https://anlatilaninotesi.com.tr/20240710/yeniden-bakan-olan-murat-kurumdan-ilk-icraat-cengiz-erdemi-gorevden-aldi-1085719664.html

Yeniden bakan olan Murat Kurum'dan ilk icraat: Cengiz Erdem'i görevden aldı

Yeniden bakan olan Murat Kurum'dan ilk icraat: Cengiz Erdem'i görevden aldı

Sputnik Türkiye

Geçtiğimiz hafta yeniden Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı olarak atanan Murat Kurum, bakanlığa bağlı Emlak Konut GYO Genel Müdürü Cengiz Erdem'i... 10.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-10T09:57+0300

2024-07-10T09:57+0300

2024-07-10T10:02+0300

politika

murat kurum

cengiz erdem

görevden alınma

görevden alma

emlak konut

emlak konut gayrimenkul yatırım ortaklığı

çevre ve şehircilik bakanlığı

çevre, şehircilik ve ilkim değişikliği bakanlığı

çevre, şehircilik ve iklim değişikliği bakanlığı

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Geçtiğimiz hafta kabinede önemli bakanlar istifa etmiş ve yerlerine yeni atamalar yapılmıştı. Bu bakanlıklardan biri de Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığıydı. Mehmet Özhaseki'den boşalan koltuğa, 31 Mart seçimlerinde AK Parti'den İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olarak yarışan Murat Kurum getirildi.İlk görevden almaGerçek Gündem'in haberine göre, Murat Kurum, yeniden bakanlık koltuğuna oturur oturmaz ilk icraatını gerçekleştirdi ve Emlak Konut GYO Genel Müdürü Cengiz Erdem'i görevden aldı. Erdem, geçtiğimiz yıl bu dönemde Hakan Gedikli'den görevi devralmıştı.Bu görevden alma, Murat Kurum'un bakanlıkta yaptığı ilk büyük değişiklik olarak dikkat çekiyor. Yeni atamaların ve görev değişikliklerinin bakanlığın politikaları üzerinde nasıl bir etkisi olacağı merak konusu.Cengiz Erdem kimdir? Nereli?Cengiz Erdem, 1969 yılında Kars ilinde doğdu.Eği̇ti̇m1994 : Yıldız Teknik Üniversitesi Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Bölümünden mezun oldu.2014 : Okan Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Yüksek lisansını tamamladı.2023 : Anadolu Üniversitesi – İşletmeYabancı Dil: İngilizceİş deneyi̇mi̇2023/7 : Emlak Konut GYO A.Ş. – Genel Müdürlüğü görevine atanmıştır.2023-2023/7: T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı – Elektronik Haberleşme Daire Başkanı2020-2023: Ümraniye Belediyesi - Teknik Başkan Danışmanlığı2019-2020: GEDAŞ Genel Müdür1997-2019: KİPTAŞ (İstanbul Konut İmar Plan Sanayi ve Ticaret A.Ş.)1996-1997: Kutman Holding – Harita MühendisiÖzel hayatıCengiz ERDEM evli olup, 3 çocuk babasıdır.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240710/turkiyenin-en-kritik-sorunu-olabilir-harekete-gecildi-asgari-ucret-kadardestekgeliyor-1085718639.html

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