https://anlatilaninotesi.com.tr/20240711/afyonkarahisar-depreminin-ardindan-naci-gorurden-bolgeye-kritik-uyari-depremselligiyuksek-1085763137.html

Afyonkarahisar depreminin ardından Naci Görür'den bölgeye kritik uyarı: 'Depremselliği yüksek'

Afyonkarahisar depreminin ardından Naci Görür'den bölgeye kritik uyarı: 'Depremselliği yüksek'

Sputnik Türkiye

Afyonkarahisar’da ilki sabah saat 6.24’de büyüklüğü 4.4 olan merkez üssü Ataköy olan bir deprem meydana gelmişti. Konuya ilişkin Prof. Dr. Naci Görür sosyal... 11.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-11T13:32+0300

2024-07-11T13:32+0300

2024-07-11T13:32+0300

türkiye

naci görür

deprem

afyonkarahisar

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AFAD'ın son depremler açıklamasına göre, Afyonkarahisar’da ilki sabah saat 6.24’de büyüklüğü 4.4 olan merkez üssü Ataköy olan bir deprem meydana gelmişti. Bu depremden sadece 3 dakika sonra Salar merkezli 3.1 büyüklüğünde bir deprem daha oldu. Saat 6.30’da ise 3.8 büyüklüğünde Sülün merkezli bir başka deprem kaydedilmişti.3 ayrı deprem halkta büyük paniğe neden oldu. AFAD bu depremlerin Kütahya, Isparta, Burdur ve Eskişehir’de de hissedildiğini açıklamıştı.'Depremselliği yüksek'Prof. Dr. Naci Görür, Afyonkarahisar depremine ilişkin sosyal medya hesabı X'ten açıklama yaptı.Görür açıklamasında şu cümleleri kaydetti:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240711/afyonda-pes-pese-3-deprem-bakan-yerlikaya-aciklama-yapti-1085750075.html

türkiye

afyonkarahisar

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