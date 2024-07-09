'Modi'nin ziyareti, Putin'in uluslararası sahnedeki konumunu güçlendirdi'

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
4 dk
SEYİR HALİ
'Fransız halkı üzerine düşeni yaptı ve aşırı sağa geçit vermedi'
07:04
116 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
'Üreticiye üretme, tüketiciye de tüketme diyorlar'
09:05
111 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
6 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
9 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
4 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Halaçoğlu: Her partiyle istişarede bulunuruz ama birlikte seçime girmek gibi bir düşüncemiz yok
12:04
85 dk
HABER MASASI
Türkiye’de En Çok Boğulma Vakası Yaşanan İller Hangileridir?
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Yapay zeka insanları işsiz bırakıyor mu?
14:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
EKONOMİ PANORAMA
Erdal Kaplanseren'le Ekonomi Panorama
15:05
50 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
'Bunun adı demokrasi değil, oligarşi. Dünyanın şu anda demokrasiyi tartışması gerekiyor’
16:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
11 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
9 dk
ÖZEL HABER
Türkiye’nin plaj haritası
19:14
39 dk
ÖZEL HABER
Türkiye'nin turizm rotası
20:02
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
4 dk
SEYİR HALİ
'Bitcoin ya da kripto paralarla ilgileniyorsanız, size kötü bir haberimiz var'
07:04
115 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
'SHP, CHP’nin küskünlerine bir şemsiye mi açacak?'
09:05
110 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
8 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
GÜN ORTASI
Sahipsiz köpeklerle ilgili rapor Erdoğan'a sunuldu
12:05
83 dk
HABER MASASI
Üç sendikadan asgari ücret feryadı!
13:30
35 dk
FUTBOL SAATİ
Selin Yazıcı ve Serhat Ayan'la Futbol Saati
14:05
54 dk
ANKARA FARKI
Suriye ile normalleşme için yeni bir süreç mi başladı?
15:01
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
SESLİ HABER
Rus istihbaratı: ABD o ülkede darbe planlıyor
17:42
3 dk
SESLİ HABER
Rus uzman: NATO'nun kararları orada alınıyor
17:55
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
ÖZEL HABER
Konuşan da binen de ölüyor: ABD’li uçak firmasının bilinmeyenleri
18:15
19 dk
SESLİ HABER
Tarihin en büyük hacker sızıntılarından biri: 10 milyar şifre yayınlandı
18:41
1 dk
SESLİ HABER
Hint uzman: ABD'nin dünyadaki etkisi azaldı
18:52
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
SESLİ HABER
Rus uzmanlar, ileri teknoloji Batı füzesini inceledi
19:15
3 dk
SESLİ HABER
İspanya'da turizm karşıtı eylemlere ilişkin açıklama: Kınıyoruz
19:23
2 dk
SESLİ HABER
Türkiye o listede 18. sırada
19:32
2 dk
SESLİ HABER
Resmi Gazete'de yayınlandı: 'Şehitlik yönetmeliğinde' değişiklik
19:38
2 dk
SESLİ HABER
Aşırı sıcaklardan ‘yanan’ köprüyü itfaiye soğuttu
20:04
2 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
BM Güvenlik Konseyi (BMGK) - Sputnik Türkiye, 1920
POLİTİKA
Türkiye ve dünya politikasından en güncel haberler, açıklamalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240709/modinin-ziyareti-putinin-uluslararasi-sahnedeki-konumunu-guclendirdi-1085695501.html
'Modi'nin ziyareti, Putin'in uluslararası sahnedeki konumunu güçlendirdi'
'Modi'nin ziyareti, Putin'in uluslararası sahnedeki konumunu güçlendirdi'
Sputnik Türkiye
ABD merkezli Washington Post gazetesi, Hindistan Başbakanı Narendra Modi’nin Moskova ziyaretinin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in uluslararası arenadaki... 09.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-09T14:55+0300
2024-07-09T14:55+0300
politika
rusya
hindistan
narendra modi
hindistan başbakanı narendra modi
vladimir putin
moskova
washington dc
joe biden
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/07/09/1085678336_0:150:3108:1898_1920x0_80_0_0_242dc4b26310e1a74e08820b2496507b.jpg
Haberde, “Modi’nin ziyareti Putin’in uluslararası sahnedeki konumunu güçlendirdi” ifadesi kullanılırken, Modi’nin başkent Moskova ziyaretinin, ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin Hindistan liderini kendi saflarına ‘çekme’ ve Rusya’yı izole etme çabalarına rağmen gerçekleştiği hatırlatıldı.Gazete, bu ziyaretin Hindistan’ın Rusya’yla yakın ilişkilerini sürdürmeye devam edeceğinin açık bir sinyali olduğuna dikkat çektiği haberinde şu ifadelere yer verdi:Daha önce Hint jeopolitik analiz uzmanı S.L. Kanthan, Hindistan Başbakanı Narendra Modi’nin Rusya ziyaretinin ABD’nin dünyadaki etkisinin azaldığına işaret ettiğini yazmıştı.Resmi ziyarette bulunduğu başkent Moskova'da Hint diasporasıyla bir araya gelen Modi, burada yaptığı konuşmada, “Rusya kelimesini duyduğumda aklıma gelen ilk şey, hem sevinçte hem kederde ortak oluyor” derken, Rusya'yı Hindistan'ın her koşulda yardıma koşan dostu ve güvenilir bir müttefiki olarak nitelemişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240709/putin-rusya-hindistan-iliskileri-imtiyazli-stratejik-ortaklik-duzeyinde-1085693015.html
rusya
hindistan
moskova
washington dc
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/07/09/1085678336_190:0:2919:2047_1920x0_80_0_0_5acc84fd54e42a96ebc0ef3bc89442bc.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
rusya, hindistan, narendra modi, hindistan başbakanı narendra modi, vladimir putin, moskova, washington dc, joe biden
rusya, hindistan, narendra modi, hindistan başbakanı narendra modi, vladimir putin, moskova, washington dc, joe biden

