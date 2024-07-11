https://anlatilaninotesi.com.tr/20240711/alman-siyasetci-wagenknecht-abdnin-almanyaya-ilave-fuze-yerlestirmesi-cilginlik-1085765883.html
Alman siyasetçi Wagenknecht: ABD’nin Almanya’ya ilave füze yerleştirmesi çılgınlık
Alman siyasetçi Wagenknecht: ABD’nin Almanya’ya ilave füze yerleştirmesi çılgınlık
Sputnik Türkiye
Almanya’da kısa süre önce kendi partisini kuran Sahra Wagenknecht, ABD’nin uzun menzilli füzelerini Alman topraklarına konuşlandırma kararını “durdurulması... 11.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-11T14:41+0300
2024-07-11T14:41+0300
2024-07-11T14:41+0300
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uzun menzilli füze
rusya
soğuk savaş
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Spiegel’e konuşan Sahra Wagenknecht, “Alman topraklarına ilave vurucu füzeler yerleştirmek güvenliğimizi artırmayacak, aksine Almanya’nın bir savaş alanı haline gelmesi riskini artıracak. Bu da ülkede yaşayan tüm insanlar için korkutucu sonuçlar doğuracak. Bu çılgınlık nihayet durdurulmalı” ifadesini kullandı.Silahlanma yarışı yerine Ukrayna konusunda barış görüşmelerinin yapılması ve Soğuk Savaş'ın sona ermesinden sonra Avrupa'da güvenliği sağlayan silahsızlanma anlaşmalarına geri dönülmesi gerektiğini söyleyen Wagenknecht, sözlerini şöyle sürdürdü:ABD Savunma Bakanlığı, 2026’dan itibaren ‘Tomahawk’ uzun menzilli seyir füzelerini Almanya'ya konuşlandıracağını bildirmişti. Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, ABD’nin bu planlarına karşı askeri yanıt geliştireceklerini açıklamıştı.Gün içerisinde konuşan Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, ABD’nin Almanya’ya uzun menzilli füzeler yerleştirme planlarına karşı, sinirlenmeden ve duygulara kapılmadan, sakin bir şekilde askeri yanıt geliştireceklerini belirtmişti.ABD 2026'dan itibaren Almanya'ya uzun menzilli seyir füzeleri konuşlandıracakABD'nin 2026'dan itibaren ‘Tomahawk’ uzun menzilli seyir füzelerini Almanya'ya konuşlandıracağı bildirilmişti.Washington'daki NATO Zirvesi öncesinde ABD ve Almanya'dan yapılan ortak açıklamaya göre, Tomahawk seyir füzeleri ve diğer uzun menzilli silahlar, 2026'dan itibaren Almanya'ya konuşlandırılacak.Açıklamada uzun menzilli silahların Avrupa'da konuşlandırılacak olmasının ABD'nin NATO'ya olan bağlılığını ve Avrupa'nın caydırıcılığına olan katkısını gösterdiğine işaret edilerek, bunların SM-6'lar, Tomahawk füzeleri ile şu anda geliştirilmekte olan hipersonik silahlar olacağını ifade edildi.Tüm bunların Avrupa'daki mevcut kara konuşlu sistemlerden çok daha geniş bir menzile sahip olacağı kaydedildi.ABD bu tür uzun menzilli silahları Almanya'ya en son 1990'larda konuşlandırmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240703/scholzdan-ulkesinin-ukraynadaki-catismaya-taraf-olmayacagi-garantisi-1085490533.html
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almanya, ukrayna krizi, abd, tomahawk, uzun menzilli füze, rusya, soğuk savaş
Alman siyasetçi Wagenknecht: ABD’nin Almanya’ya ilave füze yerleştirmesi çılgınlık
Almanya’da kısa süre önce kendi partisini kuran Sahra Wagenknecht, ABD’nin uzun menzilli füzelerini Alman topraklarına konuşlandırma kararını “durdurulması gereken bir çılgınlık” olarak niteledi.
Spiegel’e konuşan Sahra Wagenknecht, “Alman topraklarına ilave vurucu füzeler yerleştirmek güvenliğimizi artırmayacak, aksine Almanya’nın bir savaş alanı haline gelmesi riskini artıracak. Bu da ülkede yaşayan tüm insanlar için korkutucu sonuçlar doğuracak. Bu çılgınlık nihayet durdurulmalı” ifadesini kullandı.
Silahlanma yarışı yerine Ukrayna konusunda barış görüşmelerinin yapılması ve Soğuk Savaş'ın sona ermesinden sonra Avrupa'da güvenliği sağlayan silahsızlanma anlaşmalarına geri dönülmesi gerektiğini söyleyen Wagenknecht, sözlerini şöyle sürdürdü:
Ayrıca, Avrupa’daki büyük savaşın sonuçlarından doğrudan etkilenmeyecek olan ABD’nin isteklerini itaatkar bir şekilde yerine getirmek yerine ülkemizin varoluşsal çıkarlarını temsil edecek bir federal hükümete ihtiyacımız var.
ABD Savunma Bakanlığı, 2026’dan itibaren ‘Tomahawk’ uzun menzilli seyir füzelerini Almanya'ya konuşlandıracağını bildirmişti. Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, ABD’nin bu planlarına karşı askeri yanıt geliştireceklerini açıklamıştı.
Gün içerisinde konuşan Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, ABD’nin Almanya’ya uzun menzilli füzeler yerleştirme planlarına karşı, sinirlenmeden ve duygulara kapılmadan, sakin bir şekilde askeri yanıt geliştireceklerini belirtmişti.
ABD 2026'dan itibaren Almanya'ya uzun menzilli seyir füzeleri konuşlandıracak
ABD'nin 2026'dan itibaren ‘Tomahawk’ uzun menzilli seyir füzelerini Almanya'ya konuşlandıracağı bildirilmişti.
Washington'daki NATO Zirvesi öncesinde ABD ve Almanya'dan yapılan ortak açıklamaya göre, Tomahawk seyir füzeleri ve diğer uzun menzilli silahlar, 2026'dan itibaren Almanya'ya konuşlandırılacak.
Açıklamada uzun menzilli silahların Avrupa'da konuşlandırılacak olmasının ABD'nin NATO'ya olan bağlılığını ve Avrupa'nın caydırıcılığına olan katkısını gösterdiğine işaret edilerek, bunların SM-6'lar, Tomahawk füzeleri ile şu anda geliştirilmekte olan hipersonik silahlar olacağını ifade edildi.
Tüm bunların Avrupa'daki mevcut kara konuşlu sistemlerden çok daha geniş bir menzile sahip olacağı kaydedildi.
ABD bu tür uzun menzilli silahları Almanya'ya en son 1990'larda konuşlandırmıştı.