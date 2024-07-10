https://anlatilaninotesi.com.tr/20240710/turkiye-kalkinma-fonu-bunyesinde-yeni-bir-ust-fon-kuruldu-1085745491.html

Türkiye Kalkınma Fonu bünyesinde yeni bir üst fon kuruldu

Türkiye Kalkınma Fonu bünyesinde yeni bir üst fon kuruldu

Sputnik Türkiye

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek tarafından hazırlıklarının son aşamaya geldiği Mayıs ayında duyurulan üst fon yapısına ilişkin çalışmalar tamamlandı. 10.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-10T22:15+0300

2024-07-10T22:15+0300

2024-07-10T22:15+0300

ekonomi

hazine ve maliye bakanlığı

mehmet şimşek

banka

türkiye kalkınma ve yatırım bankası

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Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası arasında 50 milyon dolarlık yeni bir üst fonun kuruluşuna dair protokol imzalandı.Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan basın duyurusuna göre, mayısta duyurulan üst fon yapısına ilişkin çalışmalar tamamlandı.Türkiye Kalkınma Fonu bünyesinde 50 milyon dolar büyüklüğünde yeni bir üst fonun kuruluşuna dair protokolün Bakanlık ile Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası arasında imzalandığı bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240501/bakan-simsek-acikladi-girisimcilere-finansman-destegi-saglanmasi-icin-yeni-bir-ust-fon-geliyor-1083381555.html

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hazine ve maliye bakanlığı, mehmet şimşek, banka, türkiye kalkınma ve yatırım bankası