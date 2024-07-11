Murat Gezici: CHP erken seçime hazır değil
‘Işık açıp kapama eylemi başarısız’
“Böyle bir eylem yapıyorsunuz ve eylemin ana sebebi toplumun en çok ilgilendiren, ülkenin en önemli sorunu nedir diye sorduğumuzda yüzde 68’i ekonomi dediği bir ülkede siz ekonomi ile ilgili bir paradigma yaratıyorsunuz, fakat destek alamıyorsunuz. Kendi örgütünüzden, kendi büyükşehir belediye başkanlarınızdan, kendi PR ajansları dahi buna zarar vermek için mücadele ettiğini görüyoruz. CHP kendi içerisinde dahi bu eylemi birlikte hareket ederek organize edemediğini, kendi içlerinde taraftarlaştığını görüyoruz. Yani Cumhuriyet Halk Partisi erken seçime hazır olmadığını gördü. O yüzden belki Özgür Bey bir rapor koyacak; ‘Biz kendi içimizde dahi organize olamadık, seçime nasıl organize olacağız?’ Sayın Erdoğan’dan Türk toplumu halen vazgeçmiş değil, bir baba gibi görüyor. Erdoğan giderse baba evi yıkılır mantığıyla hareket eden halen büyük bir sağ merkez seçmen var. O yüzden burayı okumak gerekiyor.”
‘ABD, FETÖ ve PKK Kayseri’de iç ayaklanma için nabız ölçtü’
“Saat 21.00’de ışıkların söndürülüp yakılması eylemine beklenen kamuoyu desteğinin oluşmadığını görüyoruz. Hatta İmamoğlu cephesinin dışında Mansur Yavaş cephesinin de bu sürece destek vermediği, geri durduğu görülüyor. Şu an Sayın Özgür Özel Bey aslında nabız yoklamak istedi. Nasıl yakın tarihte FETÖ, PKK ve Amerika Kayseri üzerinden Türkiye iç ayaklanmaya hazır mı değil mi diye nabız ölçüldü. Bence bu hafta da Özgür Özel kamuoyunun desteğini, nabzını ölçmek istedi. Erken seçime halkın isteği var mı?“
‘Özgür Bey erken seçim talebinden vazgeçebilir’
‘İktidar Batı’dan geçiyor algısı doğru değil’
“Özgür Bey aslında seçimden uzak durmak istiyordu. Çünkü 1989 travması yaşamış bir Cumhuriyet Halk Partisi var. Bunu unutmamak gerekiyor. Türkiye’de kim erken seçim istemişse halk tarafından cezalandırılmıştır, halk istikrarlı bir yapı ister. Özgür Bey bu bakımdan biraz daha temkinli yaklaştığını, ikincisi Ekrem İmamoğlu’na biraz daha alan açmak istiyor. Çünkü 2 yıllık bir öngörü var, onun daha kendisini gösterebilmesi, hizmet yapabilmesi bu süreci bekliyor ve Batı ile Sayın Erdoğan’ın yakaladığı diyalogları yakalamak istiyor. Avrupa ile diyalogları geliştirmeye çalışıyorlar. Özellikle Almanya üzerinden çok ciddi bir lobi çalışması var. Bu lobi de Ekrem Beyle Özgür Beyin diyaloğu ile geliştiriliyor ve aynı zamanda Amerika ile diyalog kurulmak isteniyor. Sanki Türkiye’de iktidara gelebilmek Amerika ve Batı ile işbirliği yapılınca mümkün olabildiği görülüyor. Ama baktığınız zaman son 10 yıldır Sayın Erdoğan Batı politikalarına net bir şekilde taviz vermemiştir, net bir duruş sergilemiştir ve hala iktidarda. Demek ki böyle bir tez yok, ‘Batı ile ilişki kuran iktidara geliyor’ algısı yanlış.”
‘CHP’nin aldığı oyların bir kısmı geçici’
“Nasıl Batı’da sağ kesimde yükseliş varsa Türkiye’de de sağ yükseliş var. Cumhuriyet Halk Partisi’nin oyları yüzde 31-32 olabilir ama bu geçici bir oy. Gönülden oy veren bir seçmen yok, gönül bağı kurulmamış. O yüzden AK Parti’nin tabanında bir sessizlik var, bir kızgınlık var. İktidar da onlar arasında kopan köklüleri yeniden tadilat ediyor. Bunu da görüyor Özgür Bey.”
‘İYİ Parti’den kopan oyların 3’te 2’si CHP’ye, 3’te 1’i AK Parti’ye geçiyor’
“Sayın Erdoğan’ın yüzde 30 civarında kemik bir oy oranı var. O rüzgârla birlikte şu an yüzde 36.7 civarında bir oyu var AK Parti’nin. CHP’nin oy oranı yüzde 30 civarında, bir düşüş var. CHP’ye gönülden oy verme oranı az, Erdoğan karşıtlığı ile oluşturulan ve İYİ Parti’nin arenadan siliniyor olması oradaki emanet oyların CHP’ye geri dönmesidir. Her 3 oydan 2’si CHP’ye, her 3 oydan 1’i AK Parti’ye ya da MHP’ye gidebiliyor. Ama bunlar kalıcı olmaz.”
‘Önümüzdeki aylarda yeni partiler ortaya çıkabilir’
“Birkaç tane daha siyasi parti doğacak gibi Kasım-Aralık gibi. Örneğin Demokrat Parti’de bir hareketlilik olacağı konuşuluyor. Hatta 20 milletvekilini toplayarak bunların arasında CHP’li, İYİ Partili milletvekillerinin dahil olduğu bir Demokrat Parti’yi biz Meclis’te yüzde 20 oranında oy almamış ama 20 milletvekili olan bir yapıyı göreceğiz. Anayasa görüşmelerinde çok kilit bir parti durumuna gelecektir Demokrat Parti.”
‘CHP’nin Kıbrıs’ta federasyon mesajı yanlış’
“Geçen hafta Özgür Özel Bey bir açıklama yaptı, ‘federasyon’ dedi aslında. Bu süreç yanlış. Tam iki buçuk yıl önce Kemal Kılıçdaroğlu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni ziyarete gitti ve Ersin Tatar ile görüştü, iki farklı devleti savundu. Türk hükümetinin dış politikasındaki KKTC politikasını desteklediğini söyledi. Bu çok anlamlıydı. Çünkü o dönemde 5’li görüşme için Ersin Tatar BM’ye gidecekti ve elini güçlendirdi. ‘Sadece Erdoğan değil ana muhalefet de iki farklı devleti istiyor’ mesajı vererek Batı’ya çok büyük bir güç göstermiştir, o Ersin Tatar’ın gidişini güçlendirmiştir. Ama şu an bu süreç zayıflatılmıştır.”