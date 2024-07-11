https://anlatilaninotesi.com.tr/20240711/besiktasta-atmde-baslayan-yangin-binaya-sicradi--1085748051.html
Beşiktaş'ta ATM'de başlayan yangın binaya sıçradı
Beşiktaş'ta ATM'de başlayan yangın binaya sıçradı
Sputnik Türkiye
İstanbul Beşiktaş'ta ATM'de çıkıp binanın üst katına sıçrayan yangın söndürüldü 11.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-11T01:34+0300
2024-07-11T01:34+0300
2024-07-11T02:06+0300
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Beşiktaş'ta bir bankanın ATM'sinde çıkıp binanın üst katına sıçrayan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.Nispetiye Caddesi'ndeki bir ATM'de henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler, 4 katlı banka binasının cephesindeki yalıtım malzemelerinin tutuşmasıyla en üst kata sıçradı.İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Binada hasar oluştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240708/tuzlada-otluk-alan-yangini-1085651022.html
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istanbul, beşiktaş, beşiktaş, atm, banka
Beşiktaş'ta ATM'de başlayan yangın binaya sıçradı
01:34 11.07.2024 (güncellendi: 02:06 11.07.2024)
İstanbul Beşiktaş'ta ATM'de çıkıp binanın üst katına sıçrayan yangın söndürüldü
Beşiktaş'ta bir bankanın ATM'sinde çıkıp binanın üst katına sıçrayan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Nispetiye Caddesi'ndeki bir ATM'de henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler, 4 katlı banka binasının cephesindeki yalıtım malzemelerinin tutuşmasıyla en üst kata sıçradı.
İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Binada hasar oluştu.