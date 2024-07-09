https://anlatilaninotesi.com.tr/20240709/rusyanin-5-farkli-bolgesinde-38-ukrayna-ihasi-imha-edildi-1085676520.html
Rusya’nın 5 farklı bölgesinde 38 Ukrayna İHA’sı imha edildi
Rusya’nın 5 farklı bölgesinde 38 Ukrayna İHA’sı imha edildi
Sputnik Türkiye
Rus hava savunma güçlerinin dün gece ülkenin beş farklı bölgesinde Ukrayna ordusuna ait 38 insansız hava aracını (İHA) engellediği belirtildi. 09.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-09T10:19+0300
2024-07-09T10:19+0300
2024-07-09T10:19+0300
ukrayna krizi
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ukrayna
insansız hava aracı (iha)
saldırı
terör saldırısı
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Rusya Savunma Bakanlığı’nın yazılı açıklamasında, “Belgorod bölgesinde 3, Kursk bölgesinde 7, Voronej bölgesinde 2, Rostov bölgesinde 21 ve Astrahan bölgesinde 5 İHA imha edildi veya etkisiz hale getirildi” ifadesine yer verildi.Ukrayna ordusunun uçak tipi İHA kullandığını belirten Bakanlık, hedeflerin görev başındaki Rus hava savunma güçleri tarafından engellendiğini kaydetti.Astrahan Valisi İgor Babuşkin, Ukrayna ordusunun bölgenin kuzeyine yönelik yoğun İHA saldırısı düzenlediğini belirterek, “Saldırı başarıyla püskürtüldü. Kimse etkilenmedi” diye bildirdi.Astrahan havalimanında İHA saldırısı nedeniyle seferlere kısıtlama getirildi.Ukrayna ordusu neredeyse her gün Rusya’nın sınır ve merkez bölgelerine İHA ve füze saldırıları düzenliyor. Rus ordusu tüm saldırıları başarıyla püskürtüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240708/ukraynada-baslayan-drone-savaslari-cagi-kuresel-savunma-sanayinin-altini-mi-oyuyor-1085642767.html
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rusya, ukrayna, insansız hava aracı (iha), saldırı, terör saldırısı
rusya, ukrayna, insansız hava aracı (iha), saldırı, terör saldırısı
Rusya’nın 5 farklı bölgesinde 38 Ukrayna İHA’sı imha edildi
Rus hava savunma güçlerinin dün gece ülkenin beş farklı bölgesinde Ukrayna ordusuna ait 38 insansız hava aracını (İHA) engellediği belirtildi.
Rusya Savunma Bakanlığı’nın yazılı açıklamasında, “Belgorod bölgesinde 3, Kursk bölgesinde 7, Voronej bölgesinde 2, Rostov bölgesinde 21 ve Astrahan bölgesinde 5 İHA imha edildi veya etkisiz hale getirildi” ifadesine yer verildi.
Ukrayna ordusunun uçak tipi İHA kullandığını belirten Bakanlık, hedeflerin görev başındaki Rus hava savunma güçleri tarafından engellendiğini kaydetti.
Astrahan Valisi İgor Babuşkin, Ukrayna ordusunun bölgenin kuzeyine yönelik yoğun İHA saldırısı düzenlediğini belirterek, “Saldırı başarıyla püskürtüldü. Kimse etkilenmedi” diye bildirdi.
Astrahan havalimanında İHA saldırısı nedeniyle seferlere kısıtlama getirildi.
Ukrayna ordusu neredeyse her gün Rusya’nın sınır ve merkez bölgelerine İHA ve füze saldırıları düzenliyor. Rus ordusu tüm saldırıları başarıyla püskürtüyor.