https://anlatilaninotesi.com.tr/20240711/abdden-ukraynaya-225-milyon-dolarlik-yeni-askeri-yardim-paketi-1085780665.html
ABD’den Ukrayna'ya 225 milyon dolarlık yeni askeri yardım paketi
ABD’den Ukrayna'ya 225 milyon dolarlık yeni askeri yardım paketi
Sputnik Türkiye
Pentagon, ABD’nin Ukrayna'ya 225 milyon dolarlık yeni bir askeri yardım paketi açıkladığını duyurdu. 11.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-11T21:39+0300
2024-07-11T21:39+0300
2024-07-11T21:38+0300
ukrayna krizi
abd
amerikan savunma bakanlığı (pentagon)
ukrayna
askeri yardım
joe biden
vladimir zelenskiy
patriot
himars
javelin
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ABD Savunma Bakanlığı’dan (Pentagon) yapılan açıklamada, ABD’nin Ukrayna'ya Patriot hava savunma bataryası ve mühimmatını içeren 225 milyon dolarlık yeni bir yardım paketi açıkladığı belirtildi.Açıklamada, “Başkan Joe Biden'ın Ukrayan Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile görüşmesinin ardından Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın kritik güvenlik ve savunma ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik ek yardımı öngören 225 milyon dolarlık yeni paketi duyurdu” denildi.Pakette, Patriot hava savunma bataryasının yanı sıra Stinger uçaksavar füzeleri, HIMARS çoklu roketatar sistemleri mühimmatı ve Javelin tanksavar sistemlerinin de yer aldığı kaydedildi.Rusya, Ukrayna'ya yapılan silah sevkiyatının bölgede çözümü engellediğini, NATO ülkelerini doğrudan çatışmaya dahil ettiğini ve bunun ‘ateşle oynamak’ olduğunu defalarca vurgularken, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna için silah içeren herhangi bir sevkiyatın Rusya için meşru bir hedef olacağı konusunda uyarmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240711/biden-ukraynaya-yonelik-yeni-yardim-paketini-imzaladi-1085779755.html
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abd, amerikan savunma bakanlığı (pentagon), ukrayna, askeri yardım, joe biden, vladimir zelenskiy, patriot, himars, javelin, stinger füzesi
abd, amerikan savunma bakanlığı (pentagon), ukrayna, askeri yardım, joe biden, vladimir zelenskiy, patriot, himars, javelin, stinger füzesi
ABD’den Ukrayna'ya 225 milyon dolarlık yeni askeri yardım paketi
Pentagon, ABD’nin Ukrayna'ya 225 milyon dolarlık yeni bir askeri yardım paketi açıkladığını duyurdu.
ABD Savunma Bakanlığı’dan (Pentagon) yapılan açıklamada, ABD’nin Ukrayna'ya Patriot hava savunma bataryası ve mühimmatını içeren 225 milyon dolarlık yeni bir yardım paketi açıkladığı belirtildi.
Açıklamada, “Başkan Joe Biden'ın Ukrayan Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile görüşmesinin ardından Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın kritik güvenlik ve savunma ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik ek yardımı öngören 225 milyon dolarlık yeni paketi duyurdu” denildi.
Pakette, Patriot hava savunma bataryasının yanı sıra Stinger uçaksavar füzeleri, HIMARS çoklu roketatar sistemleri mühimmatı ve Javelin tanksavar sistemlerinin de yer aldığı kaydedildi.
Rusya, Ukrayna'ya yapılan silah sevkiyatının bölgede çözümü engellediğini, NATO ülkelerini doğrudan çatışmaya dahil ettiğini ve bunun ‘ateşle oynamak’ olduğunu defalarca vurgularken, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna için silah içeren herhangi bir sevkiyatın Rusya için meşru bir hedef olacağı konusunda uyarmıştı.