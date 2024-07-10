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Yeniden bakan olan Murat Kurum'dan ilk icraat: Cengiz Erdem'i görevden aldı
Yeniden bakan olan Murat Kurum'dan ilk icraat: Cengiz Erdem'i görevden aldı
Sputnik Türkiye
Geçtiğimiz hafta yeniden Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı olarak atanan Murat Kurum, bakanlığa bağlı Emlak Konut GYO Genel Müdürü Cengiz Erdem'i... 10.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-10T09:57+0300
2024-07-10T10:02+0300
politika
murat kurum
cengiz erdem
görevden alınma
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emlak konut
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çevre ve şehircilik bakanlığı
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Geçtiğimiz hafta kabinede önemli bakanlar istifa etmiş ve yerlerine yeni atamalar yapılmıştı. Bu bakanlıklardan biri de Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığıydı. Mehmet Özhaseki'den boşalan koltuğa, 31 Mart seçimlerinde AK Parti'den İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olarak yarışan Murat Kurum getirildi.İlk görevden almaGerçek Gündem'in haberine göre, Murat Kurum, yeniden bakanlık koltuğuna oturur oturmaz ilk icraatını gerçekleştirdi ve Emlak Konut GYO Genel Müdürü Cengiz Erdem'i görevden aldı. Erdem, geçtiğimiz yıl bu dönemde Hakan Gedikli'den görevi devralmıştı.Bu görevden alma, Murat Kurum'un bakanlıkta yaptığı ilk büyük değişiklik olarak dikkat çekiyor. Yeni atamaların ve görev değişikliklerinin bakanlığın politikaları üzerinde nasıl bir etkisi olacağı merak konusu.Cengiz Erdem kimdir? Nereli?Cengiz Erdem, 1969 yılında Kars ilinde doğdu.Eği̇ti̇m1994 : Yıldız Teknik Üniversitesi Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Bölümünden mezun oldu.2014 : Okan Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Yüksek lisansını tamamladı.2023 : Anadolu Üniversitesi – İşletmeYabancı Dil: İngilizceİş deneyi̇mi̇2023/7 : Emlak Konut GYO A.Ş. – Genel Müdürlüğü görevine atanmıştır.2023-2023/7: T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı – Elektronik Haberleşme Daire Başkanı2020-2023: Ümraniye Belediyesi - Teknik Başkan Danışmanlığı2019-2020: GEDAŞ Genel Müdür1997-2019: KİPTAŞ (İstanbul Konut İmar Plan Sanayi ve Ticaret A.Ş.)1996-1997: Kutman Holding – Harita MühendisiÖzel hayatıCengiz ERDEM evli olup, 3 çocuk babasıdır.
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cengiz erdem kimdir, cengiz erdem hangi partili, cengiz erdem neden görevden alındı
cengiz erdem kimdir, cengiz erdem hangi partili, cengiz erdem neden görevden alındı

Yeniden bakan olan Murat Kurum'dan ilk icraat: Cengiz Erdem'i görevden aldı

09:57 10.07.2024 (güncellendi: 10:02 10.07.2024)
© AA / Abdulhamid HoşbaşMurat Kurum
Murat Kurum - Sputnik Türkiye, 1920, 10.07.2024
© AA / Abdulhamid Hoşbaş
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Geçtiğimiz hafta yeniden Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı olarak atanan Murat Kurum, bakanlığa bağlı Emlak Konut GYO Genel Müdürü Cengiz Erdem'i görevden aldı.
Geçtiğimiz hafta kabinede önemli bakanlar istifa etmiş ve yerlerine yeni atamalar yapılmıştı. Bu bakanlıklardan biri de Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığıydı. Mehmet Özhaseki'den boşalan koltuğa, 31 Mart seçimlerinde AK Parti'den İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olarak yarışan Murat Kurum getirildi.

İlk görevden alma

Gerçek Gündem'in haberine göre, Murat Kurum, yeniden bakanlık koltuğuna oturur oturmaz ilk icraatını gerçekleştirdi ve Emlak Konut GYO Genel Müdürü Cengiz Erdem'i görevden aldı. Erdem, geçtiğimiz yıl bu dönemde Hakan Gedikli'den görevi devralmıştı.
Bu görevden alma, Murat Kurum'un bakanlıkta yaptığı ilk büyük değişiklik olarak dikkat çekiyor. Yeni atamaların ve görev değişikliklerinin bakanlığın politikaları üzerinde nasıl bir etkisi olacağı merak konusu.

Cengiz Erdem kimdir? Nereli?

Cengiz Erdem, 1969 yılında Kars ilinde doğdu.

Eği̇ti̇m

1994 : Yıldız Teknik Üniversitesi Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Bölümünden mezun oldu.
2014 : Okan Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Yüksek lisansını tamamladı.
2023 : Anadolu Üniversitesi – İşletme
Yabancı Dil: İngilizce

İş deneyi̇mi̇

2023/7 : Emlak Konut GYO A.Ş. – Genel Müdürlüğü görevine atanmıştır.
2023-2023/7: T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı – Elektronik Haberleşme Daire Başkanı
2020-2023: Ümraniye Belediyesi - Teknik Başkan Danışmanlığı
2019-2020: GEDAŞ Genel Müdür
1997-2019: KİPTAŞ (İstanbul Konut İmar Plan Sanayi ve Ticaret A.Ş.)
• Harita Mühendisi
• Harita Uygulama Şefi
• Tapu Ruhsat Müdürü
• İmar Şehircilik Müdürü;
• Genel Müdür Yardımcısı (Proje ve İhale)
• Genel Müdür
1996-1997: Kutman Holding – Harita Mühendisi

Özel hayatı

Cengiz ERDEM evli olup, 3 çocuk babasıdır.
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