbirleri açıklayacak
ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan, NATO'nun yakın zamanda Ukrayna'ya yönelik yeni destek tedbirleri açıklayacağını belirtti.
ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan yaptığı açıklamada, NATO'nun önümüzdeki günlerde Almanya'da asker eğitimi için yeni bir askeri komuta ve Ukrayna'ya malzeme tedariki de dahil olmak üzere Kiev'e yönelik yeni destek önlemlerini açıklayacağını söyledi.
Sullivan, “Önümüzdeki günlerde NATO, Almanya'da yeni bir askeri komuta da dahil olmak üzere Ukrayna için yeni ve kapsamlı destek önlemleri açıklayacak” dedi.
Sullivan, destek tedbirlerinin Ukrayna Silahlı Kuvvetleri askerlerine yönelik eğitimi ve 40 milyar dolarlık mali yardımı içereceğini kaydetti.