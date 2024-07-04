https://anlatilaninotesi.com.tr/20240704/israilin-eski-genelkurmay-baskanindan-netanyahuya-tepki-izledigi-yol-zafere-goturmuyor-1085534373.html

İsrail'in eski Genelkurmay Başkanı'ndan Netanyahu'ya tepki: İzlediği yol zafere götürmüyor

İsrail'in eski Genelkurmay Başkanı'ndan Netanyahu'ya tepki: İzlediği yol zafere götürmüyor

Sputnik Türkiye

İsrail'de yakın dönemde feshedilen Savaş Kabinesi'nde yer almış eski Genelkurmay Başkanı Gadi Eisenkot, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun esir takası ve ateşkese... 04.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-04T19:03+0300

2024-07-04T19:03+0300

2024-07-04T19:03+0300

israil- filistin çatışması

israil

israil-filistin

israil ordusu (idf)

benyamin netanyahu

gazze

gazze şeridi

ortadoğu

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Walla haber sitesine konuşan Gadi Eisenkot, İsrail’de Netanyahu hükümeti, olası esir takası ve ateşkes anlaşmasına dair açıklamalarda bulundu.İsrail'in aylardır esir takası anlaşmasına en yakın olduğu noktaya geldiğine inandığını belirten Eisenkot, Netanyahu'nun bir anlaşmaya varmak ve bunu aşırı sağ koalisyondaki müttefiklerine kabul ettirmek için gereken "stratejik liderlik seviyesine" yükselebileceğinden şüphe duyduğunu ifade etti.Eisenkot, "Netanyahu'nun bir anlaşmayı kabul edip (Maliye Bakanı) Bezalel Smotrich ve (Ulusal Güvenlik Bakanı) Itamar Ben Gvir'e bunun doğru şey olduğunu söylemesi ihtimalini zor buluyorum" dedi.Olası bir anlaşmanın bedelinin İsrail için yüksek olacağını savunan Eisenkot, "Ancak İsrail savaşı birkaç ay boyunca durdurmayı göze alabilir" diye konuştu.İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, bugün daha erken saatlerde Tel Aviv yönetiminin Gazze Şeridi'ndeki Filistinli gruplarla esir değişimi anlaşmasına "her zamankinden daha yakın olduğunu" duyurmuştu.Hizbullah ile olası savaşta hükümete güvenmiyorEski Genelkurmay Başkanı Eisenkot, Netanyahu'nun önünde stratejik bir ikilem bulunduğunu belirterek, bunların "rehinelerin geri dönmesi ile hükümetin hayatta kalması" olduğunu vurguladı.İsrail ordusunun başında olduğu dönemde Netanyahu'nun altında çalıştığını hatırlatan Eisenkot, o Netanyahu "doğru yolu seçerdi" ve "savaşa son verip zorlu müzakereler yoluyla bile bir anlaşma yapardı" ifadelerini kullandı.Eisenkot, İsrail'in kuzey bölgesinde Hizbullah'la yaşanan gerilime de değinerek, İsrail ordusunun Hizbullah’a karşı savaşa girme kapasitesine sahip olduğunu ancak böyle bir çatışmada ülkeyi yönetecek hükümete güvenmediğini söyledi.‘İzlediği yol zafere götürmüyor’"Bugün İsrail'in karar alamayan bir hükümeti var" ifadeleriyle Netanyahu liderliğindeki aşırı sağcı hükümeti suçlayan Eisenkot, kabinenin bilgi ve tecrübe bağlamında yetersiz olduğunu vurguladı.Eisenkot, "Netanyahu'nun izlediği yol zafere götürmüyor" dedi.İsrail ile Hamas arasındaki dolaylı müzakere süreciHamas Hareketi, 6 Mayıs'ta Katar ve Mısırlı yetkililere, ateşkes için sundukları teklifi onayladıklarını iletmiş ancak İsrail, şartlarını karşılamadığı gerekçesiyle bu teklifi reddetmişti.ABD Başkanı Joe Biden, 31 Mayıs'ta İsrail'in 3 aşamadan oluşan yeni bir ateşkes önerisi sunduğunu açıklamıştı.Biden bu önerinin İsrail'e ait olduğunu söylese de Netanyahu, "belirlenen hedefler" gerçekleşinceye kadar Gazze’deki saldırılarına devam edeceklerini belirtmişti.Netanyahu, 3 Haziran'da Meclis Dış İlişkiler ve Savunma Komitesi'nde yaptığı konuşmada, İsrail'in önerdiği ile Biden'ın sunduğu teklif arasında boşluklar olduğunu öne sürmüştü.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240703/israilli-emekli-general-gazzede-yasananlar-buyuk-bir-rezalet-1085480911.html

israil

gazze

gazze şeridi

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israil, israil-filistin, israil ordusu (idf), benyamin netanyahu, gazze, gazze şeridi, ortadoğu