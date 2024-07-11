https://anlatilaninotesi.com.tr/20240711/bati-basini-almanya-rusyayi-vurabilecek-uzun-menzilli-fuzeler-gelistirecek-1085775206.html

Batı basını: Almanya, Rusya'yı vurabilecek uzun menzilli füzeler geliştirecek

Batı basını: Almanya, Rusya'yı vurabilecek uzun menzilli füzeler geliştirecek

Sputnik Türkiye

Alman FAZ gazetesi, Almanya, Fransa, İtalya ve Polonya’nın Rusya'yı vurabilecek uzun menzilli füzeler geliştireceklerini aktardı. 11.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-11T18:40+0300

2024-07-11T18:40+0300

2024-07-11T18:39+0300

dünya

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Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) gazetesinde yayınlanan makalede, Almanya, Fransa, İtalya ve Polonya'nın Rusya’nın derinliklerine ulaşabilecek bin kilometreden fazla menzile sahip seyir füzeleri geliştirmeyi planladığı belirtildi.Makalede, “Üretilmesi planlanan füzeler Alman topraklarından Rusya'daki hedefleri vurabilecek" ifadesine yer verildi.Makalede ayrıca, dört ülkenin savunma bakanlarının Washington'daki NATO zirvesi sırasında yüksek hassasiyetli uzun menzilli silahlar geliştirmeye yönelik bir niyet beyanı imzaladıkları kaydedildi.Öte yandan, Almanya’nın kendi yüksek hassasiyetli silah sistemlerini geliştirme planları Başbakan Olaf Scholz tarafından doğrulandı. Scholz, bunun Alman hükümetinin güvenlik stratejisinde yer aldığını, İngiltere ve Fransa ile gelecekte yapılacak anlaşmalara da yansıtılacağını ifade etti.Scholz ayrıca, ABD'nin Alman topraklarında uzun menzilli silah sistemleri konuşlandırma planının çok iyi bir karar olduğunu belirtti.‘Bunun Berlin'i Moskova ile yeni bir silahlanma yarışına sürükleyip sürüklemeyeceği’ sorusuna ise Alman Başbakan, “Avrupa'yı tehdit eden sistemler de dahil olmak üzere Rusya'da ‘inanılmaz bir silahlanma’ olduğu" yanıtını vererek, Amerikan füzelerinin konuşlandırılmasının Rusya'ya karşı caydırıcı rol oynamasına yardımcı olacağını öne sürdü.Daha önce Pentagon, ABD’nin 2026 yılından itibaren Almanya'da, hipersonik silahlar da dahil olmaküzere uzun menzilli saldırı sistemleri konuşlandırmaya başlayacağını duyurmuştu. Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius da bu sistemlerin dönüşümlü olarak konuşlandırılacağını ve bunun da Berlin'e kendi analoglarını geliştirmesi için zaman tanıyacağını ifade etmişti.Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, ABD’nin Almanya’ya uzun menzilli füzeler yerleştirme planlarına karşı, sinirlenmeden ve duygulara kapılmadan, sakin bir şekilde askeri yanıt geliştireceklerini belirtmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240711/alman-siyasetci-wagenknecht-abdnin-almanyaya-ilave-fuze-yerlestirmesi-cilginlik-1085765883.html

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frankfurter allgemeine zeitung, almanya, fransa, italya, polonya, hipersonik silah, rusya, pentagon, olaf scholz, boris pistorius, sergey ryabkov