Türkiye Şangay İşbirliği Örgütüne neden üye olmak istiyor?

“Bir yandan AB üyeliği sürecinin devam ettirildiği, gümrük birliğinin güncellenmesi müzakerelerinin sürdüğü, son dört beş yılda ABD ile ticaretin iki kart arttığı ortamda, bir taraftan da siyasi ilişkiler gerilerken öbür taraftan da ŞİÖ’ye yakınlaşılıyor Türkiye kutuplaşan dünyada, kutuplar arası bir köprü olmak istiyor. Türkiye ‘Ben hem orada hem burada varım. Her yer ile diyalog kuracak bir ülkeyim’ diyor. Nasıl coğrafi olarak Asya ile Avrupa arasından geçiş noktası ise bu alanda da köprü olmak istiyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AK Parti yönetimi ‘Biz sadece batı blokunda kalamayız. Biz Asyalı bir milletiz. Asya’nın geliştirdiği, çok kutuplu kuruluşlara da üye olalım’ diyor. BRİCS ile başladı, ŞİÖ uzun zamandır vardır. ŞİÖ savunma kapsamında bir örgüt olduğu için bunu çok daha anlamlı buluyorum. Bu iktisadi anlamda entegrasyonu daha da güçlendiriyor. Bugünlerde Çinli bir otomotiv yatırımı geldi, bazı teknoloji yatırımları konuşuluyor. Bir taraftan da Türk Ticaret Bakanı da Avrupalılar ile temas halinde. Bakıyorsunuz Türkiye D-8 etkinleştirmeye kalkışıyor. İslam İşbirliği Teşkilatını burada topluyor. Türk hükümetinin izlediği politika çok kutuplu dünyada her kutupta yer alma politikası. Bunun için de çok fazla tüccar, iyi bir pazarlamacı olmak gerekiyor. Bunu başarabilir mi onu zaman gösterecek. Bu Türkiye'ye kısa vade de bir şey kazandırmaz. Kazandırabileceği en önemli şey, batı kucağında görülen, batı silahlarına muhtaç görünen Türkiye'nin batılılara ‘Sizin alternatifiniz var. Bakın ben orada da varım’ deme şansı veriyor.”