https://anlatilaninotesi.com.tr/20240710/ters-kose-geldi-mehmet-buyukeksiden-tff-baskanligi-icin-adaylik-karari-1085729974.html

TFF başkanlık yarışı için ters köşe geldi: Mehmet Büyükekşi tekrar aday olacak mı?

TFF başkanlık yarışı için ters köşe geldi: Mehmet Büyükekşi tekrar aday olacak mı?

Sputnik Türkiye

'Mehmet Büyükekşi tekrar aday olacak mı' soruları gündeme gelmişken, 18 Temmuz'da yapılacak TFF Başkanlığı seçimleri öncesinde mevcut başkan Mehmet... 10.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-10T13:38+0300

2024-07-10T13:38+0300

2024-07-10T13:41+0300

spor

mehmet büyükekşi

türkiye futbol federasyonu (tff)

aday

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başkan

başkan adayı

seçim

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TFF'de seçim süreci yaklaşırken, resmi olarak tek adayın Servet Yardımcı olduğu biliniyordu. Ancak gazeteci Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, daha önce aday olması beklenmeyen Mehmet Büyükekşi de başkanlık yarışına katıldı.Kulüplerden destek arayışıMehmet Büyükekşi, kulüpleri tek tek arayarak seçim için destek talep etmeye başladı. Süper Lig'deki birçok kulübün Büyükekşi'yi destekleme kararı aldığı öğrenildi.TFF Başkanlık Seçimi ne zaman?Mehmet Büyükekşi'nin kararını kısa süre içinde resmi olarak açıklaması bekleniyor. TFF Başkanlık seçimi 18 Temmuz Perşembe günü gerçekleştirilecek.

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mehmet büyükekşi tekrar aday olacak mı, tff başkanlık seçimi ne zaman