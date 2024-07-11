Alman siyasetçi Wagenknecht: ABD’nin Almanya’ya ilave füze yerleştirmesi çılgınlık

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
7 dk
SEYİR HALİ
Anksiyete ve Parkinson arasında bağlantı bulundu
07:07
111 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
TÜİK’ten enflasyon savunması
09:06
110 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
7 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
8 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Mehmet Gem: Turizm konuşulduğu gibi iyiye gitmiyor
12:05
84 dk
HABER MASASI
Üniversitelerde ikinci öğretim dönemi bitti!
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Serhat Ayan'la Yeni Seyler Rehberi
14:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
4 dk
EKONOMİ PANORAMA
Erdal Kaplanseren'le Ekonomi Panorama
15:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
'Pezeşkiyan’ın Türk olması politikaları etkilemez. İran’da karar alıcı olan Hamaney’dir’
16:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
11 dk
SESLİ HABER
NATO’nun Nazi generalleriyle dolu 75 yılı
17:45
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
8 dk
ÖZEL HABER
Türkiye’nin plaj haritası
18:13
39 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
9 dk
ÖZEL HABER
A'dan Z'ye Türkiye'nin Orman Haritası
19:14
8 dk
ÖZEL HABER
Konuşan da binen de ölüyor: ABD’li uçak firmasının bilinmeyenleri
20:21
19 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
En beğenilen milletvekilleri listesi
07:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Emekli maaşları için Beştepe’de zirve
09:05
110 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
7 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
7 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
GÜN ORTASI
Borç ödeyememe krizi
12:05
84 dk
HABER MASASI
Sokak hayvanları yasası hazır. Peki içeriğinde neler var?
13:30
35 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
Serhat Ayan'la Yapay Zeka Günlüğü
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
Murat Gezici: CHP erken seçime hazır değil
15:01
57 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
TARİHTE BUGÜN
Ölümü mavilendiren kelebekler
18:31
16 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240711/alman-siyasetci-wagenknecht-abdnin-almanyaya-ilave-fuze-yerlestirmesi-cilginlik-1085765883.html
Alman siyasetçi Wagenknecht: ABD’nin Almanya’ya ilave füze yerleştirmesi çılgınlık
Alman siyasetçi Wagenknecht: ABD’nin Almanya’ya ilave füze yerleştirmesi çılgınlık
Sputnik Türkiye
Almanya’da kısa süre önce kendi partisini kuran Sahra Wagenknecht, ABD’nin uzun menzilli füzelerini Alman topraklarına konuşlandırma kararını “durdurulması... 11.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-11T14:41+0300
2024-07-11T14:41+0300
dünya
almanya
ukrayna krizi
abd
tomahawk
uzun menzilli füze
rusya
soğuk savaş
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/07/0b/1085765726_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_9b69c6c4e453fbb89599b6bd21968d55.jpg
Spiegel’e konuşan Sahra Wagenknecht, “Alman topraklarına ilave vurucu füzeler yerleştirmek güvenliğimizi artırmayacak, aksine Almanya’nın bir savaş alanı haline gelmesi riskini artıracak. Bu da ülkede yaşayan tüm insanlar için korkutucu sonuçlar doğuracak. Bu çılgınlık nihayet durdurulmalı” ifadesini kullandı.Silahlanma yarışı yerine Ukrayna konusunda barış görüşmelerinin yapılması ve Soğuk Savaş'ın sona ermesinden sonra Avrupa'da güvenliği sağlayan silahsızlanma anlaşmalarına geri dönülmesi gerektiğini söyleyen Wagenknecht, sözlerini şöyle sürdürdü:ABD Savunma Bakanlığı, 2026’dan itibaren ‘Tomahawk’ uzun menzilli seyir füzelerini Almanya'ya konuşlandıracağını bildirmişti. Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, ABD’nin bu planlarına karşı askeri yanıt geliştireceklerini açıklamıştı.Gün içerisinde konuşan Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, ABD’nin Almanya’ya uzun menzilli füzeler yerleştirme planlarına karşı, sinirlenmeden ve duygulara kapılmadan, sakin bir şekilde askeri yanıt geliştireceklerini belirtmişti.ABD 2026'dan itibaren Almanya'ya uzun menzilli seyir füzeleri konuşlandıracakABD'nin 2026'dan itibaren ‘Tomahawk’ uzun menzilli seyir füzelerini Almanya'ya konuşlandıracağı bildirilmişti.Washington'daki NATO Zirvesi öncesinde ABD ve Almanya'dan yapılan ortak açıklamaya göre, Tomahawk seyir füzeleri ve diğer uzun menzilli silahlar, 2026'dan itibaren Almanya'ya konuşlandırılacak.Açıklamada uzun menzilli silahların Avrupa'da konuşlandırılacak olmasının ABD'nin NATO'ya olan bağlılığını ve Avrupa'nın caydırıcılığına olan katkısını gösterdiğine işaret edilerek, bunların SM-6'lar, Tomahawk füzeleri ile şu anda geliştirilmekte olan hipersonik silahlar olacağını ifade edildi.Tüm bunların Avrupa'daki mevcut kara konuşlu sistemlerden çok daha geniş bir menzile sahip olacağı kaydedildi.ABD bu tür uzun menzilli silahları Almanya'ya en son 1990'larda konuşlandırmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240703/scholzdan-ulkesinin-ukraynadaki-catismaya-taraf-olmayacagi-garantisi-1085490533.html
almanya
abd
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/07/0b/1085765726_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_54c3f19127adbcee855236c37a2c534b.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
almanya, ukrayna krizi, abd, tomahawk, uzun menzilli füze, rusya, soğuk savaş
almanya, ukrayna krizi, abd, tomahawk, uzun menzilli füze, rusya, soğuk savaş

