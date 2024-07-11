Murat Gezici: CHP erken seçime hazır değil

“Özgür Bey aslında seçimden uzak durmak istiyordu. Çünkü 1989 travması yaşamış bir Cumhuriyet Halk Partisi var. Bunu unutmamak gerekiyor. Türkiye’de kim erken seçim istemişse halk tarafından cezalandırılmıştır, halk istikrarlı bir yapı ister. Özgür Bey bu bakımdan biraz daha temkinli yaklaştığını, ikincisi Ekrem İmamoğlu’na biraz daha alan açmak istiyor. Çünkü 2 yıllık bir öngörü var, onun daha kendisini gösterebilmesi, hizmet yapabilmesi bu süreci bekliyor ve Batı ile Sayın Erdoğan’ın yakaladığı diyalogları yakalamak istiyor. Avrupa ile diyalogları geliştirmeye çalışıyorlar. Özellikle Almanya üzerinden çok ciddi bir lobi çalışması var. Bu lobi de Ekrem Beyle Özgür Beyin diyaloğu ile geliştiriliyor ve aynı zamanda Amerika ile diyalog kurulmak isteniyor. Sanki Türkiye’de iktidara gelebilmek Amerika ve Batı ile işbirliği yapılınca mümkün olabildiği görülüyor. Ama baktığınız zaman son 10 yıldır Sayın Erdoğan Batı politikalarına net bir şekilde taviz vermemiştir, net bir duruş sergilemiştir ve hala iktidarda. Demek ki böyle bir tez yok, ‘Batı ile ilişki kuran iktidara geliyor’ algısı yanlış.”