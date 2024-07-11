https://anlatilaninotesi.com.tr/20240711/besiktasta-atmde-baslayan-yangin-binaya-sicradi--1085748051.html

Beşiktaş'ta ATM'de başlayan yangın binaya sıçradı

Beşiktaş'ta ATM'de başlayan yangın binaya sıçradı

Sputnik Türkiye

İstanbul Beşiktaş'ta ATM'de çıkıp binanın üst katına sıçrayan yangın söndürüldü 11.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-11T01:34+0300

2024-07-11T01:34+0300

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istanbul

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beşiktaş

atm

banka

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Beşiktaş'ta bir bankanın ATM'sinde çıkıp binanın üst katına sıçrayan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.Nispetiye Caddesi'ndeki bir ATM'de henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler, 4 katlı banka binasının cephesindeki yalıtım malzemelerinin tutuşmasıyla en üst kata sıçradı.İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Binada hasar oluştu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240708/tuzlada-otluk-alan-yangini-1085651022.html

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