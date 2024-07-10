https://anlatilaninotesi.com.tr/20240710/van-golu-uzerinde-cakan-simsekler-hem-korkuttu-hem-gorsel-solen-olusturdu-1085712469.html
Van Gölü üzerinde çakan şimşekler hem korkuttu hem görsel şölen oluşturdu
Van Gölü üzerinde çakan şimşekler hem korkuttu hem görsel şölen oluşturdu
Sputnik Türkiye
Bitlis'in Ahlat ilçesinde etkili olan gök gürültülü sağanak yağışla birlikte Van Gölü üzerinde çakan şimşekler görsel şölen oluşturdu. 10.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-10T02:30+0300
2024-07-10T02:30+0300
2024-07-10T02:30+0300
türkiye
van
van gölü
şimşek
fırtına
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Meteorolojinin uyarısı sonrası Bitlis'in Ahlat ilçesinde akşam saatlerinde gök gürültülü sağanak yağış etkisini artırdı. Yağmur ile birlikte Van Gölü üzerinde art arda çakan şimşekler geceyi aydınlattı. Şimşek görüntüleri hem korkuttu hem kartpostallık görüntüsüyle hayran bıraktı. Van Gölü kıyı şeridinde evleri bulunan kişiler Van Gölü'ne düşen şimşekleri hem izleme keyfi yaşadı hem de oluşan görsel şöleni telefonlarıyla kaydetmeye çalıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240710/malatyada-deprem--1085711694.html
türkiye
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van gölü
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van, van gölü, şimşek, fırtına
van, van gölü, şimşek, fırtına
Van Gölü üzerinde çakan şimşekler hem korkuttu hem görsel şölen oluşturdu
Bitlis'in Ahlat ilçesinde etkili olan gök gürültülü sağanak yağışla birlikte Van Gölü üzerinde çakan şimşekler görsel şölen oluşturdu.
Meteorolojinin uyarısı sonrası Bitlis'in Ahlat ilçesinde akşam saatlerinde gök gürültülü sağanak yağış etkisini artırdı.
Yağmur ile birlikte Van Gölü üzerinde art arda çakan şimşekler geceyi aydınlattı. Şimşek görüntüleri hem korkuttu hem kartpostallık görüntüsüyle hayran bıraktı. Van Gölü kıyı şeridinde evleri bulunan kişiler Van Gölü'ne düşen şimşekleri hem izleme keyfi yaşadı hem de oluşan görsel şöleni telefonlarıyla kaydetmeye çalıştı.