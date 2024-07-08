https://anlatilaninotesi.com.tr/20240708/tuzlada-otluk-alan-yangini-1085651022.html
Tuzla'da otluk alan yangını
Tuzla'da otluk alan yangını
Sputnik Türkiye
Tuzla'da ormanlık bulunduğu alanda yangın çıktı. Yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. 08.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-08T14:11+0300
2024-07-08T14:11+0300
2024-07-08T14:11+0300
türkiye
tuzla
yangın
yangın söndürme
yangın helikopteri
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Tuzla'da, otluk alanda çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediliyor.AA'nın aktardığına göre, Tepeören'de otlukların bulunduğu alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.Yangının, çevredeki tarlalara sıçrama ihtimali nedeniyle hemen harekete geçildi.Çok sayıda polis ve itfaiye ekibi buraya sevk edildi.İtfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışmalarına havadan helikopter de destek veriyor.
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tuzla, yangın, yangın söndürme, yangın helikopteri
tuzla, yangın, yangın söndürme, yangın helikopteri
Tuzla'da otluk alan yangını
Tuzla'da ormanlık bulunduğu alanda yangın çıktı. Yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Tuzla'da, otluk alanda çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediliyor.
AA'nın aktardığına göre, Tepeören'de otlukların bulunduğu alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Yangının, çevredeki tarlalara sıçrama ihtimali nedeniyle hemen harekete geçildi.
Çok sayıda polis ve itfaiye ekibi buraya sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışmalarına havadan helikopter de destek veriyor.