'Modi'nin ziyareti, Putin'in uluslararası sahnedeki konumunu güçlendirdi'

14:55 09.07.2024
© Sputnik / Гавриил ГригоровRusya Devlet Başkanı Putin ve Hindistan lideri Narendra Modi
Rusya Devlet Başkanı Putin ve Hindistan lideri Narendra Modi - Sputnik Türkiye, 1920, 09.07.2024
© Sputnik / Гавриил Григоров
Abone ol
ABD merkezli Washington Post gazetesi, Hindistan Başbakanı Narendra Modi’nin Moskova ziyaretinin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in uluslararası arenadaki konumunu güçlendirdiğini belirtti.
Haberde, “Modi’nin ziyareti Putin’in uluslararası sahnedeki konumunu güçlendirdi” ifadesi kullanılırken, Modi’nin başkent Moskova ziyaretinin, ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin Hindistan liderini kendi saflarına ‘çekme’ ve Rusya’yı izole etme çabalarına rağmen gerçekleştiği hatırlatıldı.
Gazete, bu ziyaretin Hindistan’ın Rusya’yla yakın ilişkilerini sürdürmeye devam edeceğinin açık bir sinyali olduğuna dikkat çektiği haberinde şu ifadelere yer verdi:
Modi için Rusya, Hindistan’ın büyük bir güç olmak için vazgeçilmez gördüğü silah, enerji kaynakları ve uzay teknolojisinin en önemli kaynağı olmaya devam ediyor.
Daha önce Hint jeopolitik analiz uzmanı S.L. Kanthan, Hindistan Başbakanı Narendra Modi’nin Rusya ziyaretinin ABD’nin dünyadaki etkisinin azaldığına işaret ettiğini yazmıştı.
Resmi ziyarette bulunduğu başkent Moskova'da Hint diasporasıyla bir araya gelen Modi, burada yaptığı konuşmada, “Rusya kelimesini duyduğumda aklıma gelen ilk şey, hem sevinçte hem kederde ortak oluyor” derken, Rusya'yı Hindistan'ın her koşulda yardıma koşan dostu ve güvenilir bir müttefiki olarak nitelemişti.
putin modi - Sputnik Türkiye, 1920, 09.07.2024
DÜNYA
Putin: Rusya-Hindistan ilişkileri imtiyazlı stratejik ortaklık düzeyinde
14:08
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала