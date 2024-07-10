https://anlatilaninotesi.com.tr/20240710/suikast-girisimine-ugrayan-robert-fico-gorevine-geri-dondu-hayatta-kaldigim-icin-uzgunum-ama--1085711136.html

Suikast girişimine uğrayan Robert Fico, görevine geri döndü: 'Hayatta kaldığım için üzgünüm ama'

Suikast girişimine uğrayan Robert Fico, görevine geri döndü: 'Hayatta kaldığım için üzgünüm ama'

Sputnik Türkiye

Ukrayna'nın silahlandırılmasına karşı olan ve bunu açıkça söyleyebilen nadir liderlerden olan Slovakya Başbakanı Fico, suikast girişimi ardından 'sert bir... 10.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-10T00:14+0300

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suikast girişimi

devlet başkanına suikast girişimine karışmak

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Slovakya’da 15 Mayıs’ta uğradığı silahlı saldırıda ağır yaralanan Başbakan Robert Fico, tedavisinin ardından görevine yeniden başladı. Fico, sosyal medya hesabı Facebook’ta çalışma masasında çekilmiş bir fotoğrafı paylaşarak dönüşünü duyurdu. Fotoğrafın altına, “Sevgili ilerici liberal medya ve muhalefet, hayatta kaldığım için üzgünüm ama geri döndüm.” ifadesini yazdı.Ne olmuştu?Başkent Bratislava’ya yaklaşık 200 kilometre uzaklıktaki Handlova kasabasında düzenlenen Bakanlar Kurulu Toplantısı sonrasında silahlı saldırıya uğrayan Fico, vücuduna isabet eden birden fazla mermi nedeniyle Banska Bystrica eyaletindeki Roosevelt Hastanesi’ne sevk edilmişti. Saldırının, hükümetin politikalarını beğenmediği belirtilen 71 yaşındaki Juraj C. tarafından düzenlendiği bildirildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240621/slovakya-savunma-bakanligi-savas-ucaklarimizin-ukraynaya-verilmesi-bir-sabotaj-ve-vatana-ihanetti-1085081661.html

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slovakya, ukrayna, fico, robert fico, vladimir zelenskiy, suikast, suikast girişimi, devlet başkanına suikast girişimine karışmak