https://anlatilaninotesi.com.tr/20240710/wanda-nara-denedim-ama-olmadi-diyerek-icardiyi-terk-ettigini-acikladi-neden-ayrildi-1085715511.html

Wanda Nara, 'Denedim ama olmadı' diyerek Icardi'yi terk ettiğini açıkladı: Neden ayrıldı?

Wanda Nara, 'Denedim ama olmadı' diyerek Icardi'yi terk ettiğini açıkladı: Neden ayrıldı?

Sputnik Türkiye

Galatasaray'ın golcüsü Mauro Icardi'nin eşi Wanda Nara, sosyal medyada gündemden düşmüyor. Son olarak, Wanda Nara'nın Icardi'yi sosyal medyada takipten çıkması... 10.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-10T08:16+0300

2024-07-10T08:16+0300

2024-07-10T08:23+0300

mauro icardi

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yaşam

ayrılık

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evlilik

boşanma

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Arjantinli yıldız Mauro Icardi, futbol kariyerinin yanı sıra eşi Wanda Nara ile sık sık gündeme geliyor. Wanda Nara'nın sosyal medya paylaşımları ve Icardi'yi takipten çıkması, Arjantin basınında boşanma iddialarına yol açmıştı.Ayrılığı resmen açıkladı: Wanda NaraAmerica TV'nin haberine göre, Wanda Nara ayrılık kararını doğruladı. Nara, "Mauro'dan ayrıldım. Kişisel ve sağlık nedenleriyle bir kez daha denedim ama olmadı" açıklamasında bulundu. Bu açıklama, çiftin arasındaki sorunların çözülemediğini ve yollarını ayırdıklarını netleştirdi.Galatasaray taraftarlarının gözleri Icardi'deBu ayrılık, Galatasaray taraftarları arasında da yankı buldu. Icardi'nin özel hayatındaki bu gelişmenin performansını nasıl etkileyeceği merak konusu. Wanda Nara ve Mauro Icardi'nin ilişkisi, futbol camiasının da dikkatini çekmeye devam ediyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240621/icardinin-esi-wanda-naradan-aldatma-itirafi-cok-aci-cektim-1085066400.html

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