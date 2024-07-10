https://anlatilaninotesi.com.tr/20240710/ucmnin-yakalama-talebi-netanyahuya-abd-rotasini-degistirtti-1085728360.html

UCM'nin yakalama talebi Netanyahu'ya ABD rotasını değiştirtti

UCM'nin yakalama talebi Netanyahu'ya ABD rotasını değiştirtti

Sputnik Türkiye

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin (UCM) hakkında tutuklama kararı başvurusunda bulunması nedeniyle ABD'ye gerçekleştireceği... 10.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-10T12:33+0300

2024-07-10T12:33+0300

2024-07-10T12:33+0300

israil- filistin çatışması

israil

israil-filistin

benyamin netanyahu

abd

uluslararası ceza mahkemesi (ucm)

soykırım

savaş suçu

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Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Başsavcısı Karim Khan, İsrail Başbakanı Netanyahu ve Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında “insanlığa karşı suç işlemeleri ve savaş suçlusu oldukları” gerekçesiyle Mayıs ayında tutuklama kararı başvurusunda bulunmuştu.UCM'nin talebi, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun 24 Temmuz'da Kongre'de yapacağı konuşma için ABD'ye yapacağı ziyaret rotasını değiştirdi.ABD'ye gerçekleştireceği uçuş sırasında Çekya ve Macaristan'a uğramayı planlayan Netanyahu, UCM'nin talebi nedeniyle Macaristan ve Çekya'da durmak yerine ABD'ye direkt uçmayı planladı.Netanyahu, Çekya ve Macaristan'da durmak yerine doğrudan Washington DC'ye seyahat edecek.UCM'nin talebi kabul etmesi durumunda Çekya ve Macaristan, kararı uygulamak durumunda.Her iki ülke de daha önce yaptıkları açıklamada UCM'nin talebinin “kabul edilemez” olduğunu savunuyor.Macaristan Başkanlık Ofisi Başkanı Gergely Gulyas, yaptığı açıklamada, Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Başsavcısı Karim Ahmad Khan'ın Netanyahu hakkında tutuklama emri talebinin "kabul edilemez" olduğunu ve Macaristan'ın bu kararı uygulamayacağını ifade etmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240704/israilin-eski-genelkurmay-baskanindan-netanyahuya-tepki-izledigi-yol-zafere-goturmuyor-1085534373.html

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israil, israil-filistin, benyamin netanyahu, abd, uluslararası ceza mahkemesi (ucm), soykırım, savaş suçu