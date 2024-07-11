https://anlatilaninotesi.com.tr/20240711/bakan-simsekten-ajet-ile-ilgili-iddialara-yanit-1085780557.html
Bakan Şimşek: Gerçek olmayan bu haberle ailemin ima ve itham edilmesini şiddetle kınıyorum
Bakan Şimşek: Gerçek olmayan bu haberle ailemin ima ve itham edilmesini şiddetle kınıyorum
Sputnik Türkiye
Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, 'AJet'te ailesi için başka yolcular indirildi' iddialarına yanıt niteliğinde, "Gerçek olmayan ve yalanlanan bu haberle ailemin... 11.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-11T21:37+0300
2024-07-11T21:37+0300
2024-07-11T21:46+0300
mehmet şimşek
türkiye
aile
iddia
yanıt
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AJet'in sosyal medyadan yaptığı açıklamayı paylaşan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Gerçek olmayan ve yalanlanan bu haberle ailemin ima ve itham edilmesini şiddetle kınıyorum" ifadesini kullandı. AJet Havayolu şirketinin paylaşımında "Çeşitli sosyal medya platformları ve haber sitelerinde şirketimizin adı kullanılarak bir bakanımızı ve ailesini hedef alan gerçek dışı iddialar dile getirildiği anlaşılmaktadır, Yazılan iddiaların gerçek dışı olduğunu ve tüm hukuki yolların kullanılacağını kamuoyuna saygıyla bildiririz" denildi.Gazeteci Fatih Altaylı, AJet'in bir bakanın ailesi için uçaktaki başka yolcuların biletlerini son dakikada iptal ettiğini yazmıştı, Sosyal medyada söz konusu bakanı Mehmet Şimşek olduğu iddia edilmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240711/kilicdaroglundan-tanju-ozcana-cenazeme-katilmani-istemiyorum-1085778816.html
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mehmet şimşek, aile, iddia, yanıt
mehmet şimşek, aile, iddia, yanıt
Bakan Şimşek: Gerçek olmayan bu haberle ailemin ima ve itham edilmesini şiddetle kınıyorum
21:37 11.07.2024 (güncellendi: 21:46 11.07.2024)
Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, 'AJet'te ailesi için başka yolcular indirildi' iddialarına yanıt niteliğinde, "Gerçek olmayan ve yalanlanan bu haberle ailemin ima ve itham edilmesini şiddetle kınıyorum" şeklinde bir açıklama yaptı.
AJet'in sosyal medyadan yaptığı açıklamayı paylaşan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Gerçek olmayan ve yalanlanan bu haberle ailemin ima ve itham edilmesini şiddetle kınıyorum" ifadesini kullandı.
AJet Havayolu şirketinin paylaşımında "Çeşitli sosyal medya platformları ve haber sitelerinde şirketimizin adı kullanılarak bir bakanımızı ve ailesini hedef alan gerçek dışı iddialar dile getirildiği anlaşılmaktadır, Yazılan iddiaların gerçek dışı olduğunu ve tüm hukuki yolların kullanılacağını kamuoyuna saygıyla bildiririz" denildi.
Gazeteci Fatih Altaylı, AJet'in bir bakanın ailesi için uçaktaki başka yolcuların biletlerini son dakikada iptal ettiğini yazmıştı, Sosyal medyada söz konusu bakanı Mehmet Şimşek olduğu iddia edilmişti.