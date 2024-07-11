https://anlatilaninotesi.com.tr/20240711/abdli-uzman-bremmer-nato-liderleri-bidenin-secimi-kazanacagina-inanmiyor-1085754464.html
ABD’li uzman Bremmer: NATO liderleri, Biden’in seçimi kazanacağına inanmıyor
ABD’li uzman Bremmer: NATO liderleri, Biden’in seçimi kazanacağına inanmıyor
Sputnik Türkiye
ABD merkezli danışmanlık şirketi Eurasia Group’un Başkanı Ian Bremmer, Washington’daki NATO zirvesi katılımcılarının ABD Başkanı Joe Biden’in durumundan son... 11.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-11T10:22+0300
2024-07-11T10:22+0300
2024-07-11T10:22+0300
dünya
abd başkanlık seçimleri
nato
joe biden
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donald trump
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MSNBC televizyonuna konuşan Bremmer, “NATO liderleri, Biden’ın dört yıl daha çalışabileceğini düşünmüyor. Zirve katılımcılarından, bırakın dört yıl daha başkanlık yapmasını, dört ay daha etkili bir seçim kampanyasını yürütemeyeceği duydum” ifadesini kullandı.Bremmer, zirvede konuşma fırsatı bulduğu liderlerin, Biden’ın kötüleşen akıl sağlığı nedeniyle yeniden seçilme şansının çok düşük olduğuna inandığını söylerken, dünya liderlerinden basına sızdırılan bilgilere atıfta bulunarak, ABD Başkanı'nın bir toplantıda aynı hikayeyi iki kez tekrarlayabildiğini veya iyi tanıdığı birini daha sonra hatırlayamayabildiğini kaydetti.NATO üyelerinin, özellikle ABD’nin blok içindeki kritik rolü nedeniyle Biden’ın durumundan endişe duyduğunu dile getiren uzman, müttefiklerin, ABD’nin ittifaktaki katılımını azaltmak isteyen Donald Trump’ın iktidara gelebileceğinden korktuğunu belirterek şunu kaydetti:Başkan Biden, Trump ile 27 Haziran'da yaptığı canlı yayın tartışmasında ikinci dönem adaylığında yaşı konusunda duyulan kaygıları giderecek performans sergileyememiş, program sonrası yoğun eleştirilere maruz kalmıştı.Canlı yayındaki kötü performansın ardından demokratların, Biden’in başkanlık yarışından çekilebileceğini dile getirmeye başlamıştı.Ancak Beyaz Saray, Biden’ın başkanlık yarışından “kesinlikle” çekilmeyeceğini bildirmişti. Sözcü Jean-Pierre, 8 Temmuz'da, Biden'da herhangi bir seviyede Parkinson hastalığı olmadığını, görev süresi boyunca yıllık sağlık kontrolü çerçevesinde şu ana kadar sadece 3 defa nörolog tarafından muayene edildiğini açıklamıştı.ABD Temsilciler Meclisinde görev yapan Demokrat Parti üyeleri 9 Temmuz’da Biden’ın sağlık durumu nedeniyle başkanlık seçimlerinden çekilip çekilmemesini tartışmak üzere grup toplantısında bir araya gelmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240709/modinin-ziyareti-putinin-uluslararasi-sahnedeki-konumunu-guclendirdi-1085695501.html
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abd başkanlık seçimleri, nato, joe biden, washington dc, donald trump
abd başkanlık seçimleri, nato, joe biden, washington dc, donald trump
ABD’li uzman Bremmer: NATO liderleri, Biden’in seçimi kazanacağına inanmıyor
ABD merkezli danışmanlık şirketi Eurasia Group’un Başkanı Ian Bremmer, Washington’daki NATO zirvesi katılımcılarının ABD Başkanı Joe Biden’in durumundan son derece endişeli olduğunu ve kasımdaki seçimi kazanabileceğine inanmadığını belirtti.
MSNBC televizyonuna konuşan Bremmer, “NATO liderleri, Biden’ın dört yıl daha çalışabileceğini düşünmüyor. Zirve katılımcılarından, bırakın dört yıl daha başkanlık yapmasını, dört ay daha etkili bir seçim kampanyasını yürütemeyeceği duydum” ifadesini kullandı.
Bremmer, zirvede konuşma fırsatı bulduğu liderlerin, Biden’ın kötüleşen akıl sağlığı nedeniyle yeniden seçilme şansının çok düşük olduğuna inandığını söylerken, dünya liderlerinden basına sızdırılan bilgilere atıfta bulunarak, ABD Başkanı'nın bir toplantıda aynı hikayeyi iki kez tekrarlayabildiğini veya iyi tanıdığı birini daha sonra hatırlayamayabildiğini kaydetti.
NATO üyelerinin, özellikle ABD’nin blok içindeki kritik rolü nedeniyle Biden’ın durumundan endişe duyduğunu dile getiren uzman, müttefiklerin, ABD’nin ittifaktaki katılımını azaltmak isteyen Donald Trump’ın iktidara gelebileceğinden korktuğunu belirterek şunu kaydetti:
Biden’ın durumu hakkında son derece endişeli olduklarını söylediklerinde, bu onlar için bu bir ulusal güvenlik meselesi.
Başkan Biden, Trump ile 27 Haziran'da yaptığı canlı yayın tartışmasında ikinci dönem adaylığında yaşı konusunda duyulan kaygıları giderecek performans sergileyememiş, program sonrası yoğun eleştirilere maruz kalmıştı.
Canlı yayındaki kötü performansın ardından demokratların, Biden’in başkanlık yarışından çekilebileceğini dile getirmeye başlamıştı.
Ancak Beyaz Saray, Biden’ın başkanlık yarışından “kesinlikle” çekilmeyeceğini bildirmişti. Sözcü Jean-Pierre, 8 Temmuz'da, Biden'da herhangi bir seviyede Parkinson hastalığı olmadığını, görev süresi boyunca yıllık sağlık kontrolü çerçevesinde şu ana kadar sadece 3 defa nörolog tarafından muayene edildiğini açıklamıştı.
ABD Temsilciler Meclisinde görev yapan Demokrat Parti üyeleri 9 Temmuz’da Biden’ın sağlık durumu nedeniyle başkanlık seçimlerinden çekilip çekilmemesini tartışmak üzere grup toplantısında bir araya gelmişti.