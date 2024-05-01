https://anlatilaninotesi.com.tr/20240501/bakan-simsek-acikladi-girisimcilere-finansman-destegi-saglanmasi-icin-yeni-bir-ust-fon-geliyor-1083381555.html

Bakan Şimşek açıkladı: Girişimcilere finansman desteği sağlanması için yeni bir üst fon geliyor

Bakan Şimşek açıkladı: Girişimcilere finansman desteği sağlanması için yeni bir üst fon geliyor

Sputnik Türkiye

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Türkiye Kalkınma Fonu bünyesinde yeni bir üst fon oluşturulmasına yönelik Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası ile... 01.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-01T23:24+0300

2024-05-01T23:24+0300

2024-05-01T23:24+0300

ekonomi

mehmet şimşek

ekonomi

fon

girişimcilik

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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye'de stratejik sektörler ve teknoloji alanlarında faaliyet gösteren şirketlere yatırım yapacak girişim sermayesi fonlarına kaynak aktarılması için üst fon kurulması çalışmalarında nihai aşamaya geldiklerini belirterek, gelecekte artması öngörülen fon büyüklüğünün ilk aşamada 50 milyon dolar olacağını söyledi.Şimşek, 2018 yılında Başbakan Yardımcılığı döneminde Türkiye'de girişimcilere destek sağlamak amacıyla bir üst fon kurulması için talimat vermişti. Fonun faaliyete geçmesine ilişkin çalışmalar, Şimşek'in yeni dönemde göreve gelmesinin ardından hızlandırıldı.Bakan Şimşek, yaptığı değerlendirmede, girişim sermayelerinin, gelişmiş ve gelişmekte olan ülke ekonomilerinde özellikle hızlı büyüme potansiyeli olan erken ve büyüme aşamasındaki firmalar için alternatif bir finansman aracı olduğuna işaret etti.Bakanlık olarak girişimcilik ekosistemini desteklemek, girişim sermayesi fonlarının kapasitesi ve etkinliğini artırmak amacıyla 2014 yılından bu yana yeni finansman yöntemleri üzerine çalıştıklarını bildiren Şimşek, "Bu kapsamda 2015 yılında ilk defa ülkemizde Bakanlığımız girişimiyle Avrupa Yatırım Fonu ile işbirliği halinde Türk Büyüme ve İnovasyon Fonu kurulmuş ve Bakanlığımız 200 milyon euro büyüklüğündeki bu fona 60 milyon euro taahhütte bulunarak yatırımcı olmuştur" diye konuştu.Şimşek, ayrıca 2018 yılında TÜBİTAK ile Bakanlık arasında Tech-InvesTR Programı'nın yürütülmesine ilişkin işbirliği anlaşması imzalanarak girişim sermayesi fonlarına doğrudan kaynak aktarımı yapılmaya başlandığını anımsattı.'Girişim sermayesi fonları desteklenecek'Söz konusu çalışmalarda gelinen son aşamaya ilişkin bilgi veren Şimşek, şu değerlendirmede bulundu:Bakan Şimşek, kurulacak fonun uluslararası normlara uygun ve şeffaf şekilde yönetileceğine dikkati çekerek, üst fona yönelik bağımsız denetim firması aracılığıyla yıllık denetimler gerçekleştirileceğini söyledi. Şimşek, ayrıca ihtiyaç duyulması halinde Bakanlık eliyle de denetimlerin yapılmasının mümkün olacağını anlattı.'Kaldıraç etkisi sağlayacak'Fonun faaliyete geçmesiyle hedeflenen kazanımlara da işaret eden Şimşek, şunları kaydetti:

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mehmet şimşek, ekonomi, fon, girişimcilik