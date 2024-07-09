https://anlatilaninotesi.com.tr/20240709/modinin-ziyareti-putinin-uluslararasi-sahnedeki-konumunu-guclendirdi-1085695501.html

'Modi'nin ziyareti, Putin'in uluslararası sahnedeki konumunu güçlendirdi'

'Modi'nin ziyareti, Putin'in uluslararası sahnedeki konumunu güçlendirdi'

Sputnik Türkiye

ABD merkezli Washington Post gazetesi, Hindistan Başbakanı Narendra Modi’nin Moskova ziyaretinin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in uluslararası arenadaki... 09.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-09T14:55+0300

2024-07-09T14:55+0300

2024-07-09T14:55+0300

politika

rusya

hindistan

narendra modi

hindistan başbakanı narendra modi

vladimir putin

moskova

washington dc

joe biden

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Haberde, “Modi’nin ziyareti Putin’in uluslararası sahnedeki konumunu güçlendirdi” ifadesi kullanılırken, Modi’nin başkent Moskova ziyaretinin, ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin Hindistan liderini kendi saflarına ‘çekme’ ve Rusya’yı izole etme çabalarına rağmen gerçekleştiği hatırlatıldı.Gazete, bu ziyaretin Hindistan’ın Rusya’yla yakın ilişkilerini sürdürmeye devam edeceğinin açık bir sinyali olduğuna dikkat çektiği haberinde şu ifadelere yer verdi:Daha önce Hint jeopolitik analiz uzmanı S.L. Kanthan, Hindistan Başbakanı Narendra Modi’nin Rusya ziyaretinin ABD’nin dünyadaki etkisinin azaldığına işaret ettiğini yazmıştı.Resmi ziyarette bulunduğu başkent Moskova'da Hint diasporasıyla bir araya gelen Modi, burada yaptığı konuşmada, “Rusya kelimesini duyduğumda aklıma gelen ilk şey, hem sevinçte hem kederde ortak oluyor” derken, Rusya'yı Hindistan'ın her koşulda yardıma koşan dostu ve güvenilir bir müttefiki olarak nitelemişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240709/putin-rusya-hindistan-iliskileri-imtiyazli-stratejik-ortaklik-duzeyinde-1085693015.html

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rusya, hindistan, narendra modi, hindistan başbakanı narendra modi, vladimir putin, moskova, washington dc, joe biden