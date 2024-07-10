https://anlatilaninotesi.com.tr/20240710/uzmanlar-acikladi-kenarda-param-var-dusuncesi-yasam-kalitesini-artiriyor-1085724396.html
Araştırmalar ortaya çıkardı: 'Kenarda param var' düşüncesi yaşam kalitesini artırıyor
Araştırmalar ortaya çıkardı: 'Kenarda param var' düşüncesi yaşam kalitesini artırıyor
Sputnik Türkiye
İngiltere'de araştırmacılar, düzenli para biriktirmenin insanların rahat ve düzenli uyumasına yardım ettiğini ortaya koydu. 10.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-10T11:21+0300
2024-07-10T11:21+0300
2024-07-10T11:26+0300
yaşam
para
uyku
uyku düzeni
sağlıklı uyku
kalite
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/01/06/1079370667_0:269:2685:1779_1920x0_80_0_0_043db01d7b69d5140815b76666317b13.jpg
İngiltere'deki Bristol Üniversitesi Kişisel Finans Araştırma Merkezince yürütülen araştırmada, tasarruf yapmanın yaşam kalitesini artırdığı sonucuna ulaşıldı.Tasarruf yapmanın kişilerin maddi konularda daha az kaygılı olmasına olanak sağladığı ifade edilen araştırmada, böylece bu kişilerin borç sıkıntısı yaşamadığı veya beklenmedik durumlara karşı hazırlıklı olduğu belirtildi.Ufak bir miktar da olsa aylık para biriktirmenin ruh sağlığına olumlu etki ettiği bildirilen araştırmada, tasarrufun insanların stressiz ve rahat uyumasını sağladığı, böylece düzenli uyku alışkanlığı oluşturduğu vurgulandı.Araştırmada, 'Kenarda param var' düşüncesiyle bireylerin günlük hayatlarında daha iyimser olduğu belirtilirken, para biriktiren düşük gelirli insanların, tasarruf yapmayan zenginlerle aynı oranda memnuniyet duyduğuna işaret edildi.Bugünün dünyasında tasarruf yapmanın zor bir durum olduğu ifade edilen araştırmada, her 10 kişiden 6'sının para biriktirme alışkanlığına sahip olduğu kaydedildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240710/tuik-acikladi-issizlik-mayis-ayinda-01-puan-azalarak-yuzde-84-oldu-1085721629.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/01/06/1079370667_0:17:2685:2031_1920x0_80_0_0_ad4406f910ebb95d33d823cdc9c60825.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
para, uyku, uyku düzeni, sağlıklı uyku, kalite
para, uyku, uyku düzeni, sağlıklı uyku, kalite
Araştırmalar ortaya çıkardı: 'Kenarda param var' düşüncesi yaşam kalitesini artırıyor
11:21 10.07.2024 (güncellendi: 11:26 10.07.2024)
İngiltere'de araştırmacılar, düzenli para biriktirmenin insanların rahat ve düzenli uyumasına yardım ettiğini ortaya koydu.
İngiltere'deki Bristol Üniversitesi Kişisel Finans Araştırma Merkezince yürütülen araştırmada, tasarruf yapmanın yaşam kalitesini artırdığı sonucuna ulaşıldı.
Tasarruf yapmanın kişilerin maddi konularda daha az kaygılı olmasına olanak sağladığı ifade edilen araştırmada, böylece bu kişilerin borç sıkıntısı yaşamadığı veya beklenmedik durumlara karşı hazırlıklı olduğu belirtildi.
Ufak bir miktar da olsa aylık para biriktirmenin ruh sağlığına olumlu etki ettiği bildirilen araştırmada, tasarrufun insanların stressiz ve rahat uyumasını sağladığı, böylece düzenli uyku alışkanlığı oluşturduğu vurgulandı.
Araştırmada, 'Kenarda param var' düşüncesiyle bireylerin günlük hayatlarında daha iyimser olduğu belirtilirken, para biriktiren düşük gelirli insanların, tasarruf yapmayan zenginlerle aynı oranda memnuniyet duyduğuna işaret edildi.
Bugünün dünyasında tasarruf yapmanın zor bir durum olduğu ifade edilen araştırmada, her 10 kişiden 6'sının para biriktirme alışkanlığına sahip olduğu kaydedildi.