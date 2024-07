Murat Gezici: CHP erken seçime hazır değil

“Sayın Erdoğan’ın yüzde 30 civarında kemik bir oy oranı var. O rüzgârla birlikte şu an yüzde 36.7 civarında bir oyu var AK Parti’nin. CHP’nin oy oranı yüzde 30 civarında, bir düşüş var. CHP’ye gönülden oy verme oranı az, Erdoğan karşıtlığı ile oluşturulan ve İYİ Parti’nin arenadan siliniyor olması oradaki emanet oyların CHP’ye geri dönmesidir. Her 3 oydan 2’si CHP’ye, her 3 oydan 1’i AK Parti’ye ya da MHP’ye gidebiliyor. Ama bunlar kalıcı olmaz.”