https://anlatilaninotesi.com.tr/20240710/turkiyenin-en-kritik-sorunu-olabilir-harekete-gecildi-asgari-ucret-kadardestekgeliyor-1085718639.html

'Türkiye'nin en kritik sorunu olabilir': Harekete geçildi, asgari ücret kadar destek geliyor

'Türkiye'nin en kritik sorunu olabilir': Harekete geçildi, asgari ücret kadar destek geliyor

Sputnik Türkiye

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısında, Türkiye'nin nüfus artışındaki yavaşlamayı önlemek için alınacak tedbirler görüşüldü. Toplantıda, doğum... 10.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-10T09:33+0300

2024-07-10T09:33+0300

2024-07-10T09:48+0300

asgari ücret

asgari ücret tespit komisyonu

asgari ücret 2023

nüfus

yaşlı nüfus

nüfus sayımı

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genç nüfus

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teşvik

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Yeni tedbirlerle nüfus artışının teşvik edilmesi hedefleniyor. Çocuk okula başlayana kadar anneye kısmi çalışma hakkı tanınması da planlanan önlemler arasında yer alıyor.Doğurganlık hızı düşüşteTürkiye'de 1965'te 7 olan doğurganlık hızının 2023'te 1,51'e inmesi ve Türkiye'nin bu konuda ilk kez OECD ülkeleri ortalamasının altına düşmesi, AK Parti'yi harekete geçirdi. Nüfus artışını artırmak, partinin öncelikli hedefi haline geldi.'Tek seferlik maddi yardım etkilemiyor, en başarılı sonuç kamu destekli çocuk bakım hizmetleri'Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan ve yaklaşık 3 saat süren MYK toplantısında, AK Parti Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir, Türkiye’nin nüfus dinamikleri ve doğurganlık haritası üzerine bir sunum gerçekleştirdi. Sunumda, dünyadaki farklı politika setlerine bakıldığında, tek seferlik maddi çocuk teşviklerinin çocuk sahibi olma kararını çok fazla etkilemediği, en başarılı sonuçların kamu destekli çocuk bakım hizmetleri ile alındığı belirtildi.Asgari ücret kadar destek verilecekKadın Kolları Başkanlığının doğum hızının artırılmasına yönelik bazı önerileri şöyle:Doğum parası güncelleniyorToplantıda, iki ve daha fazla çocuğu olan ailelere araç ve konut alımı başta olmak üzere vergi indirimleri ve avantajlar sunulması gerektiği belirtildi. Aile ve Gençlik Fonu uygulamasının, kapsamı genişletilerek çocuk teşvikleri için de kullanılabileceği vurgulandı. Ayrıca, doğum parası olarak verilen 1’inci çocuğa 300 TL, 2’nci çocuğa 400 TL, 3 ve üzeri çocuğa 600 TL olan rakamların güncellenmesi talep edildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240710/milyonlarin-gozu-bu-kararda-masada-2-farkli-formul-var-en-dusuk-emekli-maasi-kac-lira-olacak-1085714875.html

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