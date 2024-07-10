https://anlatilaninotesi.com.tr/20240710/ticaret-bakani-bolat-istihdam-orani-tarihin-en-yuksek-seviyesine-ulasti-1085730147.html
Ticaret Bakanı Bolat: İstihdam oranı tarihin en yüksek seviyesine ulaştı
Ticaret Bakanı Bolat: İstihdam oranı tarihin en yüksek seviyesine ulaştı
Sputnik Türkiye
Ticaret Bakanı Bolat, Mayıs ihracat verilerini değerlendirerek istihdam oranının yüzde 0.4 artarak yüzde 50 ile tarihin en yüksek seviyesine ulaştığını dile... 10.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-10T13:45+0300
2024-07-10T13:45+0300
2024-07-10T13:45+0300
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ticaret bakanlığı
ömer bolat
istihdam
işsizlik
zirve
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Ticaret Bakanı Ömer Bolat, “2024 yılı Mayıs ayında işsizlik oranı 0,1 puan düşüşle yüzde 8.4 seviyesinde gerçekleşerek, 2012 yılından sonraki en düşük seviyesine gerilemiştir. İstihdam oranı ise 0.4 puan artarak yüzde 50 ile tarihin en yüksek seviyesine ulaştı” dedi.Bakan Bolat, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu cümleleri kaydetti:İhracattaki artış ve ithalattaki düşüş eğiliminin ekonomik büyümeye pozitif katkı sağlayarak istihdam göstergelerini desteklediğini aktaran Bakan Bolat, “Türkiye ekonomisi 2024 yılının ilk çeyreğinde yüzde 5.7 oranında büyümüş, net ihracatın büyümeye katkısı yüzde 1.6 puan olmuştur. İhracatı artırmaya yönelik aldığımız aksiyonlar yanında, yerli üreticileri haksız ve kural dışı rekabete karşı korumaya yönelik ithalat politikalarımızla üretim ve istihdamı desteklemeye devam edeceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımızın her defasında vurguladıkları üzere yatırım, istihdam, üretim ve ihracat öncelikleri doğrultusunda Ticaret Bakanlığı olarak çalışmalarımıza büyük bir gayretle devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240710/cumhurbaskani-yardimcisi-yilmaz-ekonomimiz-istihdam-uretmeye-devam-ediyor-1085726708.html
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ticaret bakanlığı, ömer bolat, istihdam, işsizlik, zirve
ticaret bakanlığı, ömer bolat, istihdam, işsizlik, zirve
Ticaret Bakanı Bolat: İstihdam oranı tarihin en yüksek seviyesine ulaştı
Ticaret Bakanı Bolat, Mayıs ihracat verilerini değerlendirerek istihdam oranının yüzde 0.4 artarak yüzde 50 ile tarihin en yüksek seviyesine ulaştığını dile getirdi.
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, “2024 yılı Mayıs ayında işsizlik oranı 0,1 puan düşüşle yüzde 8.4 seviyesinde gerçekleşerek, 2012 yılından sonraki en düşük seviyesine gerilemiştir. İstihdam oranı ise 0.4 puan artarak yüzde 50 ile tarihin en yüksek seviyesine ulaştı” dedi.
Bakan Bolat, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu cümleleri kaydetti:
2024 yılı Mayıs ayında işsizlik oranı 0.1 puan düşüşle yüzde 8.4 seviyesinde gerçekleşerek, 2012 yılından sonraki en düşük seviyesine gerilemiştir. İstihdam oranı ise 0,4 puan artarak yüzde 50 ile tarihin en yüksek seviyesine ulaştı. Ayrıca işgücüne katılma oranı 0,3 puan artarak yüzde 54.5 olmuştur. 15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı ise yüzde 15 olmuştur. Geçmiş dönemlerde yüzde 25’lere kadar yükselen genç işsizlik oranının bu seviyelere gelmesi de sevindirici bir diğer gelişmedir.
İhracattaki artış ve ithalattaki düşüş eğiliminin ekonomik büyümeye pozitif katkı sağlayarak istihdam göstergelerini desteklediğini aktaran Bakan Bolat, “Türkiye ekonomisi 2024 yılının ilk çeyreğinde yüzde 5.7 oranında büyümüş, net ihracatın büyümeye katkısı yüzde 1.6 puan olmuştur. İhracatı artırmaya yönelik aldığımız aksiyonlar yanında, yerli üreticileri haksız ve kural dışı rekabete karşı korumaya yönelik ithalat politikalarımızla üretim ve istihdamı desteklemeye devam edeceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımızın her defasında vurguladıkları üzere yatırım, istihdam, üretim ve ihracat öncelikleri doğrultusunda Ticaret Bakanlığı olarak çalışmalarımıza büyük bir gayretle devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.