https://anlatilaninotesi.com.tr/20240703/scholzdan-ulkesinin-ukraynadaki-catismaya-taraf-olmayacagi-garantisi-1085490533.html

Scholz’dan, ülkesinin Ukrayna’daki çatışmaya taraf olmayacağı garantisi

Scholz’dan, ülkesinin Ukrayna’daki çatışmaya taraf olmayacağı garantisi

Sputnik Türkiye

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Kiev'e askeri yardımda bulunmalarına rağmen Almanya'nın Ukrayna'daki çatışmada taraf olmayacağı sözünü verdi. 03.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-03T18:11+0300

2024-07-03T18:11+0300

2024-07-03T18:11+0300

ukrayna krizi

almanya

ukrayna

rusya

olaf scholz

alman federal meclisi (bundestag)

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Federal Meclis'te milletvekillerinin gündeme ilişkin sorularını yanıtlayan Scholz, Sol Parti Milletvekili Gesine Lötzsch'ün, "Son seçim kampanyasında afişlerde kendinizi 'barış şansölyesi' olarak sundunuz, aynı dönemde Almanya'dan (Ukrayna'ya) tedarik edilen silahların Rusya topraklarına ateş edilebilmesine izin verdiniz. Bunu sadece çelişkili değil, tehlikeli de buluyorum. Halkımıza Almanya'nın savaşın tarafı olmayacağının garantisini veriyor musunuz?" şeklindeki sorusuna Scholz, "Evet bu garantiyi veriyorum" dedi.Rusya-Ukrayna çatışmasında ateşkesin nasıl sağlanabileceğine ilişkin soruya da Scholz, "Bana göre Ukrayna'nın teslim olmasını içeren bir ateşkes Almanya olarak asla desteklemememiz gereken bir ateşkestir" ifadesini kullandı.Scholz, bunun soyut bir konu olmadığının, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in "tuhaf barış teklifinde" görülebildiğini belirterek Rus Devlet Başkanı'nın savaşı sona erdirme niyetinde olmadığını savundu.Putin, 14 Haziran'da, "Ukrayna'nın birliklerini Donetsk, Lugansk, Herson ve Zaporojye’den çekmesi ve NATO'ya katılma isteğinden vazgeçmesi halinde Kiev ile müzakerelere başlayabileceklerini" belirtmişti.ABD'den sonra Ukrayna'nın en büyük ikinci silah tedarikçisi konumunda bulunan Almanya, şu ana kadar Kiev'e askeri destek için fon ayırmayı sürdürürken, gelecekte yaklaşık 28 milyar euro harcama yapmayı taahhüt etti.Rusya ise defalarca Ukrayna'ya silah pompalamanın Rusya'nın kararlılığını azaltmayacağını ve özel askeri operasyonun gidişatını değiştirmeyeceğini vurguladı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240703/nato-ulkeleri-2025te-ukraynaya-40-milyar-euro-askeri-yardim-konusunda-anlasti-1085484282.html

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almanya, ukrayna, rusya, olaf scholz, alman federal meclisi (bundestag)