https://anlatilaninotesi.com.tr/20240710/van-golu-uzerinde-cakan-simsekler-hem-korkuttu-hem-gorsel-solen-olusturdu-1085712469.html

Van Gölü üzerinde çakan şimşekler hem korkuttu hem görsel şölen oluşturdu

Van Gölü üzerinde çakan şimşekler hem korkuttu hem görsel şölen oluşturdu

Sputnik Türkiye

Bitlis'in Ahlat ilçesinde etkili olan gök gürültülü sağanak yağışla birlikte Van Gölü üzerinde çakan şimşekler görsel şölen oluşturdu. 10.07.2024, Sputnik Türkiye

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2024-07-10T02:30+0300

türkiye

van

van gölü

şimşek

fırtına

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Meteorolojinin uyarısı sonrası Bitlis'in Ahlat ilçesinde akşam saatlerinde gök gürültülü sağanak yağış etkisini artırdı. Yağmur ile birlikte Van Gölü üzerinde art arda çakan şimşekler geceyi aydınlattı. Şimşek görüntüleri hem korkuttu hem kartpostallık görüntüsüyle hayran bıraktı. Van Gölü kıyı şeridinde evleri bulunan kişiler Van Gölü'ne düşen şimşekleri hem izleme keyfi yaşadı hem de oluşan görsel şöleni telefonlarıyla kaydetmeye çalıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240710/malatyada-deprem--1085711694.html

türkiye

van

van gölü

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van, van gölü, şimşek, fırtına