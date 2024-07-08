https://anlatilaninotesi.com.tr/20240708/tuzlada-otluk-alan-yangini-1085651022.html

Tuzla'da otluk alan yangını

Tuzla'da otluk alan yangını

Sputnik Türkiye

Tuzla'da ormanlık bulunduğu alanda yangın çıktı. Yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. 08.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-08T14:11+0300

2024-07-08T14:11+0300

2024-07-08T14:11+0300

türkiye

tuzla

yangın

yangın söndürme

yangın helikopteri

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Tuzla'da, otluk alanda çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediliyor.AA'nın aktardığına göre, Tepeören'de otlukların bulunduğu alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.Yangının, çevredeki tarlalara sıçrama ihtimali nedeniyle hemen harekete geçildi.Çok sayıda polis ve itfaiye ekibi buraya sevk edildi.İtfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışmalarına havadan helikopter de destek veriyor.

türkiye

tuzla

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tuzla, yangın, yangın söndürme, yangın helikopteri