Alman siyasetçi Wagenknecht: ABD’nin Almanya’ya ilave füze yerleştirmesi çılgınlık

14:41 11.07.2024
© AFP 2023 / JIM WATSONABD Savunma Bakanı Lloyd Austin Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius
ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius - Sputnik Türkiye, 1920, 11.07.2024
© AFP 2023 / JIM WATSON
Abone ol
Almanya’da kısa süre önce kendi partisini kuran Sahra Wagenknecht, ABD’nin uzun menzilli füzelerini Alman topraklarına konuşlandırma kararını “durdurulması gereken bir çılgınlık” olarak niteledi.
Spiegel’e konuşan Sahra Wagenknecht, “Alman topraklarına ilave vurucu füzeler yerleştirmek güvenliğimizi artırmayacak, aksine Almanya’nın bir savaş alanı haline gelmesi riskini artıracak. Bu da ülkede yaşayan tüm insanlar için korkutucu sonuçlar doğuracak. Bu çılgınlık nihayet durdurulmalı” ifadesini kullandı.
Silahlanma yarışı yerine Ukrayna konusunda barış görüşmelerinin yapılması ve Soğuk Savaş'ın sona ermesinden sonra Avrupa'da güvenliği sağlayan silahsızlanma anlaşmalarına geri dönülmesi gerektiğini söyleyen Wagenknecht, sözlerini şöyle sürdürdü:

Ayrıca, Avrupa’daki büyük savaşın sonuçlarından doğrudan etkilenmeyecek olan ABD’nin isteklerini itaatkar bir şekilde yerine getirmek yerine ülkemizin varoluşsal çıkarlarını temsil edecek bir federal hükümete ihtiyacımız var.

ABD Savunma Bakanlığı, 2026’dan itibaren ‘Tomahawk’ uzun menzilli seyir füzelerini Almanya'ya konuşlandıracağını bildirmişti. Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, ABD’nin bu planlarına karşı askeri yanıt geliştireceklerini açıklamıştı.
Gün içerisinde konuşan Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, ABD’nin Almanya’ya uzun menzilli füzeler yerleştirme planlarına karşı, sinirlenmeden ve duygulara kapılmadan, sakin bir şekilde askeri yanıt geliştireceklerini belirtmişti.

ABD 2026'dan itibaren Almanya'ya uzun menzilli seyir füzeleri konuşlandıracak

ABD'nin 2026'dan itibaren ‘Tomahawk’ uzun menzilli seyir füzelerini Almanya'ya konuşlandıracağı bildirilmişti.
Washington'daki NATO Zirvesi öncesinde ABD ve Almanya'dan yapılan ortak açıklamaya göre, Tomahawk seyir füzeleri ve diğer uzun menzilli silahlar, 2026'dan itibaren Almanya'ya konuşlandırılacak.
Açıklamada uzun menzilli silahların Avrupa'da konuşlandırılacak olmasının ABD'nin NATO'ya olan bağlılığını ve Avrupa'nın caydırıcılığına olan katkısını gösterdiğine işaret edilerek, bunların SM-6'lar, Tomahawk füzeleri ile şu anda geliştirilmekte olan hipersonik silahlar olacağını ifade edildi.
Tüm bunların Avrupa'daki mevcut kara konuşlu sistemlerden çok daha geniş bir menzile sahip olacağı kaydedildi.
ABD bu tür uzun menzilli silahları Almanya'ya en son 1990'larda konuşlandırmıştı.
Olaf Scholz - Sputnik Türkiye, 1920, 03.07.2024
Ukrayna krizi
Scholz’dan, ülkesinin Ukrayna’daki çatışmaya taraf olmayacağı garantisi
3 Temmuz, 18:11
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала