Afyonkarahisar depreminin ardından Naci Görür'den bölgeye kritik uyarı: 'Depremselliği yüksek'

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
7 dk
SEYİR HALİ
Anksiyete ve Parkinson arasında bağlantı bulundu
07:07
111 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
TÜİK’ten enflasyon savunması
09:06
110 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
7 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
8 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Mehmet Gem: Turizm konuşulduğu gibi iyiye gitmiyor
12:05
84 dk
HABER MASASI
Üniversitelerde ikinci öğretim dönemi bitti!
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Serhat Ayan'la Yeni Seyler Rehberi
14:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
4 dk
EKONOMİ PANORAMA
Erdal Kaplanseren'le Ekonomi Panorama
15:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
'Pezeşkiyan’ın Türk olması politikaları etkilemez. İran’da karar alıcı olan Hamaney’dir’
16:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
11 dk
SESLİ HABER
NATO’nun Nazi generalleriyle dolu 75 yılı
17:45
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
8 dk
ÖZEL HABER
Türkiye’nin plaj haritası
18:13
39 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
9 dk
ÖZEL HABER
A'dan Z'ye Türkiye'nin Orman Haritası
19:14
8 dk
ÖZEL HABER
Konuşan da binen de ölüyor: ABD’li uçak firmasının bilinmeyenleri
20:21
19 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Ali İsmail Korkmaz’sız 11 yıl
07:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Emekli maaşları için Beştepe’de zirve
09:05
110 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
7 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
7 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
GÜN ORTASI
Borç ödeyememe krizi
12:05
84 dk
HABER MASASI
Sokak hayvanları yasası hazır. Peki içeriğinde neler var?
13:30
35 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
Serhat Ayan'la Yapay Zeka Günlüğü
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
Murat Gezici: CHP erken seçime hazır değil
15:01
57 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
TARİHTE BUGÜN
Ölümü mavilendiren kelebekler
18:31
16 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240711/afyonkarahisar-depreminin-ardindan-naci-gorurden-bolgeye-kritik-uyari-depremselligiyuksek-1085763137.html
Afyonkarahisar depreminin ardından Naci Görür'den bölgeye kritik uyarı: 'Depremselliği yüksek'
Afyonkarahisar depreminin ardından Naci Görür'den bölgeye kritik uyarı: 'Depremselliği yüksek'
Sputnik Türkiye
Afyonkarahisar’da ilki sabah saat 6.24’de büyüklüğü 4.4 olan merkez üssü Ataköy olan bir deprem meydana gelmişti. Konuya ilişkin Prof. Dr. Naci Görür sosyal... 11.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-11T13:32+0300
2024-07-11T13:32+0300
türkiye
naci görür
deprem
afyonkarahisar
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/02/1d/1081238987_0:240:2047:1391_1920x0_80_0_0_9631fd21b3e63207d5143e35e3b7b747.jpg
AFAD'ın son depremler açıklamasına göre, Afyonkarahisar’da ilki sabah saat 6.24’de büyüklüğü 4.4 olan merkez üssü Ataköy olan bir deprem meydana gelmişti. Bu depremden sadece 3 dakika sonra Salar merkezli 3.1 büyüklüğünde bir deprem daha oldu. Saat 6.30’da ise 3.8 büyüklüğünde Sülün merkezli bir başka deprem kaydedilmişti.3 ayrı deprem halkta büyük paniğe neden oldu. AFAD bu depremlerin Kütahya, Isparta, Burdur ve Eskişehir’de de hissedildiğini açıklamıştı.'Depremselliği yüksek'Prof. Dr. Naci Görür, Afyonkarahisar depremine ilişkin sosyal medya hesabı X'ten açıklama yaptı.Görür açıklamasında şu cümleleri kaydetti:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240711/afyonda-pes-pese-3-deprem-bakan-yerlikaya-aciklama-yapti-1085750075.html
türkiye
afyonkarahisar
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/02/1d/1081238987_0:48:2047:1583_1920x0_80_0_0_c16df199606568c795317b04c96c61bc.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
son depremler, afyon deprem, afyonkarahisar deprem, son dakika deprem, afyon deprem mi oldu, afyonkarahisar deprem riski, afyonkarahisar deprem son dakika, afyonkarahisar deprem bölgesi mi, afyonkarahisar deprem, afyonkarahisar deprem son dakika 2024, naci görür afyonkarahisar depremi, naci görür açıklama
son depremler, afyon deprem, afyonkarahisar deprem, son dakika deprem, afyon deprem mi oldu, afyonkarahisar deprem riski, afyonkarahisar deprem son dakika, afyonkarahisar deprem bölgesi mi, afyonkarahisar deprem, afyonkarahisar deprem son dakika 2024, naci görür afyonkarahisar depremi, naci görür açıklama

Afyonkarahisar depreminin ardından Naci Görür'den bölgeye kritik uyarı: 'Depremselliği yüksek'

13:32 11.07.2024
© AA / Zehra TekeciProf. Dr. Naci Görür
Prof. Dr. Naci Görür - Sputnik Türkiye, 1920, 11.07.2024
© AA / Zehra Tekeci
Abone ol
Afyonkarahisar’da ilki sabah saat 6.24’de büyüklüğü 4.4 olan merkez üssü Ataköy olan bir deprem meydana gelmişti. Konuya ilişkin Prof. Dr. Naci Görür sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.
AFAD'ın son depremler açıklamasına göre, Afyonkarahisar’da ilki sabah saat 6.24’de büyüklüğü 4.4 olan merkez üssü Ataköy olan bir deprem meydana gelmişti. Bu depremden sadece 3 dakika sonra Salar merkezli 3.1 büyüklüğünde bir deprem daha oldu. Saat 6.30’da ise 3.8 büyüklüğünde Sülün merkezli bir başka deprem kaydedilmişti.
3 ayrı deprem halkta büyük paniğe neden oldu. AFAD bu depremlerin Kütahya, Isparta, Burdur ve Eskişehir’de de hissedildiğini açıklamıştı.

'Depremselliği yüksek'

Prof. Dr. Naci Görür, Afyonkarahisar depremine ilişkin sosyal medya hesabı X'ten açıklama yaptı.
Görür açıklamasında şu cümleleri kaydetti:

Arkadaşlar, Afyonkarahisar’da 4,5 deprem oldu. Deprem Akşehir-Afyon Grabeni içerisinde oldu. Biliyorsunuz bu yapılar normal faylarla çevrili. Göller yöresinde graben yapıları egemen. Bu yapıların depremselliği görece yüksek sayılır.

deprem - Sputnik Türkiye, 1920, 11.07.2024
TÜRKİYE
Afyonkarahisar’da peş peşe 3. deprem: Bakan Yerlikaya açıklama yaptı
07:29
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала