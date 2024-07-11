https://anlatilaninotesi.com.tr/20240711/afyonkarahisar-depreminin-ardindan-naci-gorurden-bolgeye-kritik-uyari-depremselligiyuksek-1085763137.html
Afyonkarahisar depreminin ardından Naci Görür'den bölgeye kritik uyarı: 'Depremselliği yüksek'
Afyonkarahisar depreminin ardından Naci Görür'den bölgeye kritik uyarı: 'Depremselliği yüksek'
Sputnik Türkiye
Afyonkarahisar’da ilki sabah saat 6.24’de büyüklüğü 4.4 olan merkez üssü Ataköy olan bir deprem meydana gelmişti. Konuya ilişkin Prof. Dr. Naci Görür sosyal... 11.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-11T13:32+0300
2024-07-11T13:32+0300
2024-07-11T13:32+0300
türkiye
naci görür
deprem
afyonkarahisar
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AFAD'ın son depremler açıklamasına göre, Afyonkarahisar’da ilki sabah saat 6.24’de büyüklüğü 4.4 olan merkez üssü Ataköy olan bir deprem meydana gelmişti. Bu depremden sadece 3 dakika sonra Salar merkezli 3.1 büyüklüğünde bir deprem daha oldu. Saat 6.30’da ise 3.8 büyüklüğünde Sülün merkezli bir başka deprem kaydedilmişti.3 ayrı deprem halkta büyük paniğe neden oldu. AFAD bu depremlerin Kütahya, Isparta, Burdur ve Eskişehir’de de hissedildiğini açıklamıştı.'Depremselliği yüksek'Prof. Dr. Naci Görür, Afyonkarahisar depremine ilişkin sosyal medya hesabı X'ten açıklama yaptı.Görür açıklamasında şu cümleleri kaydetti:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240711/afyonda-pes-pese-3-deprem-bakan-yerlikaya-aciklama-yapti-1085750075.html
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Afyonkarahisar depreminin ardından Naci Görür'den bölgeye kritik uyarı: 'Depremselliği yüksek'
Afyonkarahisar’da ilki sabah saat 6.24’de büyüklüğü 4.4 olan merkez üssü Ataköy olan bir deprem meydana gelmişti. Konuya ilişkin Prof. Dr. Naci Görür sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.
AFAD'ın son depremler açıklamasına göre, Afyonkarahisar’da ilki sabah saat 6.24’de büyüklüğü 4.4 olan merkez üssü Ataköy olan bir deprem meydana gelmişti. Bu depremden sadece 3 dakika sonra Salar merkezli 3.1 büyüklüğünde bir deprem daha oldu. Saat 6.30’da ise 3.8 büyüklüğünde Sülün merkezli bir başka deprem kaydedilmişti.
3 ayrı deprem halkta büyük paniğe neden oldu. AFAD bu depremlerin Kütahya, Isparta, Burdur ve Eskişehir’de de hissedildiğini açıklamıştı.
Prof. Dr. Naci Görür, Afyonkarahisar depremine ilişkin sosyal medya hesabı X'ten açıklama yaptı.
Görür açıklamasında şu cümleleri kaydetti:
Arkadaşlar, Afyonkarahisar’da 4,5 deprem oldu. Deprem Akşehir-Afyon Grabeni içerisinde oldu. Biliyorsunuz bu yapılar normal faylarla çevrili. Göller yöresinde graben yapıları egemen. Bu yapıların depremselliği görece yüksek sayılır.