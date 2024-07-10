https://anlatilaninotesi.com.tr/20240710/okan-buruk-uslerini-cizdi-galatasarayda-5-ayrilik-karari-ile-kadroda-buyuk-degisim-geliyor-1085714648.html

'Okan Buruk üstlerini çizdi': Galatasaray'da 5 ayrılık kararı ile kadroda büyük değişim geliyor

'Okan Buruk üstlerini çizdi': Galatasaray'da 5 ayrılık kararı ile kadroda büyük değişim geliyor

Sputnik Türkiye

Galatasaray'ın Avusturya kampı başlarken, teknik direktör Okan Buruk'tan önemli hamleler geldi. Sarı-kırmızılı takımda 5 futbolcunun gelecek sezon kadrosunda... 10.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-10T07:32+0300

2024-07-10T07:32+0300

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euro 2024

euro 2024

euro 2024

euro 2024

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Galatasaray'ın kadro planlaması ve transfer hamleleri, yeni sezon öncesi büyük merak uyandırıyor. Teknik direktör Okan Buruk'un kararları, takımın gelecek performansını şekillendirecek.Yeni sezon öncesi kamp çalışmaları için Avusturya'ya giden Galatasaray'da, Okan Buruk'un kamp süresince takım kadrosu hakkında kritik kararlar alacağı öğrenildi. Yabancı sınırını göz önünde bulunduran Buruk, 5 oyuncunun üzerini çizdi.Kadroda düşünülmeyen i̇simlerTRT Spor'un haberine göre, Galatasaray'da Mathias Ross, Sergio Oliveira ve Alexandru Cicaldau'nun kadroda düşünülmediği bildirildi. Ayrıca, Tete ve Yusuf Demir'in kiralık olarak gönderilmesi planlanıyor. Sarı-kırmızılılar, transfer hedeflerine ulaşmak için yabancı oyuncu sayısını 12'nin altına düşürmeyi amaçlıyor.Transfer planları ve ayrılık i̇htimalleriGalatasaray yönetimi, Hakim Ziyech ve Wilfried Zaha gibi önemli oyunculara iyi teklif gelmesi durumunda ayrılmalarına izin verebileceklerini belirtti.Sözleşme durumlarıMathias Ross, Sergio Oliveira ve Alexandru Cicaldau'nun sözleşmeleri 30 Haziran 2026'da sona erecek. 23 yaşındaki savunmacı Ross, 2022-2023 sezonu başında 1 milyon 750 bin euro bedelle Galatasaray'a katılmıştı. Orta saha oyuncusu Sergio Oliveira ise 3 milyon euro karşılığında aynı sezon transfer olmuştu. Rumen orta saha Cicaldau, 2021-2022 sezonu başında 6 milyon 500 bin euro bedelle Galatasaray'a imza atmıştı. Cicaldau için Bodrum FK'nın devrede olduğu iddia ediliyor.Avusturya kampında hazırlık maçlarıGalatasaray, Avusturya kampında 3 hazırlık maçı yapacak. Sarı-kırmızılılar, 11 Temmuz'da Avusturya ekibi LASK Linz ile, 15 Temmuz'da Fortuna Düsseldorf ile ve 18 Temmuz'da Trencin ile karşılaşacak.

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