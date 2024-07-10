https://anlatilaninotesi.com.tr/20240710/turkiye-kalkinma-fonu-bunyesinde-yeni-bir-ust-fon-kuruldu-1085745491.html
Türkiye Kalkınma Fonu bünyesinde yeni bir üst fon kuruldu
Türkiye Kalkınma Fonu bünyesinde yeni bir üst fon kuruldu
Sputnik Türkiye
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek tarafından hazırlıklarının son aşamaya geldiği Mayıs ayında duyurulan üst fon yapısına ilişkin çalışmalar tamamlandı. 10.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-10T22:15+0300
2024-07-10T22:15+0300
2024-07-10T22:15+0300
ekonomi
hazine ve maliye bakanlığı
mehmet şimşek
banka
türkiye kalkınma ve yatırım bankası
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Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası arasında 50 milyon dolarlık yeni bir üst fonun kuruluşuna dair protokol imzalandı.Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan basın duyurusuna göre, mayısta duyurulan üst fon yapısına ilişkin çalışmalar tamamlandı.Türkiye Kalkınma Fonu bünyesinde 50 milyon dolar büyüklüğünde yeni bir üst fonun kuruluşuna dair protokolün Bakanlık ile Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası arasında imzalandığı bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240501/bakan-simsek-acikladi-girisimcilere-finansman-destegi-saglanmasi-icin-yeni-bir-ust-fon-geliyor-1083381555.html
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hazine ve maliye bakanlığı, mehmet şimşek, banka, türkiye kalkınma ve yatırım bankası
hazine ve maliye bakanlığı, mehmet şimşek, banka, türkiye kalkınma ve yatırım bankası
Türkiye Kalkınma Fonu bünyesinde yeni bir üst fon kuruldu
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek tarafından hazırlıklarının son aşamaya geldiği Mayıs ayında duyurulan üst fon yapısına ilişkin çalışmalar tamamlandı.
Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası arasında 50 milyon dolarlık yeni bir üst fonun kuruluşuna dair protokol imzalandı.
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan basın duyurusuna göre, mayısta duyurulan üst fon yapısına ilişkin çalışmalar tamamlandı.
Türkiye Kalkınma Fonu bünyesinde 50 milyon dolar büyüklüğünde yeni bir üst fonun kuruluşuna dair protokolün Bakanlık ile Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası arasında imzalandığı bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Kurulan üst fona Bakanlığımız tarafından 35 milyon dolar tutarında kaynak aktarımı taahhüdünde bulunulmuştur. Kurulan üst fon ile Orta Vadeli Program hedeflerimiz çerçevesinde yüksek katma değerli alanlara kaynak aktarılarak girişim sermayesi ekosisteminin gelişmesine ve bu alanlarda mal ve hizmet üreten işletmelerin büyümesine destek olunacaktır. Yapılan yatırımların, kaldıraç etkisiyle ülkemizin teknolojik gelişimi ve ekonomik büyümesine ivme kazandırması hedeflenmektedir."