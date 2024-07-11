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Beşiktaş'ta ATM'de başlayan yangın binaya sıçradı
Beşiktaş'ta ATM'de başlayan yangın binaya sıçradı
Sputnik Türkiye
İstanbul Beşiktaş'ta ATM'de çıkıp binanın üst katına sıçrayan yangın söndürüldü 11.07.2024, Sputnik Türkiye
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Beşiktaş'ta bir bankanın ATM'sinde çıkıp binanın üst katına sıçrayan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.Nispetiye Caddesi'ndeki bir ATM'de henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler, 4 katlı banka binasının cephesindeki yalıtım malzemelerinin tutuşmasıyla en üst kata sıçradı.İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Binada hasar oluştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240708/tuzlada-otluk-alan-yangini-1085651022.html
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istanbul, beşiktaş, beşiktaş, atm, banka
istanbul, beşiktaş, beşiktaş, atm, banka

Beşiktaş'ta ATM'de başlayan yangın binaya sıçradı

01:34 11.07.2024 (güncellendi: 02:06 11.07.2024)
© İHAİstanbul'da Odeabank'ın Etiler Şubesi'nin giriş katındaki ATM'de başlayan yangın iddiaya göre yalıtım malzemesine sıçrayarak en üst kata ulaştı. 4 katlı binanın son katından alevler yükselirken, yangın kısa sürede söndürüldü.
İstanbul'da Odeabank'ın Etiler Şubesi'nin giriş katındaki ATM'de başlayan yangın iddiaya göre yalıtım malzemesine sıçrayarak en üst kata ulaştı. 4 katlı binanın son katından alevler yükselirken, yangın kısa sürede söndürüldü. - Sputnik Türkiye, 1920, 11.07.2024
© İHA
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İstanbul Beşiktaş'ta ATM'de çıkıp binanın üst katına sıçrayan yangın söndürüldü
Beşiktaş'ta bir bankanın ATM'sinde çıkıp binanın üst katına sıçrayan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Nispetiye Caddesi'ndeki bir ATM'de henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler, 4 katlı banka binasının cephesindeki yalıtım malzemelerinin tutuşmasıyla en üst kata sıçradı.
İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Binada hasar oluştu.
Tuzla'da otluk alanda çıkan yangına itfaiye müdahale ediyor - Sputnik Türkiye, 1920, 08.07.2024
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